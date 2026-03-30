Vodafone’dan 5G’ye özel bir günlük sınırsız internet hediye

Tam Boyutta Gör Vodafone bugün gerçekleştirdiği etkinlikle Türkiye’de 81 il ve 922 ilçede 5G hazırlıklarının tamamlandığını ve 1 Nisan'da tüm ilçelere 5G sinyali vermek için geri sayıma başladığını duyurdu. 5G lansmanıyla birlikte kullanıcılara sunulacak avantajlar duyuruldu.

Bir gün sınırsız internet hediye!

5G teknolojisi çok yüksek hızlara sahip olduğu için yüksek miktarda internet tüketiyor. Vodafone, müşterilerin bu teknolojiyi özgürce deneyimleyebilmesi için tüm müşterilerine 4 gün boyunca istedikleri bir gün ücretsiz sınırsız internet hediye edecek. Kampanyadan yararlanmak için Vodafone Yanımda uygulamasına girilmesi yeterli olacak. Böylece kullanıcılar kota yeme korkusu olmadan hız testi yapabilecek ve yüksek indirme hızlarını test edebilecek.

5G nedir, ne zaman gelecek? 5G uyumlu telefonlar listesi 5 sa. önce eklendi

5G’li telefonlarda yüzde 50 indirim

Henüz 5G’li telefonu olmayan veya yeni bir telefona geçmek isteyen müşteriler için bugüne kadar Vodafone’da 5G’li cihazlar için en büyük indirim yapılacak. 30 Mart - 4 Nisan tarihlerinde seçili 5G destekli telefonlarda, Vodafone mağazalarında saat 17.00-21.00 arasında yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak. Bu kampanyayla müşterilerin toplamda 200 milyon TL’yi aşkın indirimden yararlanması bekleniyor.

Sınırsız uygulama paketleri 99 TL

Sosyal medya, sınırsız eğlence ve sınırsız oyun gibi çeşitli ek paketler ile Vodafone aboneleri en çok kullandıkları uygulamaları, kota aşım korkusu olmadan sınırsız bir şekilde kullanabilecek. 5 farklı alanda sunulacak “Sınırsız Uygulama Paketleri” 1 Nisan itibarıyla aylık 99 TL ücretle erişime açılacak.

Vodafone RedBox ve RedBox Pro

Vodafone, Ev İnterneti müşterileri için de bir kampanya düzenleyecek. Anında Ev İnterneti ürünü RedBox’ı Aralık 2025’te pazara sunan Vodafone, tak çalıştır özelliğine sahip 5G RedBox ile müşterilerine fiber hızında Ev İnterneti deneyimi sağlayacak. Hiçbir kurulum gerektirmeyen ürünün en çok tercih edilen “her yerde kullanma” özelliği, ayda 400 TL yerine 1 Nisan itibarıyla ayda 200 TL’ye sunulacak.

Yüksek hız isteyen kurumsal müşterilere RedBox Business Pro seçeneği sunulacak. Ayrıca fabrika ve kampüsler için güvenli ve kapalı devre iletişim altyapısı olarak tanımlanan 5G Özelleştirilmiş Mobil Şebekeler ve yapay zekâ destekli yeni nesil kurumsal mobil tarifeler de kurumsala sunulacak seçenekler arasında yer alacak. Bu çözümler sayesinde işletmeler daha verimli üretim, daha güvenli operasyon ve daha çevik iş modellerine kavuşuyor.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Aksoy, şunları söyledi:



“Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatör markasıyız. 1 Nisan’da Türkiye ile birlikte toplam 23 ülkede Vodafone markasıyla 5G hizmeti veriyor olacağız. Ülkemizin dijital geleceğine duyduğumuz inançla, ilk günden bu yana Türkiye’nin bu teknolojiyi hak ettiğini dile getirdik. 5G'ye geçişi, global deneyimimizin ve 5 yıllık kapsamlı hazırlık sürecimizin bir sonucu olarak konumluyoruz. 1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G'yi ülke geneline 2 yılda yayma hedefini Vodafone olarak büyük oranda daha birinci günden hayata geçirmiş olacağız. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanı olacak.”



