Vivo V80 resmen tanıtıldı: 7.200 mAh batarya ve Zeiss kamera

Vivo V80 neler sunuyor?
Vivo V80, 6,59 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. Full HD+ çözünürlük sunan panel, 144 Hz yenileme hızı ve 5.000 nit seviyesine kadar tepe parlaklık değerine ulaşabiliyor. Telefonun gövdesinde alüminyum çerçeve ve cam arka panel kullanılıyor. 7,79 mm kalınlığındaki cihazın ağırlığı ise 210 gram.
Performans tarafında Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti görev yapıyor. Telefon, 8 GB RAM ile birlikte 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kamera tarafında ise Zeiss destekli üçlü sistem bulunuyor. Ana kamerada OIS ve otomatik odaklama destekli 50MP Sony LYT 700V sensör kullanılıyor. Bu kamera 4K sinematik video ve 4K 60 FPS video kaydı yapabiliyor.
Vivo V80, 90W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Böylece yüksek kapasiteli bataryaya rağmen şarj süresinin kısa tutulması hedefleniyor. Bağlantı tarafında çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC ve eSIM desteği bulunuyor. Ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olan telefon ayrıca IP69 toz ve suya dayanıklılık sertifikasıyla geliyor.
Ekran: 6,59 inç AMOLED, Full HD+, 144 Hz
Parlaklık: 5.000 nit tepe parlaklık
İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
RAM: 8 GB
Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB
Ana Kamera: 50 MP Sony LYT 700V, OIS, otomatik odaklama
Telefoto Kamera: 50 MP Sony IMX882, OIS, 3x optik yakınlaştırma
Ultra Geniş Açı: 8 MP
Ön Kamera: 50 MP, otomatik odaklama
Video: 4K sinematik / 4K 60 FPS
Batarya: 7.200 mAh
Şarj: 90W kablolu hızlı şarj
İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı OriginOS 7
Parmak İzi: Ekran altı
Dayanıklılık: IP69
Bağlantı: Çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, eSIM
Gövde: Alüminyum çerçeve, cam arka panel
Kalınlık: 7,79 mm
Ağırlık: 210 gram
Vivo V80 fiyatı
Vivo V80, 8GB ve 128GB 650 dolar, 8GB ve 256GB sürümü 726 dolar, 8GB ve 512GB modeli 829 dolar fiyatla satışa çıkacak.
8 GB + 128 GB: 650 dolar
8 GB + 256 GB: 726 dolar
8 GB + 512 GB: 829 dolar