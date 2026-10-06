Vivo V80 resmen tanıtıldı: 7.200 mAh batarya ve Zeiss kamera

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Tam Boyutta Gör Vivo, V serisinin yeni üyesi vivo V80'i yeni etkinliğinde tanıttı. Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden güç alan telefon, 7.200 mAh bataryası, 144 Hz AMOLED ekranı ve Zeiss destekli üçlü kamera sistemiyle geliyor. Model ayrıca kutudan Android 17 tabanlı OriginOS 7 işletim sistemiyle çıkacak. İşte özellikleri ve fiyatı...

Vivo V80 neler sunuyor?

Vivo V80, 6,59 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. Full HD+ çözünürlük sunan panel, 144 Hz yenileme hızı ve 5.000 nit seviyesine kadar tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Telefonun gövdesinde alüminyum çerçeve ve cam arka panel kullanılıyor. 7,79 mm kalınlığındaki cihazın ağırlığı ise 210 gram.

Performans tarafında Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti görev yapıyor. Telefon, 8 GB RAM ile birlikte 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kamera tarafında ise Zeiss destekli üçlü sistem bulunuyor. Ana kamerada OIS ve otomatik odaklama destekli 50MP Sony LYT 700V sensör kullanılıyor. Bu kamera 4K sinematik video ve 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor.

Tam Boyutta Gör Ana kameraya 50MP Sony IMX882 telefoto kamera eşlik ediyor. OIS destekli telefoto kamera, 3x optik yakınlaştırma sunuyor. Sistemin üçüncü kamerası ise 8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açı sensöründen oluşuyor. Ön tarafta ise otomatik odaklamalı 50 MP geniş açı kamera bulunuyor. Telefonun dikkat çeken özelliklerinden biri de 7.200 mAh batarya.

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Vivo V80, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Böylece yüksek kapasiteli bataryaya rağmen şarj süresinin kısa tutulması hedefleniyor. Bağlantı tarafında çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve eSIM desteği bulunuyor. Ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon ayrıca IP69 toz ve suya dayanıklılık sertifikasıyla geliyor.

Ekran: 6,59 inç AMOLED, Full HD+, 144 Hz

Parlaklık: 5.000 nit tepe parlaklık

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Ana Kamera: 50 MP Sony LYT 700V, OIS, otomatik odaklama

Telefoto Kamera: 50 MP Sony IMX882, OIS, 3x optik yakınlaştırma

Ultra Geniş Açı: 8 MP

Ön Kamera: 50 MP, otomatik odaklama

Video: 4K sinematik / 4K 60 FPS

Batarya: 7.200 mAh

Şarj: 90W kablolu hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7

Parmak İzi: Ekran altı

Dayanıklılık: IP69

Bağlantı: Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, eSIM

Gövde: Alüminyum çerçeve, cam arka panel

Kalınlık: 7,79 mm

Ağırlık: 210 gram

Vivo V80 fiyatı

Vivo V80, 8GB ve 128GB 650 dolar, 8GB ve 256GB sürümü 726 dolar, 8GB ve 512GB modeli 829 dolar fiyatla satışa çıkacak.

8 GB + 128 GB: 650 dolar

8 GB + 256 GB: 726 dolar

8 GB + 512 GB: 829 dolar

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Vivo V80 resmen tanıtıldı: 7.200 mAh batarya ve Zeiss kamera

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