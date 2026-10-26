Vivo Y600 rekor kıran bataryasıyla geliyor

Vivo Y600 özellikleri
- 6.83 inçlik 2800x1260 piksellik AMOLED ekran
- 6nm Dimensity 7300e yonga seti
- 6GB/8GB LPDDR4X RAM
- 128GB/256GB UFS 3.1 depolama
- 50MP arka kamera
- 8MP ön kamera
- 10000mAh batarya, 44W hızlı şarj
Vivo Y600 orta seviyede iddialı olmaya çalışan bir akıllı telefon. 10000mAh bataryası 32 saat 37 dakika boyunca video oynatarak Guinness rekorlar kitabına girmiş. 120Hz tazeleme hızı olan telefonda HDR, 10-bit renk desteği, tersine şarj, kızıl ötesi kontrol gibi özellikler yer alıyor.
Vivo Y600 fiyatı ve çıkış tarihi
- Vivo Y600 6GB+128GB 280$
- Vivo Y600 8GB+128GB 295$
- Vivo Y600 6GB+256GB 310$
- Vivo Y600 8GB+256GB 350$
Vivo Y600 akıllı telefon modeli ilk etapta Çin’de satışa sunulacak. Global pazara farklı isimler altında gelmesi de ihtimal dahilinde.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
tuhaf