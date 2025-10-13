33 güne kadar dayanan akıllı saat Vivo Watch GT 2 tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, Çin'de X300 serisi akıllı telefon, Pad 5e tablet ve diğer cihazlarla birlikte Watch GT 2 akıllı saatini tanıttı. Bu baharda piyasaya sürülen Watch 5'in ardından gelen Vivo Watch GT 2, selefinin yuvarlak köşeli ekranını koruyor. eSIM bağlantısıyla sunulan yeni model, 2400 nit parlaklıkta ekrana, büyük bataryaya sahip ve aynı anda hem iPhone hem de Vivo akıllı telefondan gelen bildirimleri gösterebiliyor.

Vivo Watch GT 2 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Watch GT 2 modeli, Apple Watch Series 11'e çok benziyor. Saat, aynı anda hem iPhone hem de Vivo akıllı telefonla eşleştirilebiliyor ancak bu özelliği kullanabilmek için Çin Apple hesabı gerekiyor. Etkinleştirildiğinde, Watch GT 2 her iki akıllı telefondan gelen bildirimleri aynı anda görüntüleyebiliyor.

Watch GT 2, alüminyum gövde içinde 2.07 inç ekrana sahip. 60 Hz yenileme hızı, 514 x 432 piksel çözünürlük sunan ekran, aydınlık ortamlarda 2400 nit parlaklığa ulaşıyor. Vivo, saatin 695 mAh bataryaya sahip olduğunu belirtse de, eSIM’li modelinde pil kapasitesi 595 mAh’e düşüyor. Başka bir deyişle, eSIM’li model, Bluetooth bağlantılı modele göre daha düşük pil ömrü sunuyor. Bluetooth’lu modelde pil ömrü güç tasarrufu modu açık 33 gün, normal kullanımda 17 gün, hep açık ekran (AoD) özelliği etkinken 14 güne kadar sürüyor. Buna karşılık, eSIM’li model, LTE bağlantısı aktifken 8 güne kadar dayanıyor.

Vivo WATCH GT 2, profesyonel koçlar ve derslerin de yer aldığı 100'den fazla spor modunu destekleyen Blue OS 3.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Raket sallama ve top vurma gibi bazı profesyonel veri sunumlarını içeren özel tenis antrenörü ve soruları gerçek zamanlı olarak yanıtlayan DeepSeek destekli yapay zeka antrenörü de bulunuyor.

Vivo Watch GT 2 fiyatı ne kadar?

Vivo’nun yeni akıllı saati WATCH GT 2, mavi, beyaz, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. Bluetooth’lu modelin fiyatı 499 yuan (70 dolar). eSIM bağlantılı modelin fiyatı ise 699 yuan (98 dolar. Vivo Watch GT 2, 17 Ekim'den itibaren satışa sunulacak.

