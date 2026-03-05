Vodafone'dan MWC 2026'da Yeni Duyurular: 5G'de Fiyat Artışı Yok!

Vodafone Türkiye, Barselona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi MWC 2026'da önemli gelişmeler duyurdu. Vodafone, beş teknoloji deviyle Türkiye'de 5G deneyimini geliştirmek için iş birliği yaptı.

Dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti sunan mobil operatör Vodafone, bu deneyimi Türkiye’ye taşımak için gün sayıyor. 1 Nisan 2026’da Vodafone 81 ilde 922 ilçede 5G hizmeti sunmaya başlayacak.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy'un MWC 2026’da duyurduğu iş birlikleriyle Google, Samsung, Xiaomi, Huawei ve Meta iş birliği ile Vodafone’lulara 5G’de çeşitli avantajlar sağlanacak. Vodafone, Türkiye’de Xiaomi akıllı gözlükleri satışa sunan ilk operatör olacak. Instagram, WhatsApp, Facebook ve Messenger’da sınırsız internet kullanımı sunacak. Samsung iş birliğiyle 5G'li cihazlarda avantajlı teklifler sunulacak. Huawei iş birliği ile Redbox 5G cihazlarıyla her yerde 5G ev interneti sağlanacak. En önemlisi de Vodafone’da 5G ile ek bir fiyat artışı olmayacak. 5G için ek ödeme gerekmeyecek.

*Bu içerik sponsorlu iş birliği içermektedir.

