Vivo X500 Pro Max Geekbench’te gücünü gösterdi

Tam Boyutta Gör Vivo X500 Pro Max olduğu düşünülen V2602DA model numaralı cihaz, Geekbench performans testlerinde önemli sonuçlarla ortaya çıktı. Cihazın Dimensity 9600 serisi yonga setiyle gerçekleştirdiği testlerde tek çekirdek performansı 4.000, çok çekirdek performansı ise 13.000 puan seviyesini aştı. Söz konusu sonuçlar, Vivo'nun yaklaşan X500 serisinde işlemci performansını önceki amiral gemisi standartlarının üzerine taşımaya hazırlandığına işaret ediyor.

X500 Pro Max donanımı performansın ötesine geçiyor

Vivo'nun Çin'de OriginOS 7'yi 16 Eylül'de duyurması beklenirken, X500 serisinin de yaklaşık bir hafta sonrasında iç pazarda tanıtılması planlanıyor. Son dönemde V2602A/DA, V2608A/DA ve V2609A/BA model numaralarıyla üç farklı cihazın ortaya çıkması, serinin birden fazla varyantla geleceği beklentisini güçlendirdi. Geekbench kayıtlarında görülen V2602DA'nın ise Vivo X500 Pro Max'in uydu iletişimi destekli versiyonu olduğuna inanılıyor.

Geekbench sonuçlarında kullanılan Dimensity 9600 serisi yonga setinin mimarisi de dikkat çekiyor. İşlemcide 3,10 GHz hızında çalışan üç çekirdek, 4,35 GHz hızına ulaşan üç çekirdek ve 4,55 GHz hızında çalışan iki çekirdek bulunurken grafik tarafında Mali-G2-Ultra-NX MC12 GPU yer alıyor. Çin ve küresel X500 Pro Max versiyonlarının aynı Dimensity 9600 yongasını kullanacağı belirtilirken, bu durum iki pazar arasındaki temel işlemci performansının benzer olabileceğini gösteriyor.

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Cihazın bağlantı ve şarj tarafında da bazı sertifikasyon kayıtları bulunuyor. V2602DA modeli daha önce 90W şarj cihazıyla 3C sertifikasyonunda görülmüştü ve telefonun 40W kablosuz şarj desteği sunabileceği yönünde yoğun iddialar bulunuyor. Bunun yanında X500 Pro Max'in 6,85 inç boyutunda, BOE tarafından geliştirilen Q11 2K çözünürlüklü bir ekran kullanacağı resmi olarak doğrulanırken, panelin 144Hz yenileme hızına ulaşabileceği belirtiliyor.

Kamera tarafında ise söylentiler daha yüksek çözünürlük ve büyük sensör kombinasyonuna işaret ediyor. Ana kamerada LOFIC teknolojisine sahip 1/1,28 inç sensörlü 50 megapiksel Sony LYT-838 sensörün kullanılması beklenirken, ultra geniş açılı kamera için yeni bir 50 megapiksel Sony IMX8 serisi sensörden söz ediliyor. Telefoto bölümünde ise 1/1,4 inç sensör, 85 mm odak uzaklığı ve 200 megapiksel çözünürlük sunan periskop kameranın yer alabileceği iddia ediliyor.

Ön tarafta otomatik odaklama destekli 50 megapiksel kameranın bulunabileceği, yazılım tarafında ise Android 17 tabanlı OriginOS 7'nin kullanılacağı tahmin ediliyor. Ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, çift hoparlör ve IP68/IP69 seviyesinde su ve toz dayanıklılığı da henüz doğrulanmamış diğer özellikler arasında gösteriliyor. Geekbench sonuçlarının ortaya koyduğu işlemci performansı, X500 Pro Max'in yalnızca kamera ve ekran özellikleriyle değil, mobil işlem gücü açısından da üst segmentte daha yüksek rekabet hedeflediğini gösterirken, nihai değerlendirme için Vivo'nun resmi lansmanının beklenmesi gerekecek.

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