Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone, çevre performansında CDP’den bir kez daha tam not aldı

    Vodafone Grubu, bir kez daha CDP’nin 2025 iklim değişikliği listesinde yer aldı. Grup, küresel operasyonlarında kullandığı elektriğin tamamını yenilenebilir kaynaklardan karşıladı.

    Vodafone, çevre performansında CDP’den bir kez daha tam not aldı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Grubu, çevresel sürdürülebilirlik alanındaki performansı sayesinde, küresel çevre kuruluşu Karbon Saydamlık Projesi’nin (CDP) A Listesinde bu yıl da yer almayı başardı. Grup, CDP’nin 2025 yılı iklim değişikliği değerlendirmesinde, emisyon azaltımı ve düşük karbon ekonomisine geçişi destekleyen uygulamalarıyla en yüksek notu alan şirketler arasında gösterildi.

    CDP tarafından açıklanan sonuçlara göre Vodafone, iklim risklerini yönetmeye yönelik stratejileri, emisyonları azaltmaya odaklanan operasyonel adımları ve bu süreçleri açık biçimde raporlamasıyla öne çıktı. Buna göre Vodafone, satın aldığı ve küresel operasyonlarında kullandığı şebeke elektriğinin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılama hedefini 2025 itibarıyla gerçekleştirdi. Vodafone Türkiye, Nisan 2021’den bu yana şebeke ve ofislerinde yüzde 100 yenilenebilir elektrik kullanıyor.

    Vodafone Grubu’nun CDP A listesinde yer almasını değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, “2025 mali yılı, global operasyonlarımızda satın aldığımız ve kullandığımız şebeke elektriğinin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlanan elektrikle karşıladığımız ilk yıl oldu. Bu, Vodafone Grubu adına büyük bir başarı ve faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki ekiplerin özverisi sayesinde gerçekleşti. Türkiye’de de 2021’den bu yana şebeke ve ofislerimizde tükettiğimiz elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ederek Kapsam 2 emisyonlarımızı sıfırladık. Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonlarımızı baz yılımız olan 2020'ye göre %94 oranında azalttık. Faaliyetlerimiz sonucu şebekemizde oluşan elektronik atıkların %100’ünü geri kazanım, geri dönüşüm veya yeniden kullanım yoluyla değerlendiriyoruz” dedi.

    Merkezi Londra’da bulunan CDP, şirketler, finansal kuruluşlar, şehirler ve kamu otoriteleri için dünyadaki tek bağımsız çevre ve doğa raporlama sistemini sunuyor. CDP’nin 2025 yılına ait A Listesi’nin 8 Ocak 2026 tarihinde yayımlanması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Ö
    önderaylinn 22 dakika önce

    Ben Halkbank Mobil’i yeni keşfettim ve inanın hayatımı kolaylaştırdı. Eskiden bankaya gitmek, sıra beklemek zor gelirdi ama artık faturalarımı tek tıkla halledebiliyorum. Uygulama çok anlaşılır, kafam karışmıyor. Yeni keşfeden biri olarak kesinlikle tavsiye ederim. https://www.halkbank.com.tr/tr/dijital-bankacilik/mobil-bankacilik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    siyam kedisi bakanların yorumları linea 1.4 tjet devlet hastanesinde ameliyat sırası ne zaman gelir merci çikolata alkol var mı würth cr dizel enjektör temizleyici yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum