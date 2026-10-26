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    Vivo Y600 rekor kıran bataryasıyla geliyor

    Vivo Y600 akıllı telefon modelinde 6.83 inçlik AMOLED ekran, 120Hz tazeleme hızı, 10000mAh batarya, 44W hızlı şarj, rekor video oynatma süresi gibi özellikler yer alıyor.

    Vivo Y600 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde sayısı giderek artan devasa bataryalı akıllı telefon trendine Vivo da uzak kalmıyor. Ardı ardına yüksek kapasiteye sahip bataryası olan akıllı telefonları piyasaya sürüyor. Şimdi sırada Vivo Y600 var.

    Vivo Y600 özellikleri

    • 6.83 inçlik 2800x1260 piksellik AMOLED ekran
    • 6nm Dimensity 7300e yonga seti
    • 6GB/8GB LPDDR4X RAM
    • 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP arka kamera
    • 8MP ön kamera
    • 10000mAh batarya, 44W hızlı şarj

    Vivo Y600 orta seviyede iddialı olmaya çalışan bir akıllı telefon. 10000mAh bataryası 32 saat 37 dakika boyunca video oynatarak Guinness rekorlar kitabına girmiş. 120Hz tazeleme hızı olan telefonda HDR, 10-bit renk desteği, tersine şarj, kızıl ötesi kontrol gibi özellikler yer alıyor.

    Vivo Y600 fiyatı ve çıkış tarihi

    • Vivo Y600 6GB+128GB 280$
    • Vivo Y600 8GB+128GB 295$
    • Vivo Y600 6GB+256GB 310$
    • Vivo Y600 8GB+256GB 350$

    Vivo Y600 akıllı telefon modeli ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Global pazara farklı isimler altında gelmesi de ihtimal dahilinde.

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    Tekerine kilit takıldı, üç tekerle yola devam etti

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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