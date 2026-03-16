Vodafone 5G tarifleri açıklandı: İşte fiyatlar ve kotalar

Tam Boyutta Gör Türkiye’de 5G’ye sayılı günler kala operatörlerin 5G tarifleri de netleşmeye başladı. Tüm Türkiye’de 1 Nisan 2026’da 5G şebekesi verilmeye başlanacak. 5G’ye hazırlıklarını tamamlayan Vodafone, web sitesinden 5G’li tarifeleri duyurdu.

Sınırsız internetli tarife yok

Yeni müşteriye özel tarifelere baktığımızda en uygun fiyatlı olarak 5GB kotalı aylık 275 TL’ye, en yüksek olarak 100 GB kotalı aylık 1.100 TL’ye tarife bulunuyor. 5G’li tarifelerde sınırsız internet kotalı herhangi bir seçenek bulunmuyor. Red tarifelerde sınırsız sosyal medya, YouTube, Netflix ve Prime Video özelliği mevcut. Yeni ve mevcut tüm tarifelerde 5G özelliği 1 Nisan 2026'da aktif olacak.

Vodafone 5G Red Tarifeleri

40 GB + Sınırsız dk + Sınırsız SMS: 750 TL

60 GB + Sınırsız dk + Sınırsız SMS: 900 TL

100 GB + Sınırsız dk + Sınırsız SMS: 1.100 TL

Vodafone 5G Kırmızı Fırsat Tarifeleri

5 GB + 1000 dk + 250 SMS: 275 TL

10 GB + 1000 dk + 250 SMS: 325 TL

20 GB + 1000 dk + 250 SMS: 400 TL

30 GB + 1000 dk + 250 SMS: 475 TL

Vodafone 5G 26 Yaş Altı Freezone Tarifeler

5 GB+5 GB, 1000 dk, 250 SMS: 275 TL

10 GB+10 GB, 1000 dk, 250 SMS: 375 TL

20 GB+20 GB, 1000 dk, 250 SMS: 525 TL

30 GB+30 GB, 1000 dk, 250 SMS: 625 TL

40 GB+40 GB, 1000 dk, 250 SMS: 750 TL

60 GB+60 GB, 1000 dk, 250 SMS: 900 TL

