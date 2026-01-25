Vivo V70 serisinin tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı: Yakında geliyor

Vivo V70 ve V70 Elite beklenen özellikler
Rapora göre Vivo V70 ve V70 Elite, arka tarafta iPhone’ları andıran simetrik dizilime sahip üç kameralı, yuvarlatılmış kare bir kamera modülüyle gelecek. Ön tarafta ise ince çerçevelerle çevrili, küçük bir ekran deliği bulunacak.
Her iki modelin de 6,59 inç büyüklüğünde, Full HD+ çözünürlük sunan ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla donatılması bekleniyor. V70 Elite’in Snapdragon 8s Gen 3 yonga setinden güç alacağı, Vivo V70’in ise Snapdragon 7 Gen 4 işlemciyle geleceği söyleniyor.
Kamera tarafında ise iki telefonun da benzer bir kurulumla gelmesi öngörülüyor: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP Zeiss imzalı telefoto kamera. Yapay zeka destekli yazılım özellikleri arasında AI Holi Festival Portrait modu, AI Magic Weather ve Flowing Blessing gibi işlevlerin yer alacağı belirtiliyor.
Batarya kapasitesi olarak her iki modelin de 6.500 mAh bataryaya sahip olacağı ve 90W hızlı şarj desteği sunacağı iddia ediliyor. Telefonların kutudan OriginOS 6 ile çıkması bekleniyor.
