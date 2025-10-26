Vivo X300 ve X300 Pro, 30 Ekim'de küresel pazara renkli bir giriş yapacak

Yeni MediaTek işlemciyle güçlenen Vivo X300 serisi, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor
Sızıntılara göre her iki cihaz da dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak ve 16 GB RAM ile 512 GB’a kadar depolama sunacak. Çin pazarında satılan 1 TB modelin ise küresel satışa dahil edilmeyeceği de belirtiliyor. Seriden Vivo X300, tasarım açısından ince çerçevesi ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Modelin küresel sürümü; Halo Pembesi, İris Moru, Sis Mavisi ve Hayalet Siyahı renklerinde satışa çıkacak. Ayrıca bazı bölgelerde renk çeşitliliği değişiklik gösterecek. Örneğin, Avustralya’da Vivo X300 yalnızca Kırmızı renk seçeneğiyle satılacak.
Selfie tarafında 50 MP otomatik odaklı Zeiss Natural Color destekli kamera bulunuyor. Görüntü işleme konusunda ise cihaz, V3+ NPU (yapay zekâ destekli görüntü işlem birimi) sayesinde 4K 60 FPS portre videoları, gelişmiş hareket takibi ve sıfır katkılı doğal portre çekimleri yapabiliyor. Tüm bu donanım, sadece 7,95 mm kalınlıktaki gövdeye ve 190 gram ağırlığa sığdırılmış. Ayrıca LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama ve 6.040 mAh Blue Ocean batarya ile donatılmış cihaz, hem performans hem de enerji verimliliği açısından iddialı bir konumda.
Serinin üst modeli Vivo X300 Pro ise selefine göre daha büyük ekran, gelişmiş kamera sistemi ve daha yüksek batarya kapasitesiyle geliyor. Cihaz, 6,78 inç LTPO AMOLED ekran sunarken, 1–120 Hz dinamik yenileme hızı ve 1.260 × 2.800 piksel çözünürlük ile kusursuz bir görüntü deneyimi vaat ediyor.
Batarya tarafında ise 6.510 mAh kapasite ve 90 W kablolu, 40 W kablosuz şarj desteği dikkat çekiyor. X300 Pro, yalnızca 7,99 mm kalınlık ve 226 gram ağırlık ile güçlü donanımına rağmen şık ve dengeli bir tasarım çizgisi sunuyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
alıyorum bir tane
