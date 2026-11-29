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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Vivo, yeni akıllı telefon modeli X500e'yi resmi olarak tanıttı. Amiral gemisi özelliklerine sahip olan cihaz, 144 Hertz AMOLED ekranı ve Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisiyle öne çıkıyor. Çift 50 megapiksel Sony kamerasıyla üst seviye çekim kalitesi sunan telefon, 7200 miliamperlik bataryası sayesinde iki güne varan kullanım süresi vaat ediyor. Suya dayanıklı model, 615 dolar başlangıç fiyatıyla raflardaki yerini alacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Vivo X500 amiral gemisi serisini piyasaya süren Vivo seriye biraz daha uygun fiyatlı bir model daha ekliyor. Vivo X500e pek çok konuda abilerinden hiç de geri kalmayan bir donanıma sahip durumda.

Vivo X500e özellikleri ve fiyatı

6.59 inçlik 2750x1260 piksellik AMOLED ekran

4nm Snapdragon 7 Gen 4 yonga seti

8GB LPDDR4X RAM (8GB sanal)

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

50MP Sony LYTIA 700V + 50MP Sony IMX882 periskop sensör

50MP ön kamera

7200mAh BlueVolt batarya, 90W hızlı şarj

615$ başlangıç

Vivo X500 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 ay önce eklendi

Vivo X500e akıllı telefon modeli üst seviyede oldukça iddialı özelliklerle geliyor. AMOLEd ekran bölgesel pik parlaklık olarak 5000 nit seviyelerine çıkabilirken 144Hz tazeleme hızı ile de oyunlarda akıcılık sağlıyor.

İki adet Sony sensör OIS ile desteklenirken 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Üçüncü sensör 8MP çözünürlüğünde ve ultra geniş çekimler sunuyor. IP69 ile suya ve toza dayanıklı olan telefon kızıl ötesi verici de barındırıyor. Tüm bu özellikleri 7.69mm gövdeye sığdıran cihaz 203 gram ağırlığında. Silkion-karbon batarya ise 40 saate kadar video oynatma sunabiliyor.

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