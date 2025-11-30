Viyana'dan öncü adım: Kendi enerjisini üreten dev spor kompleksi

Öğretim üyesi anne ve iş adamı babadan olma bendeniz. Annemin araştırmacı ve eğitmen kimliği ile babamın girişimci ve yönetici kimliğini birleştirerek Donanimhaber.com'u istemeden kurdum.

Tam Boyutta Gör Devasa bir spor kompleksini büyüterek tekrar inşa etmeyi planlayan ve binanın kullandığı enerjiyi kendi kendine üretmesini amaçlayan Viyana, diğer şehirlere de çok örnek olacak bir projeyi hayata geçirdi.

Avusturya'nın Viyane kentine kurulan Sport Arena Wien isimli spor kompleksinde toplam 20.000 m2’lik bir alanda toplam 3 farklı kapalı spor salonu bulunuyor, 110 milyon Euro'luk maliyetle hayata geçirilen spor merkezi, birbirinden farklı 20 spor türüne ev sahipliği yapabiliyor ve yıllık 38.000 saatlik kullanım imkanı sunuyor. İhtiyaç duyduğu tüm enerjiyi kendisi üreten bu yapı, Avusturya’nın en prestijli enerji verimliliği derecelendirmelerinden biri olan klimaaktiv Altın sertifikasını almayı başardı.

Tam Boyutta Gör

Avrupa’nın En Büyük PVT Çatı Sistemi Kuruldu

Tesisin enerji bağımsızlığının temelini birden fazla yenilenebilir enerji teknolojisinin entegre edilmesi oluşturuyor. Çatıda bulunan 1.134 adet PVT güneş paneli, standart PV panellerden farklı olarak yalnızca elektrik üretmekle kalmıyor, aynı zamanda güneşin ısısını toplayarak binanın ısıtılmasında kullanılacak termal enerjiyi de sağlıyor. Bu kurulum, Avrupa’nın en büyük PVT çatı sistemi olma özelliğini taşıyor ve yılda 3 GWh elektrik ile 1.4 GWh termal enerji üretiyor.

Sistemin bir diğer önemli enerji kaynağı 75 adet 150 metrelik ısı kuyuları. Bu kuyulara bağlı ısı pompaları, kışın yerin doğal sıcaklığından, yazın ise yer altının soğukluğundan yararlanarak binayı ısıtıyor veya soğutuyor. Toplamda altı adet 90 kW gücünde ısı pompasının oluşturduğu sistem, 540 kW’lık bir kapasiteyle çalışıyor.

Tam Boyutta Gör

Binanın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise yapının beton kütlesinin bir ısı bataryası gibi çalışmas. Isı pompaları bu betona gerekli sıcaklıktaki ısıyı sağlayarak binanın kendisinin ısı değişimlerine karşı dayanıklı olmasını ve sıcaklığın sabit tutulmasını sağlıyor. Beton bloklar ihtiyaç halinde önceden ısıtılıyor ya da soğutuluyor ve bu sayede gündüz gece sıcaklık değişimlerine karşı dayanıklı oluyor.

Proje yalnızca enerji üretimi açısından değil, çevresel etki bakımından da örnek teşkil ediyor. Yıkılan eski spor salonundan çıkan 50.000 ton enkaz yeni yapıda tekrar kullanıldı. Böylece 40.000 litre dizel tüketimi önlendi ve atığın yüzde 80’i geri dönüştürüldü. Bu yaklaşım hem inşaat maliyetlerini azalttı hem de karbon ayak izini ciddi şekilde düşürdü.

Tam Boyutta Gör Başlangıç maliyeti yüksek görünse de tesisin uzun vadeli enerji ekonomisi oldukça avantajlı bir yapıya sahip. Spor kompleksi enerji faturası ödemeden çalışacak şekilde tasarlandı ve yaşam döngüsü boyunca, bakım ve onarım masrafları da dahil olmak üzere enerji maliyetinin 6–8 euro-cent aralığında kalması bekleniyor. Bu değer sabit olduğu için ilerde fosil yakıt kaynaklı olabilecek fiyat dalgalanmalarından etkilenmeyecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Viyana'dan öncü adım: Kendi enerjisini üreten dev spor kompleksi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: