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    Vivo X Fold 6 batarya kapasitesiyle fark yaratacak

    Vivo, yakında katlanabilir X Fold 6 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma sayılı günler kala, şirket telefona ait bazı detayları paylaştı.                  

    Vivo X Fold 6 batarya kapasitesiyle fark yaratacak Tam Boyutta Gör
    Vivo, 26 Haziran'da gerçekleştireceği tanıtım etkinliği öncesinde X Fold 6 için yeni ipuçları paylaşmaya devam ediyor. Şirketin son açıklamaları, katlanabilir telefonun batarya kapasitesi, dayanıklılık sertifikaları ve bağlantı özelliklerini doğruladı.

    7.000 mAh kapasiteli dev batarya ile gelecek

    Vivo Ürün Müdürü Han Boxiao tarafından yapılan açıklamaya göre Vivo X Fold 6, 7.000 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile gelecek. Şirket, bu bataryanın sektörde ilk kez kullanılan beşinci nesil silikon anot teknolojisi ve üçüncü nesil yarı katı hal batarya teknolojisinden yararlandığını belirtiyor.

    Vivo'nun iddiasına göre X Fold 6, yoğun kullanım senaryolarında 9,8 saate kadar pil ömrü sunabiliyor. Bu değer, bir önceki nesil Vivo X Fold 5'e kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha iyi.

    Şirket ayrıca cihazın IPX8 ve IPX9 suya dayanıklılık sertifikalarına sahip olacağını doğruladı. X Fold 6'nın geliştirilmiş bir menteşe mekanizmasıyla geleceği belirtilirken, yeni Wi-Fi ve sinyal güçlendirme antenleriyle desteklenen gelişmiş bir iletişim sistemine de sahip olacağı açıklandı.

    Vivo, daha önce yayımladığı tanıtım videosunda cihazın üç farklı renk seçeneğini göstermişti. Şirket şimdi bu renklerin resmi isimlerini de açıkladı. X Fold6, Blue Hole, Salt Lake ve Polar Night renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Ayrıca altın detaylarla süslenen özel Black Gold Edition versiyonu da kullanıcıların beğenisine sunulacak.

    Daha önce doğrulanan bilgilere göre cihaz, 8,02 inç büyüklüğünde katlanabilir ekranla gelecek. 200 megapiksel ana kamera, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel periskop telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemi bulunacak. Telefon kutudan OriginOS 6 Fold işletim sistemiyle çıkacak ve gücünü MediaTek'in özel sürüm Dimensity 9500 işlemcisinden alacak.

    Kaynakça https://www.gsmarena.com/vivo_confirms_x_fold6_battery_capacity_and_durability_ratings-news-73334.php https://m.weibo.cn/detail/5311132249882913
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    H
    hasandemirrr 3 gün önce

    çok güzel

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