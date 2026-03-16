Vodafone 5G tarifleri açıklandı: İşte fiyatlar ve kotalar

Sınırsız internetli tarife yok
Yeni müşteriye özel tarifelere baktığımızda en uygun fiyatlı olarak 5GB kotalı aylık 275 TL’ye, en yüksek olarak 100 GB kotalı aylık 1.100 TL’ye tarife bulunuyor. 5G’li tarifelerde sınırsız internet kotalı herhangi bir seçenek bulunmuyor. Red tarifelerde sınırsız sosyal medya, YouTube, Netflix ve Prime Video özelliği mevcut. Yeni ve mevcut tüm tarifelerde 5G özelliği 1 Nisan 2026'da aktif olacak.
Vodafone 5G Red Tarifeleri
- 40 GB + Sınırsız dk + Sınırsız SMS: 750 TL
- 60 GB + Sınırsız dk + Sınırsız SMS: 900 TL
- 100 GB + Sınırsız dk + Sınırsız SMS: 1.100 TL
Vodafone 5G Kırmızı Fırsat Tarifeleri
- 5 GB + 1000 dk + 250 SMS: 275 TL
- 10 GB + 1000 dk + 250 SMS: 325 TL
- 20 GB + 1000 dk + 250 SMS: 400 TL
- 30 GB + 1000 dk + 250 SMS: 475 TL
Vodafone 5G 26 Yaş Altı Freezone Tarifeler
- 5 GB+5 GB, 1000 dk, 250 SMS: 275 TL
- 10 GB+10 GB, 1000 dk, 250 SMS: 375 TL
- 20 GB+20 GB, 1000 dk, 250 SMS: 525 TL
- 30 GB+30 GB, 1000 dk, 250 SMS: 625 TL
- 40 GB+40 GB, 1000 dk, 250 SMS: 750 TL
- 60 GB+60 GB, 1000 dk, 250 SMS: 900 TL
