Vivo Y600 Pro özellikleri netleşiyor: 10.200 mAh devasa batarya ile gelecek

Tam Boyutta Gör Vivo Y600 Pro özellikleri, şirketin resmi tanıtım görseli ve güvenilir sızıntılarla birlikte netleşmeye başladı. Vivo tarafından paylaşılan ilk poster, cihazın yüksek kapasiteli bir bataryaya sahip olacağını doğrularken, kısa süre sonra ortaya çıkan bilgiler batarya kapasitesinin 10.200 mAh seviyesine ulaştığını gösterdi. Çin merkezli kaynaklara göre model, büyük ekranı ve orta segment odaklı donanımıyla dikkat çeken bir yapı sunacak. Tanıtımın Nisan ayın sonuna doğru yapılması beklenirken, cihazın özellikle pil performansı üzerinden konumlandırılacağı anlaşılıyor.

İşte Vivo Y600 Pro'nun beklenen özellikleri:

Sızdırılan teknik detaylara göre Vivo Y600 Pro, 6.83 inç büyüklüğünde ve 1.5K çözünürlük sunan düz bir OLED LTPS ekranla gelecek. Bu panel yapısı, günümüz orta segment cihazlarında sıkça tercih edilen AMOLED panellere benzer şekilde yüksek kontrast ve canlı renkler sunarken, LTPS teknolojisi sayesinde enerji verimliliğini dengelemeyi hedefliyor. Geniş ekran boyutu, özellikle video tüketimi ve mobil oyun deneyiminde avantaj sağlarken, çözünürlük seviyesi de Full HD+ ile QHD arasında konumlanarak performans ve pil tüketimi arasında bir denge kuruyor.

Cihazın işlemci tarafında ise MediaTek Dimensity 7300e yonga setinin yer alması bekleniyor. 2.5 GHz seviyesinde çalışan bu işlemci, orta segmentte konumlandırılan akıllı telefonlar için yeterli performansı sunmayı amaçlıyor. Vivo Y600 Pro’nun en dikkat çekici noktası ise 10.200 mAh kapasitesindeki bataryası olarak öne çıkıyor. Bu değer, günümüzde çoğu akıllı telefonda görülen 4.000 ila 5.000 mAh aralığının oldukça üzerinde konumlanıyor. Bu fark, pratik kullanımda tek şarjla iki günü aşan kullanım süreleri anlamına gelebilir.

Şarj teknolojisi tarafında henüz resmi bir doğrulama bulunmasa da, raporlar cihazın 90W hızlı şarj desteği sunabileceğini öne sürüyor. Bu seviyede bir hızlı şarj, büyük bataryanın doldurulma süresini ciddi ölçüde kısaltabilir. Yüksek kapasiteli bataryaların en büyük dezavantajlarından biri olan uzun şarj süreleri, bu tür hızlı şarj çözümleriyle dengelenmeye çalışılıyor. Böylece kullanıcılar hem uzun pil ömründen hem de kısa şarj sürelerinden aynı anda faydalanabiliyor.

Son olarak kamera tarafında ise cihazın 50 megapiksel ana sensörle geleceği resmi olarak doğrulanmış durumda. Bu sensör, günümüzde orta segmentte standart haline gelen yüksek çözünürlüklü kamera trendini sürdürüyor. İkinci kameranın ise büyük ihtimalle 2 megapiksel seviyesinde yardımcı bir sensör olacağı ifade ediliyor. Bu tür ikincil sensörler genellikle derinlik algılama veya makro çekim gibi sınırlı kullanım senaryolarına hizmet ediyor.

