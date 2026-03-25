    Vivo X300 Ultra Geekbench’te göründü: Özellikler netleşiyor

    Küresel pazarlarda piyasaya sürülecek olan Vivo X300 Ultra Geekbench testinde ortaya çıktı. İşte Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200 MP kamera sistemi ve Android 16 detaylarıyla lansman öncesi tüm bilgiler:

    Vivo X300 Ultra Geekbench’te göründü: Özellikler netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Vivo X300 Ultra Geekbench testinde ortaya çıkarak lansman öncesi önemli teknik detaylarını doğruladı. Vivo tarafından geliştirilen ve 30 Mart tarihinde tanıtılması planlanan cihaz, X300s modeliyle birlikte sahneye çıkacak. Benchmark verilerine göre model numarası V2547DA olan cihazın özellikle uydu iletişim destekli varyant olduğu düşünülüyor. Test sonuçları, performans tarafında amiral gemisi segmentine uygun bir profil çizildiğini gösterirken, cihazın asıl odağının kamera teknolojileri olduğu dikkat çekiyor.

    Vivo X300 Ultra, kamera sistemiyle sınırları zorlayacak

    Geekbench veritabanında listelenen sonuçlara göre cihaz, tek çekirdekte 3.722 ve çok çekirdekte 11.621 puan alıyor. Cihazın donanım tarafında ise Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga seti bulunuyor. Bu işlemciye 16 GB RAM eşlik ediyor. Bu kombinasyon, özellikle yüksek çözünürlüklü video işleme, mobil oyunlar ve yapay zeka tabanlı uygulamalarda akıcı bir deneyim sunmayı hedefliyor. Aynı zamanda cihazın kutudan Android 16 ile çıkacağı ve Vivo’nun yeni nesil arayüzü OriginOS 6 ile geleceği de doğrulanmış durumda. 

    X300 Ultra’nın en dikkat çekici yönü kamera donanımı olarak öne çıkıyor. Vivo’nun bu modelde performanstan çok görüntüleme teknolojilerine odaklandığı açıkça görülüyor. Ana kamerada Sony tarafından geliştirilen Lytia 901 tabanlı 200 MP sensör kullanılması bekleniyor. Bu sensörün 35 mm odak uzaklığı sunması, klasik akıllı telefon lenslerinden farklı bir yaklaşım anlamına geliyor.

    Telefoto tarafında ise Samsung üretimi HP0 sensörle donatılmış 200 MP periskop kamera yer alıyor. 85 mm odak uzaklığına sahip bu lens, özellikle portre ve uzaktan çekimlerde detay kaybını minimize etmeyi amaçlıyor. Ultra geniş açı kamerasında ise yine Sony’nin Lytia 818 sensörüne yer veriliyor. 50 MP çözünürlük sunan bu kamera, geniş alan çekimlerinde detay kaybını azaltmayı hedefliyor. Bu üçlü kamera kurulumunun kağıt üzerindeki verileri, cihazın yalnızca megapiksel odaklı değil, aynı zamanda optik kaliteyi de ön planda tutan bir yaklaşım benimsediğini gösteriyor. 

    Vivo’nun bu modelde dikkat çeken bir diğer hamlesi ise telekonvertör aksesuarları. Şirketin 200 mm ve 400 mm seviyelerine kadar zoom imkanı sunan harici lens kitleri üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Sonuç olarak X300 Ultra’nın teknik özellikleri genel olarak değerlendirildiğinde, cihazın performans ve kamera arasında dengeli bir yapı kurmak yerine fotoğrafçılığı merkezine aldığı görülüyor. Özellikle sensör seçimleri, odak uzaklıkları ve aksesuar desteği, Vivo’nun bu modelle belirli bir kullanıcı kitlesine hitap etmeyi hedeflediğini düşündürüyor. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
