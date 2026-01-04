Vivo X300 serisi genişliyor: Vivo X300s'nin teknik detayları ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Vivo X300s, henüz resmi olarak tanıtılmadan önce ortaya çıkan yeni sızıntılarla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan bilgiler, cihazın Vivo’nun amiral gemisi stratejisinde önemli bir rol üstleneceğini gösteriyor. Ekim ayında Çin’de tanıtılması beklenen cihaz, sızıntılara göre teknik anlamda ciddi bir yükseltme sunabilir.

İşte Vivo X300s'nin beklenen teknik özellikleri:

Sızıntılara göre Vivo X300s; düz, 6,78 inç büyüklüğünde 1,5K çözünürlüklü OLED bir ekranla gelecek. Arka tarafta ise Vivo’nun son dönemde tercih ettiği dairesel kamera modülü tasarımını koruması bekleniyor. Kamera kurulumunun merkezinde 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana sensör bulunacak. Buna ek olarak orta seviye bir periskop telefoto kamera da yer alacak.

Performans tarafında Vivo X300s, MediaTek’in yeni Dimensity 9500 Plus yonga setiyle donatılacak. Bu işlemcinin, mevcut Dimensity 9500’ün hız aşırtılmış bir versiyonu olduğu belirtiliyor. Dimensity 9500 Plus’ın da hem oyun performansında hem de yapay zekâ destekli işlemlerde önemli bir sıçrama sağlaması bekleniyor. Vivo X300s’in en dikkat çeken özelliklerinden biri ise batarya kapasitesi. Sızıntılara göre cihaz yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu değer, önceki model Vivo X300’de yer alan 6.040 mAh bataryaya kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.

Pazarlama ve lansman stratejisine bakıldığında ise Vivo X300s’in ilk etapta Çin pazarına özel kalması oldukça olası görünüyor. Daha önce Vivo X200s’in küresel pazarda Vivo X200T adıyla yeniden markalanması, benzer bir yolun X300s için de izleneceğini düşündürüyor. Mevcut söylentilere göre Vivo X300s, 2027 yılında Vivo X300T adıyla küresel pazarda yer alabilir.

