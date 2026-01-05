Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone 5G RedBox kullanıma sunuldu: İşte fiyatlar

    Vodafone'un Turkcell SuperBox ve Türk Telekom Magnet'e rakip olarak geliştirdiği Vodafone 5G Redbox tanıtıldı. 5G RedBox, her yerde 5G üzerinden fiber hızında internet deneyimi sunuyor.

    Vodafone 5G RedBox kullanıma sunuldu: İşte fiyatlar Tam Boyutta Gör
    Vodafone, mobil ağ üzerinden sabit internet deneyimi sunan RedBox’ı yeniledi. 5G destekleyen 5G RedBox cihazları ve tarifeleri kullanıma sunuldu.

    Vodafone 5G RedBox, 5G şebekesi üzerinden bağlantı kurarak fiber hızında ve anında internet hizmeti sunuyor. Halihazırda 4.5G şebekesi üzerinden hizmet veren bu cihazlar, 1 Nisan 2025'ten itibaren 5G şebekesi üzerinden hizmet sunacak. Sabit Kablosuz Erişim (FWA) teknolojisi sayesinde kablo ve kurulum gerektirmeyen ürün, “tak çalıştır” şekilde elektriğin ve mobil şebekenin olduğu her yerde kullanılabiliyor. Adresinizde internet altyapısı olmasa dahi 5G hızında internete bağlanabiliyorsunuz. 5G sayesinde yüksek hız, stabil bağlantı ve güçlü Wi-Fi deneyimi sunuyor.

    Taşınabilir internet isteyen veya adresinde fiber interneti olmayan müşterilere hitap eden 5G RedBox tarifeleri kotalı bir şekilde sunuluyor. 100 GB, 300 GB, 500 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. Modem dahil 100 GB kotalı seçenek ayda 590 TL, 1 TB kotalı seçenek ise 1.990 TL olarak ücretlendiriliyor.

    Vodafone 5G Redbox tarife ücretleri

    • 5G Hazır RedBox 100 GB: 590 TL
    • 5G Hazır RedBox 300 GB: 890 TL
    • 5G Hazır RedBox 500 GB: 1.190 TL
    • 5G Hazır RedBox 1 TB: 1.990 TL

    Müşterilere abonelik süresince H153-381 modemi veriliyor. Bu cihaz maksimum 3.6 Gbps download ve 500 Mbps upload hızını destekliyor. Ülkemizdeki tüm 5G frekanslarına bağlanabiliyor. 4.5G’de ise maksimum 1.2 Gbps download ve 200 Mbps upload sunuyor. Wi-Fi 6 desteği mevcut. 9 dbi (n77/78) gücünde anten yer alıyor.

    RedBox’ta kotasız seçenek henüz mevcut değil. Bu konuda şirketten herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca adresinde Vodafone Fiber hizmeti bulunan abonelerin RedBox’a başvuramayacağını da belirtelim. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havacılıkta yeni sayfa: 6 tonluk tiltrotor uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    armut teklif vermeden numara görme yivsiz ne demek basınçlı yıkama makinesi tavsiye turkcell dergilik trafik cezasını ödedim ama e devlette gözüküyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 15T
    Xiaomi 15T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070
    Game Garaj Slayer R9T-5070
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum