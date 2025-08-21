Vivo, 8K Micro OLED ekranlı karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı

vivo Vision Explorer Edition neler sunuyor?
Göz başına 3840 × 3552 çözünürlüğü destekleyen çift 8K micro OLED ekran bulunuyor. Her iki gözün de tutarlı parlaklık ve renkler görmesini sağlamak için her başlık üretim yerinde kalibre ediliyor. Gözlük takıyorsanız, manyetik optik lensler görsel deneyimden ödün vermeden 100 ila 1000 derece arasındaki dereceleri kaldırabiliyor.
Gözlüğün kalbinde Vivo'nun önceki nesle göre 2.5 kat daha iyi performans sunduğunu söylediği Qualcomm'un en yeni Snapdragon XR2+ işlemci bulunuyor. Vivo, üzerine kendi OriginOS Vision arayüzünü kurarak sürükleyici film izleme, uzamsal maç tekrarları ve çoklu pencereli üretkenlik kurulumları gibi özellikler sunuyor. Passthrough özelliği, tam renkli video için yalnızca 13 ms gecikme süresiyle gerçek ve sanal dünya arasında geçişi kusursuz hale getiriyor. Etkileşim için, gözlerinizi 1.5 derece hassasiyetle takip ediyor ve 175 derece dikey aralıkta 26 derece serbestlik aralığında el hareketlerini tanıyor; böylece gözlerinizle ve ellerinizle doğal bir şekilde kontrolü sağlayabiliyorsunuz.
İçerik noktasında Vivo, Red Bull, Sony Pictures Television, Huya Live, Spatial XR ve bağımsız stüdyolarla birlikte çalıştıklarını söylüyor. Gözlük, Vivo ve iQOO telefonlardaki uzamsal video ve panoramik görüntüleri oynatabiliyor.
vivo Vision Explorer Edition fiyatı ne kadar?
Vivo, 22 Ağustos'tan itibaren Pekin ve Shenzhen gibi Çin’in büyük şehirlerindeki 12 mağazada ilgilenenlerin gözlüğü deneyebileceğini söylüyor. Fiyatlandırmaya gelince, henüz resmi bir açıklama yok ancak gözlüğün fiyatının 1400 dolar civarında olması bekleniyor.
Vivo Vision Explorer Edition karma gerçeklik gözlüğü özellikleri
- Ağırlık: 398 g
- Ekran: Çift 8K micro OLED (her göz için 3840×3552 piksel), P3 renk, ΔE<2
- Diyoptri desteği: Miyop kullanıcılar için manyetik lensler (100-1000 derece)
- İşlemci: Snapdragon XR2+ Gen 2
- İşletim sistemi: OriginOS Vision
- Takip: Göz takibi (1.5°), 26-DOF hareket kontrolü
- Ses/Görüntü: 180° görüş alanı, uzamsal ses
- Oyun: Karma gerçeklik içerikleri, PCVR, mobil yansıtma, e-spor sandbox
- Verimlilik: Çok pencereli çalışma alanı, 13 ms geçiş gecikmesi
- Entegrasyon: Vivo telefon uygulaması senkronizasyonu, uzamsal medya oynatma
