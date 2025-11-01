Giriş
    Vivo X300 serisi küresel pazarlara açıldı: İşte Avrupa fiyatları

    Bu ayın başlarında Vivo, Çin’de X300 ve X300 Pro modellerini tanıtmıştı. Şirket, Viyana’da düzenlediği bir etkinlikle amiral gemisi X300 serisininin küresel lansmanını gerçekleştirdi.

    Vivo X300 serisi küresel pazarlara açıldı: İşte Avrupa fiyatları Tam Boyutta Gör
    Bu ayın başlarında Vivo, Çin’de X300 ve X300 Pro modellerini tanıtmıştı. Yeni seri, geliştirilmiş kamera donanımı, büyük batarya ve güçlü MediaTek Dimensity 9500 yonga setiyle öne çıkmıştı. Şirket, Viyana’da düzenlediği bir etkinlikle amiral gemisi X300 serisininin küresel lansmanını gerçekleştirdi.

    Vivo X300 serisi neler sunuyor?

    Vivo X300, 6,31 inçlik bir ekrana sahipken, Pro modeli 6,82 inç büyüklüğünde bir panelle geliyor. Her iki telefonda da 120Hz yenileme hızına sahip 8T LTPO ekran bulunuyor ve ultrasonik ekran altı parmak izi okuyucusu yer alıyor.

    Kamera tarafında, Vivo X300’de 200MP çözünürlüklü Samsung HPB ana sensör, 50MP Sony LYT-602 telefoto lens ve 50MP ultra geniş açı kamera bulunuyor. X300 Pro modelinde ise 200MP’lik Samsung HPB sensör telefoto görevini üstlenirken, ana kamera 50MP Sony LYT-828 sensörünü, ultra geniş açı içinse 50MP Samsung JN1 sensörünü kullanıyor. Her iki modelin ön tarafında da 50MP Samsung JN1 selfie kamerası yer alıyor.

    Vivo X300 serisi küresel pazarlara açıldı: İşte Avrupa fiyatları Tam Boyutta Gör
    X300 serisinin küresel lansmanıyla birlikte Vivo, kendi arayüzü OriginOS’u da uluslararası pazarlara sundu. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile gelen telefonlara beş yıl işletim sistemi ve yedi yıl güvenlik güncellemesi garantisi veriliyor.

    Renk seçeneklerine bakıldığında, Vivo X300 Phantom Black (Siyah) ve Halo Pink (Pembe) tonlarında satışa çıkarken, X300 Pro modeli Phantom Black (Siyah) ve Dune Brown (Kum Kahverengisi) renk seçeneklerine sahip olacak. Her iki model de bugünden itibaren satışta.

    Avrupa versiyonu daha küçük bataryaya sahip

    Vivo X300 serisi, küresel piyasalarda Çin versiyonuyla aynı batarya kapasitesiyle sunuluyor, ancak Avrupa'da sertifikasyon engelleri nedeniyle kapasiteler düşürülmüş. Avrupa sürümünde X300, 6.040 mAh yerine 5.360 mAh, X300 Pro ise 6.510 mAh yerine 5.440 mAh kapasiteli bataryayla geliyor. Serinin Türkiye'de hangi batarya ile geleceği bilinmiyor, ancak büyük bataryalı versiyonun gelmesi muhtemel. 

    Vivo X300 serisi Avrupa fiyatı

    Fiyatlara gelince, Vivo X300 Pro, yalnızca 16GB RAM ve 512GB depolama seçeneğiyle 1.399 euro fiyat etiketiyle sunuluyor. Vivo X300 modeli ise 12GB/256GB versiyonu için 1.049 euro, 16GB/512GB versiyonu için 1.099 euro olarak fiyatlandırılmış. Şirket ayrıca lansman kapsamında 100 euro indirim kuponu ve ücretsiz şarj adaptörü hediye ediyor. Ek olarak, telefoto uzatma kiti 600 euro fiyatla satılacak, ancak tanıtım dönemi boyunca yarı fiyatına alınabilecek. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 8 dakika önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 56 dakika önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 10 saat önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 11 saat önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 12 saat önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 13 saat önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 16 saat önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 16 saat önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 16 saat önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 16 saat önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 16 saat önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 18 saat önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 18 saat önce

    kod alabilirmiyim varsa

    Profil resmi
    tomurcukk 19 saat önce

    kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    agabey_42 19 saat önce

    Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim

    Profil resmi
    darkmenx 19 saat önce

    selam kaldı mı :)

    L
    livaneli0008 20 saat önce

    kod var mı

    G
    godecengiz 20 saat önce

    kod rica edebilirmiyim?

    T
    tintebeat 20 saat önce

    kod

    N
    nman 21 saat önce

    kaptım

