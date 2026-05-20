    Vodafone 5G RedBox için hız garantisi başladı

    Vodafone'un 5G şebekesi üzerinden fiber hızında ev interneti hizmeti suann Vodafone 5G RedBox için minimum 50 Mbps hız garantisi başladı. 50 Mbps'nin altında kalması durumunda iade imkanı sunuluyor.

    İnternet altyapısı olsun olmasın her yerde fiber hızında internet deneyimi sunan Vodafone 5G RedBox için 5G hız garantisi başladı. Vodafone’dan yapılan açıklamaya göre Vodafone 5G RedBox için müşterilere minimum 50 Mbps hız garantisi sunuluyor.

    Hız garantisi, bulunduğu bölgede 5G kapsaması ve performansı hakkında tereddüt yaşayan kullanıcılara güvence sağlıyor. “Yeterli hız alabilecek miyim?” şüphesini ortadan kaldırıyor.

    Vodafone 5G RedBox müşterilerinin adresinde ilk 30 gün içerisinde internet bağlantısının 50 Mbps altında kalması durumunda müşterilere iade hakkı getiriyor. Hızın düşük kalması durumunda önce teknisyen ziyaretiyle doğrulama yapılıyor ve sonrasında müşterilere iade hakkı sunuluyor.

    Vodafone 5G RedBox, 5G şebekesine bağlanarak kullanıcılara 1.000 Mbps’ye varan hızlarda internet veriyor. Kablo çekmeye ve kuruluma gerek kalmadan, yüksek hızlı ev interneti sağlıyor. Ürün; fiber altyapısı olmayan evler için güçlü bir alternatif oluştururken, altyapısı olsa bile kurulum ve kabloyla uğraşmak istemeyen müşterilere de pratik bir çözüm sunuyor. DSL’e göre daha hızlı, mobil hotspot’a göre ise daha stabil bir internet deneyimi sağlıyor. Şık tasarımıyla dikkat çeken ve fişe takılarak hızlıca 5G bağlantısı sunan Vodafone 5G RedBox, evlerde kesintisiz ve hızlı internet deneyimi sağlıyor.

    Fiber hızında, kurulumsuz, anında ev interneti Vodafone 5G RedBox, Vodafone mağazalarından anında teslim alınabiliyor veya vodafone.com.tr’den başvuru yapılarak hızlı teslimat ile adrese teslim ediliyor. Ürün, kurulum derdi olmadan, fişe takılıp anında çalıştırılabiliyor. Vodafone, ayrıcalıklı 7/24 çağrı merkezi ile anında öncelikli destek hizmeti de sunuyor.

