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    Vodafone, Canva Pro üyeliği hediye ediyor: Nasıl alınır?

    Vodafone tüm faturalı müşterilerine 3 aylık ücretsiz Canva Pro üyeliği hediye ediyor. Canva Pro hediyenizi Temmuz sonuna kadar Vodafone Happy platformundan alabilirsiniz.

    Vodafone, Canva Pro üyeliği hediye ediyor: Nasıl alınır? Tam Boyutta Gör
    Vodafone’un müşterilerine çeşitli markalarda indirim ve hediye kodları paylaştığı Vodafone Happy platformuna Canva Pro üyeliği eklendi. Hangi tarifede olduğu fark etmeksizin tüm Vodafone faturalı aboneleri 3 aylık ücretsiz Canva Pro üyeliği kazanıyor.

    Online tasarım platformu Canva’nın aylık 240 TL ücrete sahip olan Canva Pro aboneliği ile premium araçlara erişebilir, Canva AI yapay zeka araçlarını kullanabilir, milyonlarca şablon ve görseli tasarımlarınızda kullanabilirsiniz. Ayrıca 100 GB bulut depolama alanına tasarımlarınızı kaydedebiliyorsunuz.

    Vodafone Canva Pro hediyesi nasıl alınır?

    Vodafone, Canva Pro üyeliği hediye ediyor: Nasıl alınır? Tam Boyutta Gör

    1. Vodafone Yanımda mobil uygulamasını açın.
    2. Happy sekmesini ziyaret edin.
    3. “Canva’da 3 ay ücretsiz Canva Pro fırsatı” yazılı fırsata tıklayarak indirim kodunuzu alabilirsiniz.
    4. Fırsat sayfasında yer alan Vodafone’lulara özel hazırlanan Canva websitesine gidilerek sayfanın en altında yer alan “Kodunu Kullan” butonuna tıklayarak üyelik oluşturulmalı ve ekranda gözüken kod giriş alanına kod girilmelidir.
    5. Not: Canva Pro aboneliği 3 ay içerisinde iptal edilmediği takdirde 3 ayın sounda 240 TL’den yenilenecektir. Ücret kesilmemesi için Canva üzerinden iptal işlemi yapabilirsiniz.

    Vodafone Happy ile 1,5 milyar TL'lik indirim kodu dağıtıldı

    Vodafone’un paylaştığı bilgilere göre Happy platformu üzerinden son 1 yılda 50’yi aşkın kampanyayla 2,6 milyon Vodafone’luya 5,3 milyon marka indirim kodu dağıtılarak toplam 1,5 milyar TL’lik avantaj sunuldu. Canva’nın Türkiye’de Telekom sektöründe yaptığı bu ilk iş birliğiyle Vodafone’lulara 3 ayda toplam 7 milyon TL’yi aşkın fayda sunulması hedefleniyor. Canva Pro hediye kampanyası Temmuz sonuna kadar devam edecek.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 22 saat önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 1 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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