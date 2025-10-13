33 güne kadar dayanan akıllı saat Vivo Watch GT 2 tanıtıldı

Vivo Watch GT 2 özellikleri ile neler sunuyor?
Watch GT 2, alüminyum gövde içinde 2.07 inç ekrana sahip. 60 Hz yenileme hızı, 514 x 432 piksel çözünürlük sunan ekran, aydınlık ortamlarda 2400 nit parlaklığa ulaşıyor. Vivo, saatin 695 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtse de, eSIM’li modelinde pil kapasitesi 595 mAh’e düşüyor. Başka bir deyişle, eSIM’li model, Bluetooth bağlantılı modele göre daha düşük pil ömrü sunuyor. Bluetooth’lu modelde pil ömrü güç tasarrufu modu açık 33 gün, normal kullanımda 17 gün, hep açık ekran (AoD) özelliği etkinken 14 güne kadar sürüyor. Buna karşılık, eSIM’li model, LTE bağlantısı aktifken 8 güne kadar dayanıyor.
Vivo WATCH GT 2, profesyonel koçlar ve derslerin de yer aldığı 100'den fazla spor modunu destekleyen Blue OS 3.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Raket sallama ve top vurma gibi bazı profesyonel veri sunumlarını içeren özel tenis antrenörü ve soruları gerçek zamanlı olarak yanıtlayan DeepSeek destekli yapay zeka antrenörü de bulunuyor.
Vivo Watch GT 2 fiyatı ne kadar?
Vivo'nun yeni akıllı saati WATCH GT 2, mavi, beyaz, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Bluetooth'lu modelin fiyatı 499 yuan (70 dolar). eSIM bağlantılı modelin fiyatı ise 699 yuan (98 dolar. Vivo Watch GT 2, 17 Ekim'den itibaren satışa sunulacak.