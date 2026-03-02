Vivo X300 Ultra, 17x optik zoom sağlayan telekonvertör ile sergilendi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Vivo, Barselona’da düzenlenen MWC 2026 etkinliğinde yeni amiral gemisi modeli Vivo X300 Ultra’yı sergileyerek cihazın erken bir ön gösterimini yaptı. Fotoğraf ve video üretimine güçlü şekilde odaklanan modelin resmi görüntüleri, şirketin ürün yöneticisi tarafından paylaşıldı. Paylaşılan görseller, yeniden tasarlanmış kamera sistemini ve profesyonel aksesuarları ortaya koyuyor. Telefonun önümüzdeki haftalarda resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Vivo X300 Ultra MWC 2026’da ortaya çıktı

Dikkat çeken yeniliklerden biri, 400 mm Zeiss teleconverter aksesuarı oldu. Bu eklenti telefona takıldığında 17 kata kadar optik yakınlaştırma sunabiliyor. Sensör içi kırpma ile yakınlaştırma yaklaşık 800 mm veya 30x seviyesine kadar çıkabiliyor. Vivo cihazı, gelişmiş optikleri, tutma kolu, soğutma fanı ve harici ışık desteği de dahil olmak üzere eksiksiz bir video aksesuar paketiyle birleştirerek, öncelikle içerik üreticilerine yönelik bir akıllı telefon olarak konumlandırıyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta büyük dairesel kamera modülü korunmuş durumda. Sızıntılara göre sistemde iki adet 200 megapiksel kamera yer alıyor. Ana kamera, 1/1.12 inç sensöre ve 35 mm odak uzaklığına sahip Sony LYT‑901 sensöründen güç alıyor. Telefoto tarafında ise 85 mm odak uzaklığına sahip 200 MP periskop kamera bulunacak ve bu kamera Samsung ISOCELL HPB sensor sensörünü kullanacak. Ayrıca kamera, Zeiss APO sertifikasına sahip olacak. Sisteme ek olarak 50 MP ultra geniş açı (Sony LYT-828) kamera ve bir multispektral sensör de yer alacak. Ön tarafta ise otomatik odaklamalı 50 MP selfie kamerası bulunması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında cihazın 6.82 inç büyüklüğünde, 2K çözünürlüklü, ince çerçeveli ve LTPO teknolojili düz bir BOE OLED panel ile geleceği belirtiliyor. Önceki modellerde bulunan fiziksel Action tuşunun bu modelde kaldırıldığı da gelen bilgiler arasında.

Performans tarafında telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alması bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği de cihazın özellikleri arasında yer alacak.

YouTube’daki erken incelemelerden birini yapan Ben Gadget Reviews, özellikle çok uzun odak uzaklıklarında görüntü sabitlemenin ciddi şekilde iyileştirildiğini belirtiyor. Telefona takılan kamera rig’i de uzun süreli çekimler için sağlam bir şekilde tasarlanmış; özellikle konser ve spor etkinliklerinde kullanım hedefleniyor.

Vivo ayrıca Ultra modelinin bu yıl daha fazla küresel pazarda satışa sunulacağını doğruladı. Bu da markanın önceki yıllarda Ultra modellerini çoğunlukla Çin’e özel sunma stratejisinde değişikliğe gittiğini gösteriyor.

