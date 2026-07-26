Vivo X300 E lansman öncesi ortaya çıktı: İşte ilk detaylar

Vivo X300 E, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle geliyor
Yeni model, Vivo'nun X300 serisine eklenen önemli bir seçenek olarak hazırlanıyor. Şirket daha önce cihazın arka tasarımını paylaşmış, ancak teknik özelliklerin büyük bölümünü lansmana saklamıştı. Yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte telefonun işlemci tarafındaki belirsizlik ortadan kalkarken, batarya kapasitesi ve kamera sistemi gibi bazı donanım ayrıntıları da daha görünür hale geldi.
Vivo X300 E'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri 7200 mAh kapasiteli bataryası olacak. Kamera tarafında ise Vivo, X300 E için üçlü arka kamera sistemi tercih ediyor. Fotoğraf yetenekleri açısından Vivo X300 E'nin 50 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olması bekleniyor. Arka taraftaki üçlü kamera sisteminin ise iki adet 50 MP sensör ve bir adet 8 MP sensörden oluşacağı tahmin ediliyor.
Son olarak daha önce ortaya çıkan cihaz listesine göreyse Vivo X300 E, 6,59 inç büyüklüğünde bir ekranla piyasaya çıkabilir. Aynı listede telefonun Android tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çalışacağı, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunacağı bilgileri yer alıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: