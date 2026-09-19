Vivo X500, Geekbench testinde Dimensity 9600M işlemciyle göründü

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Tam Boyutta Gör Vivo X500, Geekbench performans testinde V2609A model numarasıyla ortaya çıktı. Test sonuçlarına göre cihaz, MediaTek'in yeni Dimensity 9600M yonga seti, 12 GB RAM ve Android 17 işletim sistemiyle çalışıyor. Geekbench 6.7.1 üzerinde yapılan ölçümlerde telefon tek çekirdek performansında 2.694, çok çekirdek performansında ise 7.770 puan aldı. Bu sonuçlar, Vivo'nun X500 serisinde standart model ile üst seviye Pro modeller arasında işlemci açısından daha belirgin bir ayrım oluşturacağını gösteriyor.

Vivo X500 serisinde işlemci ayrımı belirginleşiyor

Geekbench kaydında cihazın işletim sistemi tarafında Android 17 kullandığı ve bu yazılımın Vivo'nun OriginOS 7 arayüzüyle birlikte çalıştığı görülüyor. 12 GB RAM kapasitesi de standart modelin günlük kullanım ve çoklu görev senaryolarında belirli bir donanım seviyesini koruyacağını gösteren ayrıntılar arasında yer alıyor.

Vivo X500'ün kullandığı belirtilen Dimensity 9600M, MediaTek'in geçtiğimiz yılki Dimensity 9500 platformunu temel alan yenilenmiş bir çözüm olarak konumlandırılıyor. Donanım tarafındaki temel yaklaşım büyük ölçüde korunurken, yeni nesilde özellikle yapay zeka yetenekleri ve yazılım desteği öne çıkıyor. Yonga setinin NPU biriminin Gemini Nano 4 ve Qwen 3.5 Omni 4B desteği sunması, mobil cihazlarda yerel yapay zeka işlemlerinin daha fazla kullanım alanına taşınmasına yönelik eğilimin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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Vivo'nun seri içindeki işlemci tercihleri, X500 ile üst modeller arasında teknik bir farklılaşmaya işaret ediyor. Şirketin daha önceki doğrulamasına göre X500 Pro ve X500 Pro Max modellerinde MediaTek'in üst düzey 2 nm üretim sürecine dayanan Dimensity 9600 Pro yonga setinin kullanılması bekleniyor. Standart X500'de ise daha düşük konumlandırılan Dimensity 9600M'nin tercih edilmesi, Vivo'nun aynı seri içerisinde performans ve fiyat segmentlerini birbirinden ayırmaya yönelik yaklaşımını ortaya koyuyor.

21 Eylül'de Çin'de tanıtılması beklenen seriye ilişkin diğer sızıntılar, standart X500 modelinin yaklaşık 7.500 mAh kapasiteli büyük bir bataryayla gelebileceğini öne sürüyor. Bazı raporlar ayrıca telefonda geçen yılki Pro modelinden alınan kamera donanımlarının kullanılabileceğini ve ana kamerada 1/1.28 inç boyutunda bir sensör bulunacağını iddia ediyor.

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