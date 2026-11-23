Yapay Zeka Özeti:
- Vodafone Vakfı'nın şiddetle mücadele için geliştirdiği Kırmızı Işık uygulaması 390 bin indirmeye ulaştı. Uygulama; tek tuşla konum paylaşma, acil yardım hatlarını arama ve logosunu el fenerine dönüştürerek gizleme gibi hayati imkanlar sunuyor. Ayrıca yapay zekâ destekli Işık sohbet robotu ve farkındalık modülleriyle kadınlara her an destek sağlıyor. Vodafone Vakfı, kadınların güvenliğini hedefleyen bu teknolojiyi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edecek.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Teknolojiyi toplumsal fayda için kullanmayı amaçlayan uygulama, acil durumlarda yardım çağrısının daha hızlı iletilmesini ve şiddet mağdurlarının destek mekanizmalarına erişmesini hedefliyor. Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri sunan Kırmızı Işık, Android ve iOS cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Kırmızı Işık uygulaması hangi özellikleri sunuyor?
Kırmızı Işık uygulaması, acil durumlarda hızlı şekilde yardım çağırabilmek için çeşitli iletişim özellikleri içeriyor. Kullanıcılar uygulamaya acil durumda ulaşılmasını istedikleri üç kişiyi kaydedebiliyor. Şiddete maruz kalmaları halinde bu kişilere, tehlikede olduklarını ve konum bilgilerini içeren acil SMS mesajı gönderebiliyor.
Uygulama üzerinden ayrıca şu acil yardım hatlarına tek tuşla ulaşılabiliyor:
- Alo 183 Sosyal Destek Hattı
- 155 Polis İmdat
- 156 Jandarma
- Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı
Kullanıcılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki en yakın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) adreslerini ve telefon numaralarını da harita üzerinden görüntüleyebiliyor.
Uygulamanın gizlilik özellikleri dikkat çekiyor
Kırmızı Işık'ın öne çıkan özelliklerinden biri de kullanıcıların uygulamayı telefonlarında gizleyebilmesine yönelik seçenekler. Uygulamanın logosu değiştirilebiliyor veya uygulama el feneri uygulaması görünümüne dönüştürülebiliyor. Böylece şiddet uygulayan kişinin uygulamayı fark etmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Android kullanıcıları, acil SMS gönderme ve acil arama özelliklerini telefonlarının ana ekranına sabitleyebiliyor. Bu sayede uygulamayı açmakla zaman kaybetmeden ilgili işlevlere erişebiliyor.
Yapay zekâ destekli Işık sohbet robotu da uygulamada
Kırmızı Işık yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek iletişim araçları sunmuyor. Uygulamada toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddet türleri ve şiddete maruz kalındığında yapılabilecekler hakkında bilgilendirici içerikler de bulunuyor.
Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim modülleri ve Şiddet Farkındalık Testi aracılığıyla kullanıcıların konu hakkındaki bilgi düzeylerinin artırılması hedefleniyor.
Uygulamada ayrıca yapay zekâ destekli Işık sohbet robotu yer alıyor. Bu sohbet robotu, kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetle mücadele ve başvurabilecekleri destek mekanizmaları hakkındaki sorularını yanıtlamaya yardımcı oluyor.
Vodafone Vakfı: Kırmızı Işık uygulamasını geliştirmeye devam edeceğiz
Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yaptığı açıklamada, teknolojinin kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin kullanılabileceğini belirtti.
Süel, Kırmızı Işık uygulamasıyla kadınların şiddete maruz kaldıkları anlarda kolluk kuvvetlerine veya yakınlarına kolaylıkla haber verebilmelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Vodafone Vakfı'nın uygulamayı yaygınlaştırmaya ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğini söyledi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli