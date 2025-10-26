Vivo X300 ve X300 Pro, 30 Ekim'de küresel pazara renkli bir giriş yapacak

Tam Boyutta Gör Vivo, Çin’de büyük ilgi gören Vivo X300 ve Vivo X300 Pro modellerini 30 Ekim’de küresel pazara sunmaya hazırlanıyor. Şirket, bu iki akıllı telefonla birlikte ilk kez MediaTek Dimensity 9500 işlemcisini kullanacak. Henüz resmi lansman duyurusu yapılmamış olsa da güvenilir kaynaklardan gelen bilgiler küresel versiyonların renk ve depolama seçeneklerini gözler önüne serdi.

Yeni MediaTek işlemciyle güçlenen Vivo X300 serisi, dört farklı renk seçeneğiyle geliyor

Sızıntılara göre her iki cihaz da dört farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacak ve 16 GB RAM ile 512 GB’a kadar depolama sunacak. Çin pazarında satılan 1 TB modelin ise küresel satışa dahil edilmeyeceği de belirtiliyor. Seriden Vivo X300, tasarım açısından ince çerçevesi ve canlı renk seçenekleriyle dikkat çekiyor. Modelin küresel sürümü; Halo Pembesi, İris Moru, Sis Mavisi ve Hayalet Siyahı renklerinde satışa çıkacak. Ayrıca bazı bölgelerde renk çeşitliliği değişiklik gösterecek. Örneğin, Avustralya’da Vivo X300 yalnızca Kırmızı renk seçeneğiyle satılacak.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise X300 modeli, ultra ince 1,05 mm çerçevelere sahip 6,31 inç BOE Q10 Plus LTPO AMOLED ekran ile geliyor. Ekran, TÜV sertifikalı göz koruma teknolojisine sahip ve kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Arka tarafta, 200 MP Zeiss Süper ana kamera (Samsung ISOCELL HPB sensörlü), 50 MP ultra geniş lens ve 3x optik yakınlaştırma sunan 50 MP Zeiss APO telefoto lens yer alıyor.

Selfie tarafında 50 MP otomatik odaklı Zeiss Natural Color destekli kamera bulunuyor. Görüntü işleme konusunda ise cihaz, V3+ NPU (yapay zekâ destekli görüntü işlem birimi) sayesinde 4K 60 FPS portre videoları, gelişmiş hareket takibi ve sıfır katkılı doğal portre çekimleri yapabiliyor. Tüm bu donanım, sadece 7,95 mm kalınlıktaki gövdeye ve 190 gram ağırlığa sığdırılmış. Ayrıca LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama ve 6.040 mAh Blue Ocean batarya ile donatılmış cihaz, hem performans hem de enerji verimliliği açısından iddialı bir konumda.

Serinin üst modeli Vivo X300 Pro ise selefine göre daha büyük ekran, gelişmiş kamera sistemi ve daha yüksek batarya kapasitesiyle geliyor. Cihaz, 6,78 inç LTPO AMOLED ekran sunarken, 1–120 Hz dinamik yenileme hızı ve 1.260 × 2.800 piksel çözünürlük ile kusursuz bir görüntü deneyimi vaat ediyor.

Tam Boyutta Gör Kamera donanımında 50 MP Sony LYT-828 ana sensör, 200 MP telefoto lens, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP ön kamera bulunuyor. Bu yapılandırma, özellikle profesyonel düzeyde fotoğraf ve video çekimlerinde fark yaratacaktır.

Batarya tarafında ise 6.510 mAh kapasite ve 90 W kablolu, 40 W kablosuz şarj desteği dikkat çekiyor. X300 Pro, yalnızca 7,99 mm kalınlık ve 226 gram ağırlık ile güçlü donanımına rağmen şık ve dengeli bir tasarım çizgisi sunuyor.

Tam Boyutta Gör Renk seçenekleri arasında Sis Mavisi, Hayalet Siyahı, Bulut Beyazı ve Kum Kahverengisi bulunan Vivo X300 Pro, Avustralya gibi bazı pazarlarda yalnızca iki renk (Hayalet Siyahı ve Kum Kahverengisi) satışta olacak. Son olarak küresel lansmanın 30 Ekim’de yapılması bekleniyor. Çin’deki satış fiyatları baz alındığında ise Vivo X300’ün yaklaşık 699 dolar, X300 Pro’nun ise 899 dolar civarında olması bekleniyor.

