Vodafone’dan ChatGPT iş birliği: Kotadan harcamayacak!

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Tam Boyutta Gör Bugüne kadar pek çok teknoloji deviyle iş birliği yaparak müşterilerine avantajlar sunan Vodafone, şimdi de yapay zekada öncü OpenAI ile iş birliğine gitti. Hangi tarifede olduğu fark etmeksizin tüm Vodafone müşterileri, internetinden harcamadan ChatGPT’yi kullanabilecek. Ayrıca ChatGPT Go üyeliği hediye edilecek.

Bugün Vodafone’dan yapılan açıklama ile OpenAI iş birliğinin detayları duyuruldu. Vodafone’un bireysel, kurumsal, faturalı ve faturasız tüm müşterileri, 12 ay boyunca internet paketlerinden harcamadan ChatGPT’yi kullanabilecek. Ayrıca faturalı müşterilerine, aylık maliyeti 250 TL olan ChatGPT Go üyeliğini ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunacak. Bu kampanyalarla, Vodafone müşterilerine yaklaşık 1 milyar TL’lik fayda sağlanması hedefleniyor.

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Vodafone Türkiye olarak OpenAI ile başlattığımız ve tüm müşterilerimize 12 ay boyunca ChatGPT’ye internet paketinden harcamadan erişim imkânı sunacağımız, ayrıca faturalı müşterilerimize ChatGPT Go üyeliğini 3 ay ücretsiz sağlayacağımız yeni işbirliğiyle, müşterilerimiz 5G’nin eşzamanlı bağlantı ve yüksek hız avantajları sayesinde ChatGPT deneyimini de yüksek kaliteyle yaşayabilecek. Bu işbirliği, hem Türkiye’de hem de Vodafone Grubu’nda bir ilk olması nedeniyle bizim için ayrı bir öneme sahip.” dedi.

OpenAI Kurumsal İşler Direktörü Farouk El Hamzawi ise şunları söyledi:

“Vodafone ile iş birliği yaparak ChatGPT’ye Türkiye genelinde daha kolay erişim imkânı sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Yapay zekâ, insanların öğrenmesine, yaratıcılığını geliştirmesine, sorunları çözmesine ve işlerini halletmesine yardımcı olarak günlük yaşamda pratik bir araç haline geliyor. Vodafone müşterilerine veri kotalarını kullanmadan ChatGPT’yi sunarak ve uygun müşterilere ChatGPT Go erişimi sağlayarak, daha fazla kişinin günlük yaşamında yapay zekâdan yararlanmasına yardımcı oluyoruz.”

P3 tarafından “Yapay Zekâ Hizmetleri Şampiyonu" seçildi

Bağımsız test kuruluşu P3 tarafından yayımlanan Nisan 2026 araştırma raporlarına göre Vodafone, mobil şebeke performansı ve yapay zekâ hizmetleri alanında en yüksek puanı alarak hem "P3 Test Şampiyonu" hem de "P3 Yapay Zekâ Hizmetleri Şampiyonu" unvanlarını kazandı.

Rapora göre Vodafone, yapay zekâ uygulamalarında hızlı yanıt süreleri, istikrarlı bağlantı kalitesi ve gerçek kullanım senaryolarındaki yüksek başarı oranlarıyla öne çıktı. Sonuçlar, şirketin mevcut şebeke altyapısının yapay zekâ tabanlı hizmetlerin ihtiyaç duyduğu hız, güvenilirlik ve düşük gecikme gereksinimlerini karşıladığını ortaya koydu.

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