Vivo'dan orta segmente yeni model: V70 Lite tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Vivo, yeni orta segment telefonu V70 Lite'ı Birleşik Arap Emirlikleri'nde satışa sunuldu. Bir önceki modele kıyasla büyük bir tasarım veya özellik değişikliği barındırmayan telefonun en dikkat çeken yeniliği, saat hızı biraz daha artırılmış olan yeni işlemcisi.

Vivo V70 Lite neler sunuyor?

Cihaz gücünü, serinin bir önceki üyesi V60 Lite'ta yer alan Dimensity 7360'ın yerini alan MediaTek Dimensity 7400 Turbo yonga setinden alıyor. İki işlemci mimari olarak birbirine oldukça yakın olsa da yeni 7400 Turbo modelindeki ARM Cortex-A78 performans çekirdekleri, selefindeki 2.5 GHz hızına karşılık 2.6 GHz hızında çalışıyor. Telefonda bu işlemciye 8 GB LPDDR4X RAM ile 128 GB veya 256 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Vivo V70 Lite, ekran ve genel tasarım hatları söz konusu olduğunda eski modelin çizgisini koruyor. Cihazda 6.77 inç boyutunda, FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran yer alıyor. Güneş ışığı altında yüksek görünürlük sunan ekran, 3.000 nit zirve parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ekranın üst-orta kısmındaki delikli çentikte 32 MP çözünürlüğünde bir ön kamera yer alırken, güvenlik tarafında ekran altı optik parmak izi tarayıcısı tercih edilmiş.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera (Sony IMX882) ve buna eşlik eden 8 MP ultra geniş açılı lens bulunuyor. Cihazın en güçlü yönlerinden biri olan 6.500 mAh kapasiteli devasa batarya ve 90W hızlı şarj desteği bu modelde de aynen korunmuş. Yazılım tarafında ise telefon, Android 16 tabanlı OriginOS 6 arayüzüyle kutudan çıkıyor.

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Vivio V70 Lite fiyatı

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelen Vivo V70 Lite'ın fiyatı şu şekilde:

8 GB RAM / 128 GB depolama: 300 dolar

8 GB RAM / 256 GB depolama: 354 dolar

Vivo V70 Lite özellikleri

Ekran : 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 3000 nit (pik), AMOLED

: 6.77 inç, 1080 x 2392 piksel, 120 Hz, 3000 nit (pik), AMOLED İşlemci : Mediatek Dimensity 7400 Turbo

: Mediatek Dimensity 7400 Turbo Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 128 GB, 256 GB

: 128 GB, 256 GB Arka kamera : 50 MP, f/1.8 (ana) + 8 MP, f/2.2 (ultra geniş)

: 50 MP, f/1.8 (ana) + 8 MP, f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 32 MP, f/2.5

: 32 MP, f/2.5 Batarya : 6500 mAh, 90W şarj

: 6500 mAh, 90W şarj Bağlantı : 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC

: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC Yazılım : Android 16, OriginOS 6

: Android 16, OriginOS 6 Boyut ve ağırlık : 163.8 x 76.3 x 7.7 mm, 194 gr

: 163.8 x 76.3 x 7.7 mm, 194 gr Diğer: IP65 su ve toza dayanıklılık, stereo hoparlörler, ekran altı parmak izi okuyucu (optik)

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