Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X300 E lansman öncesi ortaya çıktı: İşte ilk detaylar

    Vivo X300 E, lansman öncesi tanıtım videosuyla Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi ve 7200 mAh bataryasıyla ortaya çıktı. İşte 27 Temmuz'da piyasaya sürülecek yeni akıllı telefonun özellikleri:

    Vivo X300 E lansman öncesi ortaya çıktı: İşte ilk detaylar Tam Boyutta Gör
    Vivo X300 E, 27 Temmuz'da Çin'de gerçekleşmesi beklenen lansman öncesinde resmi tanıtım videosunda görüntülendi. Şirket tarafından paylaşılan video, akıllı telefonun tasarım detaylarını farklı açılardan gösterirken cihazın kullanılacak işlemcisini de doğruladı. Buna göre Vivo X300 E, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle çalışacak ve yüksek performans odaklı yeni nesil Android modeller arasında konumlanacak.

    Vivo X300 E, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle geliyor

    Yeni model, Vivo'nun X300 serisine eklenen önemli bir seçenek olarak hazırlanıyor. Şirket daha önce cihazın arka tasarımını paylaşmış, ancak teknik özelliklerin büyük bölümünü lansmana saklamıştı. Yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte telefonun işlemci tarafındaki belirsizlik ortadan kalkarken, batarya kapasitesi ve kamera sistemi gibi bazı donanım ayrıntıları da daha görünür hale geldi.

    Vivo X300 E'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri 7200 mAh kapasiteli bataryası olacak. Kamera tarafında ise Vivo, X300 E için üçlü arka kamera sistemi tercih ediyor. Fotoğraf yetenekleri açısından Vivo X300 E'nin 50 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olması bekleniyor. Arka taraftaki üçlü kamera sisteminin ise iki adet 50 MP sensör ve bir adet 8 MP sensörden oluşacağı tahmin ediliyor.

    Son olarak daha önce ortaya çıkan cihaz listesine göreyse Vivo X300 E, 6,59 inç büyüklüğünde bir ekranla piyasaya çıkabilir. Aynı listede telefonun Android tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çalışacağı, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunacağı bilgileri yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş enerjili geçici barınma çantası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sülpir 50 mg kullananların yorumları nedir en inandırıcı bahaneler avukata düşen borç ne kadar artar renault kangoo 1.5 dci kullanıcı yorumları oyunu tam ekran yapma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    General Mobile GM 26 Pro 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum