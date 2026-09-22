Vivo, yeni akıllı saati Watch 6'yı tanıttı: 3500 nit ekran, 21 gün pil ömrü, eSIM

Vivo Watch 6 akıllı saat özellikleri ile neler sunuyor?
Ekran, standart 60Hz yenileme hızına sahip 1.47 inç AMOLED panel. Vivo, ekranın dışarıda gerçekleştirilen egzersizler sırasında 3500 nit parlaklığa ulaşabildiğini, karanlık ortamda ise parlaklığı 2 nit'e kadar düşürebildiğini söylüyor. Hep açık ekran ayrıca pil tasarrufu için 5Hz ile 30Hz arasında dinamik yenileme hızı kullanıyor.
Fitness ve navigasyon için çift frekanslı, beş sistemli GNSS kurulumu mevcut. Vivo, bu güncellenmiş donanımın uydu kilitleme sürelerini %34, yörünge doğruluğunu %10 oranında iyileştirdiğini iddia ediyor. Saat ayrıca dahili barometreye sahip ve internet bağlantısı olmadan da harita kullanımına imkan veriyor. eSIM modelini tercih ederseniz, L1 ve L5 bantlarında üç eş zamanlı sinyal yolunu tutmak için pasif faz dizili teknolojisini kullanıyor.
Sağlık takibi açısından Vivo Watch 6, sürekli kalp atış hızı, SpO2, uyku ve stres takibi desteğiyle sekiz kanallı kalp atış hızı ve 16 kanallı kan oksijen sensörlerine sahip. Vivo, saatin profesyonel göğüs bantlarına kıyasla farklı egzersiz senaryolarında ortalama %97.2 kalp atış hızı doğruluğu sağladığını, koşu, yürüyüş, bisiklet ve doğa yürüyüşü sırasında ise bu oranın %98.5’e çıktığını iddia ediyor. Ayrıca, koşu formu analizi ve raket sporları için vuruş takibi de dahil olmak üzere 100'den fazla spor modu destekleniyor. Vivo, tüm gün HRV izleme özelliğinin gelecekte yazılım güncellemesiyle geleceğini söylüyor.
Vivo Watch 6, ödeme ve toplu taşıma için NFC, dijital araba anahtarı desteği ve bağlamsal hatırlatıcılar için Vivo'nun BlueLM yapay zeka asistanı gibi özellikleri de sunuyor.
Pil ömrü modele ve ayarlara göre değişiyor. Vivo, Bluetooth’lu modelin normal kullanımda 10 gün, hafif kullanımda ise 21 güne kadar dayandığını söylüyor. eSIM modeli, saat telefona bağlıyken yaklaşık bir hafta, bağımsız olarak kullanıldığında ise 4 gün dayanıyor. Her zaman açık ekran özelliğinin açık bırakılması, pil ömrünü genel olarak yaklaşık 6 günle sınırlıyor.