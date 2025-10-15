Vivo X300 Pro Avrupa'da daha küçük bataryayla satışa sunulacak

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, geçtiğimiz gün yeni amiral gemisi X300 Pro'yu Çin'de tanıttı. MediaTek Dimensity 9500 yonga seti, güçlü kamera donanımı ve büyük bataryasıyla dikkatleri çeken telefon büyük yankı uyandırdı. Ancak telefonun küresel versiyonunun daha küçük bir batarya ile geleceği ortaya çıktı.

Vivo, geçtiğimiz yılların aksine 2026 başını beklemek yerine, X300 serisini önümüzdeki ay dünya genelinde satışa sunmaya hazırlanıyor. İnceleme örnekleri de hızla dağıtılmaya başlandı. Ben’s Gadget Reviews kanalından Ben Sin, kutu açılışı ve telekonvertörlü kamera setiyle başlayan bir ilk izlenim videosunu paylaştı. Videoda X300 Pro’yu doğrudan X200 Ultra ile karşılaştırarak performans, kamera ve genel deneyimdeki gelişmelere değindi.

Ancak telefonun asıl odak noktası ise elbette kamera sistemi. Vivo’nun yeni Zeiss optikleri, 200 MP telefoto lens ve güncellenmiş Blueprint V3+ görüntü işlemcisi ile geliyor. İlk yorumlar doğru çıkarsa, X300 Pro 2025’in en iyi kamera telefonlarından biri olmaya aday.

Vivo X300 Pro'nun küresel versiyonu 5.440 mAh pille gelecek

Ancak telefon Avrupa'da önemli bir eksikle satışa sunulacak. Ben Sin videoda, küresel versiyonun 5.440 mAh bataryayla geleceğini söylüyor. Bu da Çin’deki versiyonun 6.510 mAh'lik bataryasına göre önemli ölçüde düşük kapasiteye sahip olacağı anlamına geliyor. Sonuç olarak, yeni model küresel pazarda geçen yıla göre sadece 240 mAh’lik küçük bir artış sunacak.

Bunun dışında küresel model, Çinli kardeşine büyük ölçüde benziyor. Telefonun küresel pazarda 940 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.

