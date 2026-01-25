Giriş
    Vivo V70 serisinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

    Vivo, orta segmente hitap eden V70 serisini önümüzdeki ay tanıtmaya hazırlanıyor. Vivo V70 ve V70 Elite isimli iki modelden oluşacak serinin tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı. 

    Vivo V70 serisinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında Tam Boyutta Gör
    Vivo, orta segmente hitap eden V70 serisini önümüzdeki ay tanıtmaya hazırlanıyor. Seride iki model yer alacak: Vivo V70 ve Vivo V70 Elite. Tanıtım öncesinde yayımlanan bir rapor, her iki modelin de tasarımını ve tüm teknik özelliklerini ortaya koydu.

    Vivo V70 ve V70 Elite beklenen özellikler

    Rapora göre Vivo V70 ve V70 Elite, arka tarafta iPhone’ları andıran simetrik dizilime sahip üç kameralı, yuvarlatılmış kare bir kamera modülüyle gelecek. Ön tarafta ise ince çerçevelerle çevrili, küçük bir ekran deliği bulunacak.

    Her iki modelin de 6,59 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla donatılması bekleniyor. V70 Elite’in Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alacağı, Vivo V70’in ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemciyle geleceği söyleniyor.

    Kamera tarafında ise iki telefonun da benzer bir kurulumla gelmesi öngörülüyor: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP Zeiss imzalı telefoto kamera. Yapay zeka destekli yazılım özellikleri arasında AI Holi Festival Portrait modu, AI Magic Weather ve Flowing Blessing gibi işlevlerin yer alacağı belirtiliyor.

    Batarya kapasitesi olarak her iki modelin de 6.500 mAh bataryaya sahip olacağı ve 90W hızlı şarj desteği sunacağı iddia ediliyor. Telefonların kutudan OriginOS 6 ile çıkması bekleniyor. 

