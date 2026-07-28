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    vivo X300 E ince profili ile dikkat çekiyor

    vivo X300 E akıllı telefon modelinde 6.59 inçlik 1.5K OLED ekran, Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti, 12GB LPDDR5X RAM, 50MP Sony IMX921 ana sensör gibi özellikler yer alıyor. 

    vivo X300 E Tam Boyutta Gör
    Vivo markasının en geniş akıllı telefon serisi olma yolunda ilerleyen vivo X300 serisi bir modele daha kavuştu. vivo X300 E adındaki yeni telefon serideki diğer modellerden pek ayırt edilemeyecek özelliklerle geliyor.

    vivo X300 E özellikleri ve fiyatı

    • 6.59 inçlik 1.5K OLED ekran
    • Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti
    • 12GB LPDDR5X RAM
    • 256GB/512GB UFS 4.1 depolama
    • 50MP Sony IMX921 ana sensör
    • 50MP Samsung JN1 ön kamera
    • 7200mAh batarya, 90W hızlı şarj
    • Wi-Fi 7, dual SIM 5G, Bluetooth 5.4
    • 710$-785$

    Ekranda 144Hz tazeleme hızı ve 5000 nit pik parlaklık sunan vivo X300 E modelinin kamera paketi Zeiss tarafından optimize edilmiş. Ana sensör yanında 50MP Sony IMX882 OIS sensör 3x optik yakınlaştırma yaparken 8MP sensör de ultra geniş açı sunuyor.

    Kızılötesi sensörü de olan telefonda bataryaya rağmen 7.99mm kalınlık değeri oldukça başarılı. Çinli firmaların silikon-karbon batarya teknolojisi Batılı firmalara göre bir adım öne geçmelerini sağlıyor. Stereo hoparlörü de olan vivo X300 E modeli ilk etapta Çin’de piyasaya çıkacak.

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