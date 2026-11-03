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    Vivo V80 FE tanıtım öncesinde ortaya çıktı: 7.000 mAh batarya ve 50 MP ZEISS kameralar

    Vivo V80 FE'nin teknik özellikleri tanıtım öncesinde ortaya çıktı. Cihaz, 3.000 nit parlaklığa ulaşabilen AMOLED ekranı, 50 MP ZEISS kameraları ve büyük bataryasıyla iddialı geliyor.

    Vivo V80 FE tanıtım öncesinde ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vivo, V80 ve V80 Lite modellerinin ardından serinin yeni üyesi Vivo V80 FE'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Henüz resmi tanıtımı gerçekleştirilmemiş olan akıllı telefonun teknik özellikleri, markanın Filipinler'deki resmi internet sitesinde listelendi. Böylece cihazın ekranından kamera sistemine, bataryasından donanımına kadar birçok detayı netleşmiş oldu.

    Vivo V80 FE neler sunacak?

    Vivo V80 FE, 6,59 inç büyüklüğünde AMOLED ekranla geliyor. 2750 x 1260 piksel çözünürlük sunan panel, 120Hz yenileme hızını destekliyor. 1,07 milyar renk gösterebilen ekran, HBM modunda 1.800 nit, yerel tepe parlaklığında ise 3.000 nit seviyesine ulaşabiliyor. Ayrıca karanlık ortamlarda parlaklığını 1 nit seviyesine kadar düşürebiliyor.

    Vivo V80 FE tanıtım öncesinde ortaya çıktı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Telefonun işlemci tarafında 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 7400-Turbo yonga seti bulunuyor. 8 GB RAM ile donatılan cihaz, sanal RAM desteği sayesinde toplamda 16 GB'a kadar bellek kapasitesi sunabiliyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Vivo, LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 depolama teknolojilerine yer veriyor.

    Fotoğrafçılık tarafında Vivo V80 FE, üç adet 50 megapiksel ZEISS kamerayla öne çıkıyor. Arka tarafta optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel ana kamera ve otomatik odaklama özellikli, 120 derece görüş açısına sahip 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön tarafta ise 92 derece görüş açısı sunan otomatik odaklamalı 50 megapiksel selfie kamerası bulunuyor.

    ZEISS Multifocal Portrait, Style Bokeh ve AI Aura Light Portrait 2.0 gibi özelliklerle desteklenen kamera sistemi, hem ön hem de arka kameralar üzerinden 4K video kaydı yapabiliyor. 

    Vivo V80 FE'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri ise 7.000 mAh kapasiteli BlueVolt bataryası. 90W FlashCharge hızlı şarj teknolojisini destekleyen batarya, yalnızca 29 dakikada yüzde 50 doluluğa ulaşabiliyor. Ters şarj ve bypass şarj desteği de sunan batarya, ikinci nesil yarı katı hal teknolojisi ve silikon-karbon anot kullanıyor.

    Cihaz, IP68 ve IP69 sertifikalarıyla toza ve suya karşı yüksek seviyede koruma sağlıyor. Isı yönetimi için 4.666 mm² büyüklüğünde buhar odası kullanan telefonda ekran altı optik parmak izi okuyucu, NFC, Bluetooth 5.4 ve kızılötesi verici de bulunuyor.

    Yazılım tarafında ise Android 17 tabanlı OriginOS 7.0 arayüzü kullanılıyor. 157,78 x 74,53 mm boyutlarında olan Vivo V80 FE, renk seçeneğine bağlı olarak 7,76 ile 7,84 mm arasında değişen kalınlığa sahip. Telefonun ağırlığı ise 201 gram olarak belirtiliyor.

    Vivo V80 FE, Sparkling Gold ve Chill Green olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Cihazın 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip başlangıç versiyonunun yanı sıra 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan bir üst modeli de bulunacak. Vivo henüz telefonun resmi tanıtım tarihini ve satış fiyatını açıklamadı. Bununla birlikte Filipinler'deki resmi ürün sayfasının yayına girmesi, modelin küresel pazara çıkışının yakın olabileceğine işaret ediyor.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2026/11/03/vivo-v80-fe-goes-official/ https://www.vivoglobal.ph/vivo-v80-fe/
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