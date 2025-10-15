Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X300 Pro Avrupa'da daha küçük bataryayla satışa sunulacak

    Vivo, geçtiğimiz gün yeni amiral gemisi X300 Pro'yu Çin'de tanıttı. Ancak, büyük bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken telefonun küresel versiyonunun daha küçük bir batarya ile geleceği ortaya çıktı.

    Vivo X300 Pro Avrupa'da daha küçük bataryayla satışa sunulacak Tam Boyutta Gör
    Vivo, geçtiğimiz gün yeni amiral gemisi X300 Pro'yu Çin'de tanıttı. MediaTek Dimensity 9500 yonga seti, güçlü kamera donanımı ve büyük bataryasıyla dikkatleri çeken telefon büyük yankı uyandırdı. Ancak telefonun küresel versiyonunun daha küçük bir batarya ile geleceği ortaya çıktı.

    Vivo, geçtiğimiz yılların aksine 2026 başını beklemek yerine, X300 serisini önümüzdeki ay dünya genelinde satışa sunmaya hazırlanıyor. İnceleme örnekleri de hızla dağıtılmaya başlandı. Ben’s Gadget Reviews kanalından Ben Sin, kutu açılışı ve telekonvertörlü kamera setiyle başlayan bir ilk izlenim videosunu paylaştı. Videoda X300 Pro’yu doğrudan X200 Ultra ile karşılaştırarak performans, kamera ve genel deneyimdeki gelişmelere değindi.

    Ancak telefonun asıl odak noktası ise elbette kamera sistemi. Vivo’nun yeni Zeiss optikleri, 200 MP telefoto lens ve güncellenmiş Blueprint V3+ görüntü işlemcisi ile geliyor. İlk yorumlar doğru çıkarsa, X300 Pro 2025’in en iyi kamera telefonlarından biri olmaya aday.

    Vivo X300 Pro'nun küresel versiyonu 5.440 mAh pille gelecek

    Ancak telefon Avrupa'da önemli bir eksikle satışa sunulacak. Ben Sin videoda, küresel versiyonun 5.440 mAh bataryayla geleceğini söylüyor. Bu da Çin’deki versiyonun 6.510 mAh'lik bataryasına göre önemli ölçüde düşük kapasiteye sahip olacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak, yeni model küresel pazarda geçen yıla göre sadece 240 mAh’lik küçük bir artış sunacak.

    Bunun dışında küresel model, Çinli kardeşine büyük ölçüde benziyor. Telefonun küresel pazarda 940 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    En gelişmiş insansı robot: Figure 03

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    gripken ameliyat oldum mg zs kullanıcı yorumları nissan x-trail neden tutulmuyor instagram ncmec bildirimi 98 oktan benzin nerede var

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 12
    Xiaomi Redmi 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX AI
    MSI VECTOR 16 HX AI
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum