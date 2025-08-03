Vivo Y400 5G tanıtımdan önce sızdırıldı: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

Tam Boyutta Gör Vivo Y400 5G, 4 Ağustos'ta Hindistan’da resmi olarak tanıtılacak. Ancak cihazın duyurulmasına saatler kala neredeyse tüm özellikleri, tasarımı ve fiyat detayları sızdırıldı. Vivo Hindistan’ın resmi web sitesinde açılış sayfası günlerdir yayında olsa da şirket şimdiye kadar detaylı bilgi paylaşmamıştı. Sızıntılar ise lansmandan önce cihaz hakkında net bir tablo çiziyor.

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İşte Vivo Y400 5G'nin beklenen özellikleri ve fiyatı:

Vivo Y400 5G; 6,67 inç boyutundaki Full HD+ AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 1800 nit parlaklık değeri sunarak özellikle multimedya deneyiminde öne çıkmayı hedefliyor. Ön kamera tarafında 32 megapiksel çözünürlüklü bir sensöre yer verilen cihazın arka yüzeyinde ise 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksellik yardımcı lens bulunuyor.

Performans tarafında ise Vivo Y400 5G, Qualcomm’un 4nm mimarisine sahip Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisiyle güç buluyor. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj destekli 6000 mAh kapasiteli bir batarya ile geliyor. Bu da uzun pil ömrü arayan kullanıcılar için oldukça avantajlı olacaktır.

Tam Boyutta Gör Bellek ve depolama açısından 8 GB RAM ile birlikte 128 GB veya 256 GB dahili depolama seçenekleri olmak üzere iki farklı konfigürasyon sunuluyor. Ayrıca geçmiş raporlar ise cihazın, IP68/69 suya ve toza dayanıklılık sertifikalarına sahip olacağını da öne sürmüştü.

Sızan bilgilere göre Vivo Y400 5G, Hindistan’da 8 GB + 128 GB modeli için yaklaşık 21.999 Rupi (yaklaşık 252 Dolar), 8 GB + 256 GB modeli için ise 23.999 Rupi (yaklaşık 275 Dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Öte yandan ön siparişlerden sonra ise tavsiye edilen satış fiyatlarının sırasıyla 26.999 ve 28.999 Rupi (yaklaşık 310 - 330 Dolar) olacağı iddia ediliyor. Son olarak cihazın Glam White ve Olive Green olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle piyasaya çıkacağı da gelen bilgiler arasında.

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Vivo Y400 5G sızdırıldı: İşte fiyatı ve teknik özellikleri

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