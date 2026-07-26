Tam Boyutta Gör Vivo X300 E, 27 Temmuz'da Çin'de gerçekleşmesi beklenen lansman öncesinde resmi tanıtım videosunda görüntülendi. Şirket tarafından paylaşılan video, akıllı telefonun tasarım detaylarını farklı açılardan gösterirken cihazın kullanılacak işlemcisini de doğruladı. Buna göre Vivo X300 E, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 yonga setiyle çalışacak ve yüksek performans odaklı yeni nesil Android modeller arasında konumlanacak.

Vivo X300 E, Snapdragon 8 Gen 5 işlemciyle geliyor

Yeni model, Vivo'nun X300 serisine eklenen önemli bir seçenek olarak hazırlanıyor. Şirket daha önce cihazın arka tasarımını paylaşmış, ancak teknik özelliklerin büyük bölümünü lansmana saklamıştı. Yayınlanan tanıtım videosuyla birlikte telefonun işlemci tarafındaki belirsizlik ortadan kalkarken, batarya kapasitesi ve kamera sistemi gibi bazı donanım ayrıntıları da daha görünür hale geldi.

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Vivo X300 E'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri 7200 mAh kapasiteli bataryası olacak. Kamera tarafında ise Vivo, X300 E için üçlü arka kamera sistemi tercih ediyor. Fotoğraf yetenekleri açısından Vivo X300 E'nin 50 MP çözünürlüğünde bir ön kameraya sahip olması bekleniyor. Arka taraftaki üçlü kamera sisteminin ise iki adet 50 MP sensör ve bir adet 8 MP sensörden oluşacağı tahmin ediliyor.

Son olarak daha önce ortaya çıkan cihaz listesine göreyse Vivo X300 E, 6,59 inç büyüklüğünde bir ekranla piyasaya çıkabilir. Aynı listede telefonun Android tabanlı OriginOS 6 işletim sistemiyle çalışacağı, 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB depolama alanı seçenekleri sunacağı bilgileri yer alıyor.

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Vivo X300 E lansman öncesi ortaya çıktı: İşte ilk detaylar

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