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Oynat Vodafone Vakfı'nın şiddetle mücadele için geliştirdiği Kırmızı Işık uygulaması 390 bin indirmeye ulaştı. Uygulama; tek tuşla konum paylaşma, acil yardım hatlarını arama ve logosunu el fenerine dönüştürerek gizleme gibi hayati imkanlar sunuyor. Ayrıca yapay zekâ destekli Işık sohbet robotu ve farkındalık modülleriyle kadınlara her an destek sağlıyor. Vodafone Vakfı, kadınların güvenliğini hedefleyen bu teknolojiyi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Vodafone Vakfı tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla geliştirilen Kırmızı Işık uygulaması, bugüne kadar 390 bin indirmeye ulaştı. Uygulama, acil durumlarda tek tuşla yardım çağırma, konum bilgisi paylaşma ve yapay zekâ destekli sohbet robotu gibi özellikler sunuyor. Vodafone Vakfı’nın kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 12 yıl önce hayata geçirdiği Kırmızı Işık uygulaması, aylık ortalama 1.000 aktif kullanıcıya sahip.

Teknolojiyi toplumsal fayda için kullanmayı amaçlayan uygulama, acil durumlarda yardım çağrısının daha hızlı iletilmesini ve şiddet mağdurlarının destek mekanizmalarına erişmesini hedefliyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri sunan Kırmızı Işık, Android ve iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Kırmızı Işık uygulaması hangi özellikleri sunuyor?

Kırmızı Işık uygulaması, acil durumlarda hızlı şekilde yardım çağırabilmek için çeşitli iletişim özellikleri içeriyor. Kullanıcılar uygulamaya acil durumda ulaşılmasını istedikleri üç kişiyi kaydedebiliyor. Şiddete maruz kalmaları halinde bu kişilere, tehlikede olduklarını ve konum bilgilerini içeren acil SMS mesajı gönderebiliyor.

Uygulama üzerinden ayrıca şu acil yardım hatlarına tek tuşla ulaşılabiliyor:

Alo 183 Sosyal Destek Hattı

155 Polis İmdat

156 Jandarma

Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı

Kullanıcılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki en yakın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) adreslerini ve telefon numaralarını da harita üzerinden görüntüleyebiliyor.

Uygulamanın gizlilik özellikleri dikkat çekiyor

Kırmızı Işık'ın öne çıkan özelliklerinden biri de kullanıcıların uygulamayı telefonlarında gizleyebilmesine yönelik seçenekler. Uygulamanın logosu değiştirilebiliyor veya uygulama el feneri uygulaması görünümüne dönüştürülebiliyor. Böylece şiddet uygulayan kişinin uygulamayı fark etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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Android kullanıcıları, acil SMS gönderme ve acil arama özelliklerini telefonlarının ana ekranına sabitleyebiliyor. Bu sayede uygulamayı açmakla zaman kaybetmeden ilgili işlevlere erişebiliyor.

Yapay zekâ destekli Işık sohbet robotu da uygulamada

Kırmızı Işık yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek iletişim araçları sunmuyor. Uygulamada toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri ve şiddete maruz kalındığında yapılabilecekler hakkında bilgilendirici içerikler de bulunuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim modülleri ve Şiddet Farkındalık Testi aracılığıyla kullanıcıların konu hakkındaki bilgi düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Uygulamada ayrıca yapay zekâ destekli Işık sohbet robotu yer alıyor. Bu sohbet robotu, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetle mücadele ve başvurabilecekleri destek mekanizmaları hakkındaki sorularını yanıtlamaya yardımcı oluyor.

Vodafone Vakfı: Kırmızı Işık uygulamasını geliştirmeye devam edeceğiz

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, teknolojinin kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin kullanılabileceğini belirtti.

Süel, Kırmızı Işık uygulamasıyla kadınların şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetlerine veya yakınlarına kolaylıkla haber verebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Vodafone Vakfı'nın uygulamayı yaygınlaştırmaya ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğini söyledi.

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