Kamera canavarı Vivo X500 Pro Max tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Vivo, yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi olan Vivo X500 serisini tanıttı. Lansman kapsamında Vivo X500, Vivo X500 Pro ve Vivo X500 Pro Max olmak üzere üç cihaz tanıtıldı. Vivo X500 Pro modelleri, MediaTek'in yeni 2nm Dimensity 9600 Pro işlemcisinden güç alıyor ve gelişmiş fotoğrafçılık ile video özelliklerine büyük önem veriyor.

MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemcili ilk telefonlar

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Vivo X500 Pro ve Vivo X500 Pro Max, yeni 2nm MediaTek Dimensity 9600 Pro işlemciyi kullanıyor. Vivo X500 modeli ise 3nm Dimensity 9600M çipiyle geliyor.

Hem fotoğraf hem de videoda iddialı

Vivo, yeni amiral gemilerinin hem fotoğraf hem de video tarafında çok başarılı olduğunu söylüyor. Şirket ayrıca, bu cihazların dinamik görüntüleme için geliştirilen Vivo'nun ilk teknoloji sistemini (BlueImage Dynamic Imaging Technology Stack) barındırdığını ifade ediyor.

Vivo X500 Pro Max, 17 EV ultra yüksek dinamik aralık sunan Sony LYTIA L910 1/1.28 inç ana kamera sensörüyle geliyor. Cihaz ayrıca, 400 mm eşdeğer Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra'yı destekleyen 200 MP ZEISS APO telefoto kameraya sahip.

DaVinci ve MediaTek ile iş birliği

Vivo X500 Pro serisi ayrıca 10-bit 422 kodlama ve ACES (Academy Color Encoding System) desteğiyle 17 EV TrueDynamic Log Video özelliğini de bünyesinde barındırıyor. Vivo ayrıca resmi renk dönüşümünü desteklemek amacıyla DaVinci ile iş birliği yaptı. Bu sayede akıllı telefonla çekilen Log görüntülerin profesyonel sinema kamerası görüntüleriyle aynı renk uzayında renk düzenlemesi (color grading) yapılabilmesi sağlanıyor. Vivo, profesyonel Log video donanımını MediaTek ile birlikte geliştirdiğini söylüyor. Sistem, 4K 120 fps 10-bit Log formatında doğrudan çıktı (burn-in) alınmasını destekliyor. Ayrıca 4K sinematik portre video özelliği de sunuluyor.

4K 240 FPS sinematik ağır çekim video ve 8K doğal canlı çekim

Vivo, telefonun 4K 240 FPS sinematik ağır çekim video ve 8K native canlı çekim dahil olmak üzere sektör lideri özel görüntüleme özellikleri sunduğunu belirtiyor. Cihazda Vivo'nun V3+ görüntüleme çipi ve Pro seviyesinde VS1+ görüntüleme çipi bir arada kullanılıyor.

Gimbal seviyesinde OIS performansı

X500 Pro Max modelindeki ZEISS TrueDynamic ana kamera, 3 derecelik gimbal seviyesinde OIS (Optik Görüntü Sabitleme) performansı sunuyor. Hem ana kamera hem de telefoto kamera, CIPA 7.0 profesyonel stabilizasyon standardına ulaşıyor.

Sinema modu

Vivo X500 serisi, yüksek kontrastlı ışık koşulları için Golden (Altın), Platinum (Platin) ve Sunny Day (Güneşli Gün) gibi yepyeni sinematik video renk stillerini de beraberinde getiriyor. Paris Afterglow (Paris Gün Batımı Sonrası Işıltısı), Noir ve Amber (Kehribar) gibi seçenekler de mevcut. Vivo X500 Pro serisi ayrıca, Otomatik Kadrajlama (Auto Framing Video), Vortex Çekimi (Vortex Shot), Süper Ağır Çekim (Super Slow-Mo) ve Çift Görünüm (Dual View) olmak üzere dört sinematik kamera hareketi seçeneği sunan Sinema moduyla geliyor.

Android 17 ile geliyorlar

X500 Pro Max modeli 6.85 inç BOE Q11 2K ZEISS Master Color ekrana sahipken, Vivo X500 Pro'da 6.36 inçlik ZEISS Master Color ekran bulunuyor. Bu arada, daha küçük olan cihazda 6.510 mAh kapasiteli BlueVolt batarya yer alıyor. Vivo X500 Pro Max’te 8.000 mAh kapasiteli BlueVolt batarya mevcut. Cihaz, Android 17 ve OriginOS 17 yüklü geliyor. Bu durum serideki her üç telefon için de geçerli.

Vivo X500 neler sunuyor?

Vivo X500, genel özellikler bakımından bu iki telefonun biraz daha altında konumlanıyor. Cihaz, tıpkı Vivo X300 Pro'da olduğu gibi ana kamera olarak Sony LYTIA 828 sensörünü kullanıyor. ZEISS gimbal sınıfı OIS ile desteklenen bu sensör, 1/1.28 inç boyutunda. Telefoto kamera tarafında ise 64 MP çözünürlüğü ve 4K 120 fps yüksek özellikli ağır çekim video kaydını destekleyen Sony LYTIA 610 sensörü yer alıyor. Bu kamera ayrıca CIPA 5.5 seviyesinde profesyonel görüntü sabitleme performansı sunuyor.

Vivo X500 Pro Max fiyatı ne kadar?

Vivo X500 serisi için ön sipariş süreci başladı, cihazların genel satışına ise 24 Eylül'de geçilecek. Vivo X500 Pro serisi Çin'de 6499 yuan (970 dolar) başlangıç ​​fiyatıyla satışa sunuldu. Bellek ve depolamaya göre fiyatlandırma şu şekilde:

Vivo X500 Pro

12 GB + 256 GB: 6499 yuan (970 $)

12 GB + 512 GB: 7499 yuan (1.119 $)

12 GB + 1 TB: 8499 yuan (1.269 $)

Vivo X500 Pro Max

12 GB + 256 GB: 6999 yuan (1.045 $)

12 GB + 512 GB: 7999 yuan (1.194 $)

16 GB + 512 GB: 8499 yuan (1.269 $)

12 GB + 1 TB: 8999 yuan (1.343 $)

Creator’s Package (İçerik Üretici Paketi): 16 GB + 1 TB ve uydu iletişimi: 12999 yuan (1.940 $)

vivo X500 Pro özellikleri

Ekran: 6.36 inç, 2750x1260, HDR10+, Dolby Vision, 144Hz 4500 nit, 8T LTPO teknolojisi, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 Pro 2nm

Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)

Yazılım: Origin OS 7, Android 17

Arka kamera: 50MP ana kamera (1/1,28" Blueprint 900 sensör, f/1.57 diyafram, OIS) - 50MP ultra geniş açılı kamera (f/2.0 diyafram) - 50MP periskop telefoto kamera (1/1,95″ Sony LYT610 ZEISS APO sensör, f/2.52 diyafram, OIS, 3.5x optik yakınlaştırma, telefoto makro özelliği) Zeiss T* kaplama, ZEISS optikleri, VS1 ve V3+ görüntüleme çipleri

Ön kamera: 50MP f/2.0 diyafram

Diğer: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB Type-C ses çıkışı, stereo hoparlörler, Hi-Fi ses desteği, Toz ve suya dayanıklılık (IP68) + IP69)

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC

Batarya: 6510 mAh, 90W ultra hızlı şarj, 40W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj

Boyut ve ağırlık: 151.78x71.92x7.95 mm, 192 g

vivo X500 Pro Max özellikleri

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Ekran: 6.85 inç, 3168x1440, HDR10+, Dolby Vision, 144Hz 4500 nit, 8T LTPO teknolojisi, AMOLED

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600 Pro 2nm

Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X Ultra RAM

Depolama: 256GB / 512GB / 1TB (UFS 4.1)

Yazılım: Origin OS 7, Android 17

Arka kamera: 50MP ana kamera (1/1,28" Blueprint 900 sensör, f/1.57 diyafram, OIS) - 50MP ultra geniş açılı kamera (f/2.0 diyafram) - 200MP periskop telefoto kamera (1/4″ Samsung HP0 APO sensör, f/2.67 diyafram, OIS, 3.5x optik yakınlaştırma) - Zeiss T* kaplama, ZEISS optikleri, VS1 ve V3+ görüntüleme çipleri

Ön kamera: 50MP f/2.0 diyafram

Diğer: Ekran içi ultrasonik parmak izi sensörü, kızılötesi sensör, USB Type-C ses çıkışı, stereo hoparlörler, Hi-Fi ses desteği, Toz ve suya dayanıklılık (IP68) + IP69)

Bağlantı: 5G SA/NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be, Bluetooth 5.4, GPS: L1+L5, Beidou: B1C+B1I+B2a+B2b, GLONASS: G1, Galileo: E1+E5a+E5b, QZSS: L1+L5, NavIC: L5, USB Type-C 3.2 Gen1, NFC

Batarya: 8000 mAh, 90W ultra hızlı şarj, 40W kablosuz şarj ve ters kablosuz şarj

Boyut ve ağırlık: 163.32x76.82x7.95 mm, 225 g

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Vivo X500 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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