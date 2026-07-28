vivo X300 E ince profili ile dikkat çekiyor

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Tam Boyutta Gör Vivo markasının en geniş akıllı telefon serisi olma yolunda ilerleyen vivo X300 serisi bir modele daha kavuştu. vivo X300 E adındaki yeni telefon serideki diğer modellerden pek ayırt edilemeyecek özelliklerle geliyor.

vivo X300 E özellikleri ve fiyatı

6.59 inçlik 1.5K OLED ekran

Snapdragon 8 Gen 5 yonga seti

12GB LPDDR5X RAM

256GB/512GB UFS 4.1 depolama

50MP Sony IMX921 ana sensör

50MP Samsung JN1 ön kamera

7200mAh batarya, 90W hızlı şarj

Wi-Fi 7, dual SIM 5G, Bluetooth 5.4

710$-785$

Vivo X300 E lansman öncesi ortaya çıktı: İşte ilk detaylar 1 gün önce eklendi

Ekranda 144Hz tazeleme hızı ve 5000 nit pik parlaklık sunan vivo X300 E modelinin kamera paketi Zeiss tarafından optimize edilmiş. Ana sensör yanında 50MP Sony IMX882 OIS sensör 3x optik yakınlaştırma yaparken 8MP sensör de ultra geniş açı sunuyor.

Kızılötesi sensörü de olan telefonda bataryaya rağmen 7.99mm kalınlık değeri oldukça başarılı. Çinli firmaların silikon-karbon batarya teknolojisi Batılı firmalara göre bir adım öne geçmelerini sağlıyor. Stereo hoparlörü de olan vivo X300 E modeli ilk etapta Çin’de piyasaya çıkacak.

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vivo X300 E tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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