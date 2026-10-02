Vodafone ve Samsung 5G'ye geçişi hızlandırıyor: Galaxy A27 5G'ye yoğun ilgi

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Tam Boyutta Gör Vodafone, Türkiye’de 1 Nisan 2026 tarihinde 5G teknolojisinin kullanıma sunulmasıyla birlikte müşterilerin 5G’ye geçişini kolaylaştırmak için Samsung ile iş birliği yapmıştı. Vodafone, Samsung’un yeni Galaxy A27 5G 6/128 GB modelini 12 taksit avantajıyla müşterileriyle buluşturuyor.

Galaxy A27 5G, Vodafone FLEX kapsamında faturaya yansıtma özelliğiyle 12 aya varan taksit seçeneğiyle satılıyor. Bu model için 12 ay taksit avantajı Türkiye’de sadece Vodafone’da sunuluyor. Ayrıca 1.500 TL'ye varan ek destek ve her türlü eski teknolojik cihazın toplanarak çevresel dönüşüme katkı sunulduğu takas kampanyası devam ediyor.

60 bini aşkın müşteri Galaxy A27 5G’yi tercih etti

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un yaptığı açıklamaya göre kampanyanın ilk 3 ayında 60 binden fazla müşteriye Galaxy A27 5G 6/128 GB akıllı telefon satıldı. Şirket, Vodafone FLEX’e özel teklifler ve 12 ay ödeme kampanyalarıyla 5G’ye geçişi hızlandırmayı ve ilk tercih noktası olarak konumlanmayı hedefliyor.

Samsung Electronics Türkiye CEO'su Billy Kim ise şirketin yeni mobil teknolojileri daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmayı hedeflediğini belirtti. Kim, Galaxy A27 5G ile Vodafone iş birliği kapsamında 5G'ye geçişi kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi.

Vodafone FLEX'te 12 aya varan ödeme seçeneği

Vodafone FLEX, akıllı telefonların yanı sıra farklı teknoloji ürünlerini de çeşitli ödeme seçenekleriyle sunuyor. Vodafone FLEX dünyası “ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al” ilkesine dayanıyor.

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Müşteriler, kredi kartıyla ödemenin yanı sıra faturalarına ek 12 aya varan ödeme imkanı ve daha birçok kendine uygun çeşitli ödeme yöntemleriyle zengin seçenekler arasından dilediği teknolojik ürünü Vodafone güvencesiyle alabiliyor. Vodafone FLEX ayrıca, faturaya ek taksitli telefonlarda Türkiye’nin en geniş 5G'li telefon portföyü ve esnek ödeme seçenekleri sayesinde müşterilerin 5G uyumlu telefona sahip olmasını kolaylaştırıyor.

Vodafone FLEX hakkında ayrıntılı bilgi için: https://www.vodafone.com.tr/faturaya-ek/vodafone-flex

Samsung Galaxy A27 5G neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy A27 5G, 5G bağlantı desteğinin yanı sıra günlük kullanım deneyimini geliştirmeye yönelik OneUI ve Galaxy AI yapay zeka özellikleriyle öne çıkıyor. Konuşma, çeviri ve

Samsung Galaxy A27 5G, 6,7 inç FHD+ Super AMOLED ekran ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 işlemciye sahip olan telefonun Vodafone'da sunulan versiyonunda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Depolama alanı microSD kart ile 2 TB'a kadar artırılabiliyor.

Kamera tarafında OIS destekli 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Ön tarafta 12 MP kamera yer alırken cihaz 4K 30 FPS video kaydını destekliyor. 5.000 mAh bataryaya sahip Galaxy A27 5G, 25W hızlı şarj desteği sunuyor ve Galaxy AI özellikleriyle geliyor.

Samsung Galaxy A27 5G 6/128 GB özellikleri

Ekran: 6,7 inç. Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel , 120Hz

6,7 inç. Super AMOLED, 1080 x 2340 piksel , 120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3 (4nm)

Snapdragon 6 Gen 3 (4nm) Bellek: 6 GB RAM

6 GB RAM Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50MP ana + 5MP ultra geniş + 2MP makro

50MP ana + 5MP ultra geniş + 2MP makro Ön Kamera: 12 MP

12 MP Pil: 5.000 mAh, 25W hızlı şarj

5.000 mAh, 25W hızlı şarj Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC İşletim sistemi: Android 16, One UI 8.5

Android 16, One UI 8.5 Renk: Mavi, Siyah, Açık Pembe ve Açık Yeşil

Mavi, Siyah, Açık Pembe ve Açık Yeşil Boyutlar: 162.4 x 78.2 x 7.8 mm, 200 gr

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