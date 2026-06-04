Vodafone, Canva Pro üyeliği hediye ediyor: Nasıl alınır?

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone’un müşterilerine çeşitli markalarda indirim ve hediye kodları paylaştığı Vodafone Happy platformuna Canva Pro üyeliği eklendi. Hangi tarifede olduğu fark etmeksizin tüm Vodafone faturalı aboneleri 3 aylık ücretsiz Canva Pro üyeliği kazanıyor.

Online tasarım platformu Canva’nın aylık 240 TL ücrete sahip olan Canva Pro aboneliği ile premium araçlara erişebilir, Canva AI yapay zeka araçlarını kullanabilir, milyonlarca şablon ve görseli tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca 100 GB bulut depolama alanına tasarımlarınızı kaydedebiliyorsunuz.

Xbox Game Pass'e 9 yeni oyun geliyor: Persona 5 Royal ve dahası 4 sa. önce eklendi

Vodafone Canva Pro hediyesi nasıl alınır?

Tam Boyutta Gör

Vodafone Yanımda mobil uygulamasını açın. Happy sekmesini ziyaret edin. “Canva’da 3 ay ücretsiz Canva Pro fırsatı” yazılı fırsata tıklayarak indirim kodunuzu alabilirsiniz. Fırsat sayfasında yer alan Vodafone’lulara özel hazırlanan Canva websitesine gidilerek sayfanın en altında yer alan “Kodunu Kullan” butonuna tıklayarak üyelik oluşturulmalı ve ekranda gözüken kod giriş alanına kod girilmelidir. Not: Canva Pro aboneliği 3 ay içerisinde iptal edilmediği takdirde 3 ayın sounda 240 TL’den yenilenecektir. Ücret kesilmemesi için Canva üzerinden iptal işlemi yapabilirsiniz.

Vodafone Happy ile 1,5 milyar TL'lik indirim kodu dağıtıldı

Vodafone’un paylaştığı bilgilere göre Happy platformu üzerinden son 1 yılda 50’yi aşkın kampanyayla 2,6 milyon Vodafone’luya 5,3 milyon marka indirim kodu dağıtılarak toplam 1,5 milyar TL’lik avantaj sunuldu. Canva’nın Türkiye’de Telekom sektöründe yaptığı bu ilk iş birliğiyle Vodafone’lulara 3 ayda toplam 7 milyon TL’yi aşkın fayda sunulması hedefleniyor. Canva Pro hediye kampanyası Temmuz sonuna kadar devam edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: