Vivo, 8K Micro OLED ekranlı karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Vivo, 398 gramlık hafif çerçevesi ve zarif tasarımıyla öne çıkan yeni Vision Explorer Edition karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Başlık, manyetik değiştirilebilir numaralı lensleriyle şık estetiğinden ödün vermeden farklı kullanıcılar için uyarlanabiliyor. Vivo, satışa sunmadan önce kullanıcıların denemesine izin verecek.

Vivo X200 FE incelemesi - Kamerası iyi, şarjı bitmiyor! 2 hf. önce eklendi

vivo Vision Explorer Edition neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Vivo karma gerçeklik gözlüğü, Apple Vision Pro’dan önemli ölçüde daha hafif; Vision Explorer Edition 398 gram iken, Vision Pro 600 gramdan fazla ağırlığa sahip. Vivo, gözlüğün hem sağlam hem de hafif kalmasını sağlayan magnezyum alaşımlı bileşenlere sahip bölünmüş bir tasarım kullandığını söylüyor. Başlık da oldukça kompakt; 83 mm yüksekliğinde, 40 mm kalınlığında. Vivo, ayarlanabilir yüz maskeleri, farklı köpük dolgu seçenekleri ve kolay ayarlamalar için hızlıca çıkarılabilen çift halkalı kayışla konforu göz önünde bulundurmuş.

Göz başına 3840 × 3552 çözünürlüğü destekleyen çift 8K micro OLED ekran bulunuyor. Her iki gözün de tutarlı parlaklık ve renkler görmesini sağlamak için her başlık üretim yerinde kalibre ediliyor. Gözlük takıyorsanız, manyetik optik lensler görsel deneyimden ödün vermeden 100 ila 1000 derece arasındaki dereceleri kaldırabiliyor.

Gözlüğün kalbinde Vivo'nun önceki nesle göre 2.5 kat daha iyi performans sunduğunu söylediği Qualcomm'un en yeni Snapdragon XR2+ işlemci bulunuyor. Vivo, üzerine kendi OriginOS Vision arayüzünü kurarak sürükleyici film izleme, uzamsal maç tekrarları ve çoklu pencereli üretkenlik kurulumları gibi özellikler sunuyor. Passthrough özelliği, tam renkli video için yalnızca 13 ms gecikme süresiyle gerçek ve sanal dünya arasında geçişi kusursuz hale getiriyor. Etkileşim için, gözlerinizi 1.5 derece hassasiyetle takip ediyor ve 175 derece dikey aralıkta 26 derece serbestlik aralığında el hareketlerini tanıyor; böylece gözlerinizle ve ellerinizle doğal bir şekilde kontrolü sağlayabiliyorsunuz.

İçerik noktasında Vivo, Red Bull, Sony Pictures Television, Huya Live, Spatial XR ve bağımsız stüdyolarla birlikte çalıştıklarını söylüyor. Gözlük, Vivo ve iQOO telefonlardaki uzamsal video ve panoramik görüntüleri oynatabiliyor.

vivo Vision Explorer Edition fiyatı ne kadar?

Vivo, 22 Ağustos'tan itibaren Pekin ve Shenzhen gibi Çin’in büyük şehirlerindeki 12 mağazada ilgilenenlerin gözlüğü deneyebileceğini söylüyor. Fiyatlandırmaya gelince, henüz resmi bir açıklama yok ancak gözlüğün fiyatının 1400 dolar civarında olması bekleniyor.

Vivo Vision Explorer Edition karma gerçeklik gözlüğü özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ağırlık: 398 g

Ekran: Çift 8K micro OLED (her göz için 3840×3552 piksel), P3 renk, ΔE<2

Diyoptri desteği: Miyop kullanıcılar için manyetik lensler (100-1000 derece)

İşlemci: Snapdragon XR2+ Gen 2

İşletim sistemi: OriginOS Vision

Takip: Göz takibi (1.5°), 26-DOF hareket kontrolü

Ses/Görüntü: 180° görüş alanı, uzamsal ses

Oyun: Karma gerçeklik içerikleri, PCVR, mobil yansıtma, e-spor sandbox

Verimlilik: Çok pencereli çalışma alanı, 13 ms geçiş gecikmesi

Entegrasyon: Vivo telefon uygulaması senkronizasyonu, uzamsal medya oynatma

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Vivo Vision Explorer Edition karma gerçeklik gözlüğü tanıtıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: