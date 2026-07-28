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    Vizontele 3 geliyor: Yılmaz Erdoğan yeni film için tarih verdi

    Katıldığı bir programda yeni projelerine değinen Yılmaz Erdoğan, hem Vizontele 3 hem de Organize İşler dizisi hakkında önemli açıklamalar yaptı. Yeni Vizontele için yakında sete çıkılacak.

    Vizontele 3 geliyor: Yılmaz Erdoğan tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Feyyaz Uçar ile gerçekleştirdiği sohbet sırasında yeni projeleri hakkında da önemli açıklamalar yapan Yılmaz Erdoğan, Vizontele 3'ün yolda olduğunu duyurdu. "Sinemayı geri getirmemiz lazım. BKM olarak bu sene 2 Aile Arasında'yı yaptık. Seneye de Vizontele 3 projemiz var. Öyle öyle sinemayı geri alacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan, böylece yeni Vizontele filmi için tarih de vermiş oldu. Görünen o ki bu proje beklediğimizden de hızlı biçimde şekillenecek.

    2001 yapımı Vizontele ile başlayan seri, üç yıl sonra gelen Vizontele Tuuba ile bir devam filmine kavuşmuştu. Vizontele 3 ise 23 yıl aradan sonra geliyor. Bu yüzden hem hikâyede hem de oyuncu kadrosunda bazı önemli değişiklikler bekleyebiliriz.

    Organize İşler Dizisi Hazır

    Yılmaz Erdoğan ayrıca Netflix çatısı altında hazırlanan Organize İşler dizisine de değindi. Dizinin sekiz bölüm şeklinde çekildiğini açıklayan Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat verdiği Sarı Saruhan karakterinin bu dizide bolca yer alacağını ifade etti.

    Organize İşler: Karun Hazinesi adını taşıyan dizi için daha önce paylaşılan kadroda Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yanı sıra şu isimler de yer alıyordu: Demet Akbağ, Ezgi Mola, Uraz Kaygılaroğlu, Selim Bayraktar, Bensu Soral, Atakan Çelik, Burcu Özberk, Rıza Kocaoğlu, Ekin Türkmen, Menderes Samancılar, Şükran Ovalı, Onur Akbay ve Ersin Korkut..

    Dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak çekimler bir süre önce tamamlandığı için yakın bir gelecekte izleyici karşısına çıkmasını bekleyebiliriz.

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