Vivo, yeni akıllı saati Watch 6'yı tanıttı: 3500 nit ekran, 21 gün pil ömrü, eSIM

Tam Boyutta Gör Vivo, 2025 yılında Watch 5 ve Watch GT 2'yi tanıtmıştı. Watch GT 3 henüz piyasaya sürülmemişken, Android ve iOS cihazlarla uyumlu Watch 6, Çin'de tanıtıldı. Vivo Watch 6, 3500 nit parlaklığa sahip AMOLED ekranı, 21 güne kadar pil ömrü, isteğe bağlı eSIM bağlantısı ve titanyum kasa seçeneğiyle satışa sunuldu.

Vivo X500 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün önce eklendi

Vivo Watch 6 akıllı saat özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Temel ve standart eSIM modelleri 44 gram ağırlığında 316L paslanmaz çelik çerçeve kullanırken, premium model TC4 havacılık sınıfı titanyum alaşımı kullanıyor ve biraz daha hafif (37 gram). Her iki kasa tasarımı da arkadaki sensör çıkıntısı hariç 9.5 mm kalınlığında.

Ekran, standart 60Hz yenileme hızına sahip 1.47 inç AMOLED panel. Vivo, ekranın dışarıda gerçekleştirilen egzersizler sırasında 3500 nit parlaklığa ulaşabildiğini, karanlık ortamda ise parlaklığı 2 nit'e kadar düşürebildiğini söylüyor. Hep açık ekran ayrıca pil tasarrufu için 5Hz ile 30Hz arasında dinamik yenileme hızı kullanıyor.

Fitness ve navigasyon için çift frekanslı, beş sistemli GNSS kurulumu mevcut. Vivo, bu güncellenmiş donanımın uydu kilitleme sürelerini %34, yörünge doğruluğunu %10 oranında iyileştirdiğini iddia ediyor. Saat ayrıca dahili barometreye sahip ve internet bağlantısı olmadan da harita kullanımına imkan veriyor. eSIM modelini tercih ederseniz, L1 ve L5 bantlarında üç eş zamanlı sinyal yolunu tutmak için pasif faz dizili teknolojisini kullanıyor.

Sağlık takibi açısından Vivo Watch 6, sürekli kalp atış hızı, SpO2, uyku ve stres takibi desteğiyle sekiz kanallı kalp atış hızı ve 16 kanallı kan oksijen sensörlerine sahip. Vivo, saatin profesyonel göğüs bantlarına kıyasla farklı egzersiz senaryolarında ortalama %97.2 kalp atış hızı doğruluğu sağladığını, koşu, yürüyüş, bisiklet ve doğa yürüyüşü sırasında ise bu oranın %98.5’e çıktığını iddia ediyor. Ayrıca, koşu formu analizi ve raket sporları için vuruş takibi de dahil olmak üzere 100'den fazla spor modu destekleniyor. Vivo, tüm gün HRV izleme özelliğinin gelecekte yazılım güncellemesiyle geleceğini söylüyor.

Vivo Watch 6, ödeme ve toplu taşıma için NFC, dijital araba anahtarı desteği ve bağlamsal hatırlatıcılar için Vivo'nun BlueLM yapay zeka asistanı gibi özellikleri de sunuyor.

Pil ömrü modele ve ayarlara göre değişiyor. Vivo, Bluetooth’lu modelin normal kullanımda 10 gün, hafif kullanımda ise 21 güne kadar dayandığını söylüyor. eSIM modeli, saat telefona bağlıyken yaklaşık bir hafta, bağımsız olarak kullanıldığında ise 4 gün dayanıyor. Her zaman açık ekran özelliğinin açık bırakılması, pil ömrünü genel olarak yaklaşık 6 günle sınırlıyor.

Vivo Watch 6 akıllı saat fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Vivo Watch 6 akıllı saatin fiyatı 999 yuandan (149 dolar) başlıyor. Bu, paslanmaz çelik tasarıma sahip Bluetooth ve WiFi bağlantılı model için belirlenen fiyat. Paslanmaz çelik tasarımlı eSIM’li modelin fiyatı 1399 yuan (209 dolar). En pahalı titanyum tasarımlı eSIM’li modelin fiyatı ise 1999 yuan (298 dolar).

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Vivo Watch 6 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: