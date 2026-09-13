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    Vivo X500'den güçlü donanım sinyali: Dimensity 9600M ortaya çıktı

    Vivo X500, ilk görüntüleriyle Dimensity 9600M işlemci, 12 GB RAM, 512 GB depolama ve 7.500 mAh batarya gibi yeni teknik ayrıntıları ortaya çıkarıyor. İşte detaylar:

    Vivo X500'den güçlü donanım sinyali: Dimensity 9600M ortaya çıktı
    Vivo X500, sızdırılan ilk görüntülerle birlikte daha önce resmi olarak açıklanmayan önemli teknik özellikleriyle gündeme geldi. Ortaya çıkan görüntüler, telefonun MediaTek Dimensity 9600M işlemciden güç alacağını, 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunacağını gösteriyor. Cihazın donanım tarafındaki bir diğer dikkat çekici noktası ise 7.500 mAh kapasiteli bataryası olurken, kamera sistemine ilişkin bazı ayrıntılar da daha önceki resmi açıklamalarla birlikte şekilleniyor.

    İşte Vivo X500'ün beklenen özellikleri:

    Sızıntıya göre Vivo X500, sekiz çekirdeğinde 4,21 GHz saat hızına ulaşan Dimensity 9600M yonga setiyle çalışacak. Telefonun temel bellek ve depolama yapılandırmasının 12 GB RAM ve 512 GB kapasite şeklinde olması bekleniyor. Vivo'nun ayrıca sıkıştırma teknolojisi üzerinden sanal belleği 24 GB'a kadar genişletmeye ve depolama alanını 50 GB'a kadar artırmaya olanak sağlayacağı aktarılıyor.

    Dimensity 9600M adının ilk kez bir cihaz üzerinde görülmesi, X500 sızıntısının işlemci tarafındaki en önemli noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yonga setinin daha önce 2026 yılında piyasaya çıkacak amiral gemisi telefonlarda kullanılacağı ileri sürülen Dimensity 9500 platformuyla ilişkili olabileceği değerlendiriliyor. Ancak Vivo veya MediaTek tarafından Dimensity 9600M'nin teknik mimarisi, üretim süreci ya da Dimensity 9500 ile doğrudan bağlantısı henüz resmi olarak doğrulanmış değil. Bu nedenle işlemcinin konumlandırmasına ilişkin ayrıntıların lansman etkinliğinde netleşmesi bekleniyor.

    21 Eylül'de tanıtılacak olan Vivo X500'ün kamera tarafında ise X300 Pro'da kullanılan ana sensörle benzer bir yapı sunuyor. Telefonda 1/1.28 inç boyutundaki Blueprint markalı Sony LYTIA-828 ana sensörün kullanılacağı belirtiliyor. Vivo, bu sensörün standart X serisi modelleri içerisinde kullandığı en büyük ana kamera sensörü olduğunu ifade ediyor. Ana kameranın CIPA 5.5 derecelik stabilizasyon değerine sahip olması, optik ve mekanik görüntü sabitleme tarafında yüksek seviyeli bir çözüm hedeflendiğini gösteriyor.

    X500'ün telefoto kamerasında ise X500 Pro'da kullanılan Sony LYTIA-610 sensörünün tercih edileceği aktarılıyor. Pro modelindeki APO telefoto kamera yapısıyla ilişkilendirilen bu sensör, CIPA 5.5 seviyesinde stabilizasyon desteği sunuyor. Kamera sistemi ayrıca ağır çekim içerikler için saniyede 120 kare hızında 4K video kaydını destekleyecek. Bunun yanında Vivo'nun standart X500 için özel bir telekonvertör aksesuarı hazırladığı ve bu aksesuarla telefoto kameranın erişim kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtiliyor.

    Görüntü işleme tarafında Vivo'nun Blueprint V3+ görüntü işleme çipi görev yapacak. Böylece telefonun kamera donanımı yalnızca sensör ve lens bileşenleriyle değil, özel görüntü işleme altyapısıyla da desteklenecek. Son olarak cihazın güç ihtiyacını ise 7.500 mAh kapasiteli batarya karşılayacak.

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