Vivo X300 Ultra, 17x optik zoom sağlayan telekonvertör ile sergilendi

Dikkat çeken yeniliklerden biri, 400 mm Zeiss teleconverter aksesuarı oldu. Bu eklenti telefona takıldığında 17 kata kadar optik yakınlaştırma sunabiliyor. Sensör içi kırpma ile yakınlaştırma yaklaşık 800 mm veya 30x seviyesine kadar çıkabiliyor. Vivo cihazı, gelişmiş optikleri, tutma kolu, soğutma fanı ve harici ışık desteği de dahil olmak üzere eksiksiz bir video aksesuar paketiyle birleştirerek, öncelikle içerik üreticilerine yönelik bir akıllı telefon olarak konumlandırıyor.
Performans tarafında telefonun Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alması bekleniyor. Ayrıca yaklaşık 7.000 mAh kapasiteli batarya, 100W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteği de cihazın özellikleri arasında yer alacak.
YouTube’daki erken incelemelerden birini yapan Ben Gadget Reviews, özellikle çok uzun odak uzaklıklarında görüntü sabitlemenin ciddi şekilde iyileştirildiğini belirtiyor. Telefona takılan kamera rig’i de uzun süreli çekimler için sağlam bir şekilde tasarlanmış; özellikle konser ve spor etkinliklerinde kullanım hedefleniyor.
Vivo ayrıca Ultra modelinin bu yıl daha fazla küresel pazarda satışa sunulacağını doğruladı. Bu da markanın önceki yıllarda Ultra modellerini çoğunlukla Çin’e özel sunma stratejisinde değişikliğe gittiğini gösteriyor.