Vivo X300 serisi küresel pazarlara açıldı: İşte Avrupa fiyatları

Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında Vivo, Çin’de X300 ve X300 Pro modellerini tanıtmıştı. Yeni seri, geliştirilmiş kamera donanımı, büyük batarya ve güçlü MediaTek Dimensity 9500 yonga setiyle öne çıkmıştı. Şirket, Viyana’da düzenlediği bir etkinlikle amiral gemisi X300 serisininin küresel lansmanını gerçekleştirdi.

Vivo X300 serisi neler sunuyor?

Vivo X300, 6,31 inçlik bir ekrana sahipken, Pro modeli 6,82 inç büyüklüğünde bir panelle geliyor. Her iki telefonda da 120Hz yenileme hızına sahip 8T LTPO ekran bulunuyor ve ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor.

Kamera tarafında, Vivo X300’de 200MP çözünürlüklü Samsung HPB ana sensör, 50MP Sony LYT-602 telefoto lens ve 50MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. X300 Pro modelinde ise 200MP’lik Samsung HPB sensör telefoto görevini üstlenirken, ana kamera 50MP Sony LYT-828 sensörünü, ultra geniş açı içinse 50MP Samsung JN1 sensörünü kullanıyor. Her iki modelin ön tarafında da 50MP Samsung JN1 selfie kamerası yer alıyor.

Tam Boyutta Gör X300 serisinin küresel lansmanıyla birlikte Vivo, kendi arayüzü OriginOS’u da uluslararası pazarlara sundu. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile gelen telefonlara beş yıl işletim sistemi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriliyor.

Renk seçeneklerine bakıldığında, Vivo X300 Phantom Black (Siyah) ve Halo Pink (Pembe) tonlarında satışa çıkarken, X300 Pro modeli Phantom Black (Siyah) ve Dune Brown (Kum Kahverengisi) renk seçeneklerine sahip olacak. Her iki model de bugünden itibaren satışta.

Avrupa versiyonu daha küçük bataryaya sahip

Vivo X300 serisi, küresel piyasalarda Çin versiyonuyla aynı batarya kapasitesiyle sunuluyor, ancak Avrupa'da sertifikasyon engelleri nedeniyle kapasiteler düşürülmüş. Avrupa sürümünde X300, 6.040 mAh yerine 5.360 mAh, X300 Pro ise 6.510 mAh yerine 5.440 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Serinin Türkiye'de hangi batarya ile geleceği bilinmiyor, ancak büyük bataryalı versiyonun gelmesi muhtemel.

Vivo X300 serisi Avrupa fiyatı

Fiyatlara gelince, Vivo X300 Pro, yalnızca 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneğiyle 1.399 euro fiyat etiketiyle sunuluyor. Vivo X300 modeli ise 12GB/256GB versiyonu için 1.049 euro, 16GB/512GB versiyonu için 1.099 euro olarak fiyatlandırılmış. Şirket ayrıca lansman kapsamında 100 euro indirim kuponu ve ücretsiz şarj adaptörü hediye ediyor. Ek olarak, telefoto uzatma kiti 600 euro fiyatla satılacak, ancak tanıtım dönemi boyunca yarı fiyatına alınabilecek.

