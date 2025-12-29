Vodafone, çevre performansında CDP’den bir kez daha tam not aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Vodafone Grubu, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki performansı sayesinde, küresel çevre kuruluşu Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) A Listesinde bu yıl da yer almayı başardı. Grup, CDP’nin 2025 yılı iklim değişikliği değerlendirmesinde, emisyon azaltımı ve düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen uygulamalarıyla en yüksek notu alan şirketler arasında gösterildi.

CDP tarafından açıklanan sonuçlara göre Vodafone, iklim risklerini yönetmeye yönelik stratejileri, emisyonları azaltmaya odaklanan operasyonel adımları ve bu süreçleri açık biçimde raporlamasıyla öne çıktı. Buna göre Vodafone, satın aldığı ve küresel operasyonlarında kullandığı şebeke elektriğinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefini 2025 itibarıyla gerçekleştirdi. Vodafone Türkiye, Nisan 2021’den bu yana şebeke ve ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanıyor.

Vodafone Grubu’nun CDP A listesinde yer almasını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “2025 mali yılı, global operasyonlarımızda satın aldığımız ve kullandığımız şebeke elektriğinin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle karşıladığımız ilk yıl oldu. Bu, Vodafone Grubu adına büyük bir başarı ve faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki ekiplerin özverisi sayesinde gerçekleşti. Türkiye’de de 2021’den bu yana şebeke ve ofislerimizde tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırladık. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı baz yılımız olan 2020'ye göre %94 oranında azalttık. Faaliyetlerimiz sonucu şebekemizde oluşan elektronik atıkların %100’ünü geri kazanım, geri dönüşüm veya yeniden kullanım yoluyla değerlendiriyoruz” dedi.

Vodafone'dan Türkiye'ye 480 milyar TL yatırım! 1 hf. önce eklendi

Merkezi Londra’da bulunan CDP, şirketler, finansal kuruluşlar, şehirler ve kamu otoriteleri için dünyadaki tek bağımsız çevre ve doğa raporlama sistemini sunuyor. CDP’nin 2025 yılına ait A Listesi’nin 8 Ocak 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: