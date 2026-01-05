Vodafone 5G RedBox kullanıma sunuldu: İşte fiyatlar

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone, mobil ağ üzerinden sabit internet deneyimi sunan RedBox’ı yeniledi. 5G destekleyen 5G RedBox cihazları ve tarifeleri kullanıma sunuldu.

Vodafone 5G RedBox, 5G şebekesi üzerinden bağlantı kurarak fiber hızında ve anında internet hizmeti sunuyor. Halihazırda 4.5G şebekesi üzerinden hizmet veren bu cihazlar, 1 Nisan 2025'ten itibaren 5G şebekesi üzerinden hizmet sunacak. Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisi sayesinde kablo ve kurulum gerektirmeyen ürün, “tak çalıştır” şekilde elektriğin ve mobil şebekenin olduğu her yerde kullanılabiliyor. Adresinizde internet altyapısı olmasa dahi 5G hızında internete bağlanabiliyorsunuz. 5G sayesinde yüksek hız, stabil bağlantı ve güçlü Wi-Fi deneyimi sunuyor.

Taşınabilir internet isteyen veya adresinde fiber interneti olmayan müşterilere hitap eden 5G RedBox tarifeleri kotalı bir şekilde sunuluyor. 100 GB, 300 GB, 500 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Modem dahil 100 GB kotalı seçenek ayda 590 TL, 1 TB kotalı seçenek ise 1.990 TL olarak ücretlendiriliyor.

Vodafone 5G Redbox tarife ücretleri

5G Hazır RedBox 100 GB: 590 TL

5G Hazır RedBox 300 GB: 890 TL

5G Hazır RedBox 500 GB: 1.190 TL

5G Hazır RedBox 1 TB: 1.990 TL

Müşterilere abonelik süresince H153-381 modemi veriliyor. Bu cihaz maksimum 3.6 Gbps download ve 500 Mbps upload hızını destekliyor. Ülkemizdeki tüm 5G frekanslarına bağlanabiliyor. 4.5G’de ise maksimum 1.2 Gbps download ve 200 Mbps upload sunuyor. Wi-Fi 6 desteği mevcut. 9 dbi (n77/78) gücünde anten yer alıyor.

RedBox’ta kotasız seçenek henüz mevcut değil. Bu konuda şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca adresinde Vodafone Fiber hizmeti bulunan abonelerin RedBox’a başvuramayacağını da belirtelim.

