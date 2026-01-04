Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vivo X300 serisi genişliyor: Vivo X300s'nin teknik detayları ortaya çıktı

    Vivo X300 serisinin yeni üyesi Vivo X300s, ortaya çıktı. Sızıntılar, Dimensity 9500 Plus işlemci, 7.000 mAh batarya ve güçlü kamera detaylarını ortaya koyuyor. İşte tüm detaylar:

    Vivo X300 serisi genişliyor: Vivo X300s'in teknik detayları sızdı Tam Boyutta Gör
    Vivo X300s, henüz resmi olarak tanıtılmadan önce ortaya çıkan yeni sızıntılarla gündemde. Sosyal medyada paylaşılan bilgiler, cihazın Vivo’nun amiral gemisi stratejisinde önemli bir rol üstleneceğini gösteriyor. Ekim ayında Çin’de tanıtılması beklenen cihaz, sızıntılara göre teknik anlamda ciddi bir yükseltme sunabilir. 

    İşte Vivo X300s'nin beklenen teknik özellikleri:

    Sızıntılara göre Vivo X300s; düz, 6,78 inç büyüklüğünde 1,5K çözünürlüklü OLED bir ekranla gelecek. Arka tarafta ise Vivo’nun son dönemde tercih ettiği dairesel kamera modülü tasarımını koruması bekleniyor. Kamera kurulumunun merkezinde 200 megapiksel çözünürlüğe sahip bir ana sensör bulunacak. Buna ek olarak orta seviye bir periskop telefoto kamera da yer alacak.

    Performans tarafında Vivo X300s, MediaTek’in yeni Dimensity 9500 Plus yonga setiyle donatılacak. Bu işlemcinin, mevcut Dimensity 9500’ün hız aşırtılmış bir versiyonu olduğu belirtiliyor. Dimensity 9500 Plus’ın da hem oyun performansında hem de yapay zekâ destekli işlemlerde önemli bir sıçrama sağlaması bekleniyor. Vivo X300s’in en dikkat çeken özelliklerinden biri ise batarya kapasitesi. Sızıntılara göre cihaz yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli büyük bir bataryaya sahip olacak. Bu değer, önceki model Vivo X300’de yer alan 6.040 mAh bataryaya kıyasla ciddi bir artış anlamına geliyor.

    Pazarlama ve lansman stratejisine bakıldığında ise Vivo X300s’in ilk etapta Çin pazarına özel kalması oldukça olası görünüyor. Daha önce Vivo X200s’in küresel pazarda Vivo X200T adıyla yeniden markalanması, benzer bir yolun X300s için de izleneceğini düşündürüyor. Mevcut söylentilere göre Vivo X300s, 2027 yılında Vivo X300T adıyla küresel pazarda yer alabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    1368 silindir hacmi kaç motor focus 1.5 ti vct kredi kartıyla başka kredi kartı borcu ödeme telefon 5 kere çalıp meşgule düşüyor 2015 honda civic 1.6 i-vtec eco elegance yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum