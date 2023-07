Vodafone Red'lile bir yılda 1,4 milyar TL tasarruf etti

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Vodafone Red’in müşterilerine son 1 yılda sunduğu avantajları duyurdu. Vodafone Red kullanıcıları son 1 yılda toplam 1,4 milyar TL’lik ayrıcalıktan yararlandı.

Vodafone Red’liler son 1 yılda yaklaşık 2,5 milyar GB mobil internet kullandı. Mobil internet kullanımı, önceki yıla göre yüzde 25 arttı. Red’lilerin aylık ortalama mobil internet kullanımı 25 GB’ı aştı. Red tarifelerinde bulunan sınırsız uygulamalar sayesinde kullanıcılar Instagram, Netflix, Spotify gibi uygulamalarda toplam 652 milyon GB interneti kotadan düşmeden sınırsız ve ek ücret ödemeden kullandı. Vodafone Red’liler 56 milyar dakika konuştu ve 2,5 milyar SMS attı.

Vodafone Red’liler hangi ayrıcalıklardan yararlanıyor?

Sınırsız uygulamalar ayrıcalığı

Tarifelerinde sınırsız uygulamalar olan Red'liler, olmayanlara göre ortalama 4 kat daha fazla internet tüketerek sınırsızlığın tadını çıkardı. Red’liler, bir yılda, internetinden yemeden sosyal medyada 50 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 600 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 1 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 3 milyon video izledi, eğlence uygulamalarında 2 milyon bölüm dizi izledi.Bununla birlikte, 2021 sonundan beri yeni gelen Red'lilere sunulan 3 ve 6 aylık hediye Netflix ve Amazon Prime Video üyeliğinden yaklaşık 48 bin abone yararlanarak toplam 5,5 milyon TL fayda elde etti.

Red’liler yurt dışını ararken tasarruf etti

Vodafone Red’lilere yurt dışında da çeşitli ayrıcalıklar sunuluyor. Seçili tarifelerde olan Red’liler, 65 ülkede 4 gün boyunca ek ücret ödemiyor ve yurtiçi tarifelerini kullanır gibi seyahat edebiliyor. Son 1 yılda toplam 70 bini aşkın Red'li tarifedeki dakikalarıyla 23 Vodafone ülkesini tıpkı Türkiye’yi arar gibi arayarak 7,2 milyon dakika ücretsiz konuştu. Red’lilerin en çok aradığı ülkeler Almanya, Kıbrıs, Fransa , Hollanda ve ABD oldu. Diğer yandan, tarifelerdeki ses, internet ve SMS haklarını 131 ülkede Türkiye’deki gibi özgürce kullanma imkânı sunan “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” hizmetini son 1 yılda 366 bin kişi kullandı. Vodafone Red’liler hem yurt dışında kullanım hem de yurt dışındaki yakınlarıyla iletişim için sunulan ayrıcalıklarla toplam 1,3 milyar TL tasarruf etti.

Marka iş birlikleri kazandırdı

Vodafone Red müşterileri, Über’den İspark’a, Budget’tan Havaist’e, en seçkin markalarda hediye ve indirimlerden yararlanabiliyor. Red marka iş birlikleri son 1 yılda toplam 1 milyon kez kullanıldı ve müşterilere yaklaşık 74 milyon TL’yi aşkın fayda yarattı. Müşteri başına ortalama 74,5 TL tasarruf sağlandı. Red’liler ücretsiz İspark ayrıcalığı sayesinde arabalarını 400 bin kez, toplamda 1 milyon saat ücretsiz park etti ve 20 milyon TL tasarruf sağladı; Budget indirimi sayesinde toplam 110 bin kez %40 indirimli araç kiraladı ve 11 milyon TL tasarruf sağladı; %50 plaj indirimleri sayesinde 27 bin kez indirimli plaj girişi yapıldı ve 4 milyon TL tasarruf sağlandı. Sesli rehber uygulaması Piri iş birliği sayesinde de 19 binden fazla Red’li 12 ay ücretsiz üyelikten yararlanarak 6,5 milyon TL’yi aşkın fayda sağladı.

Ev internetinde indirim

Red’liler, ev internetinde de indirimden yararlanabiliyor. Mobil hattı Vodafone Red’li olan müşterilere taahhütlü fiyat üzerinden aylık ek 15 TL indirim sağlanıyor. Son 1 yılda 110 bin Red’li müşteri ek indirimden yararlanarak yılda toplam 20 milyon TL tasarruf etti.

Yeni gelen Red’lilere özel ayrıcalıklar

Vodafone Red “Dolu Dolu” çatısı altında sunduğu yeni ayrıcalık ve faydalarla bu yıl da müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Buna göre, Red Video Sınırsız 25 GB, Red Sosyal Sınırsız 30 GB ve Red Eğlence Sınırsız 40 GB paketlerinden satın alan müşteriler, sınırsız iletişim, müzik, sosyal medya ve YouTube’a ek olarak, aylık 29,99 TL değerindeki YouTube Premium üyeliğine de ilk 3 ay ücretsiz sahip oluyor. Bu sürenin bitiminde Red’liler üyelik ücretlerini faturalarına yansıtarak kolayca ödeme yapabiliyor. Diğer yandan, Red’e yeni gelen müşterilere Starbucks’ta her ay 1 küçük boy sıcak ya da soğuk kahve, Opet’te ise akaryakıt alışverişlerinde geçerli her ay 100 TL hediye ediliyor.

Yaza özel ayrıcalıklar

Vodafone Red, yeni dönemde, tüm müşterilerine Çeşme’de Fun Beach, Alaçatı’da ise Alaçatı Beach Resort girişlerinde %50 indirim; UNIQ ve Alaçatı’da düzenlenecek toplam 38 Jolly Joker x Red yaz konserinde %50 indirimli bilet sunuyor.

Seyahat ayrıcalıkları

Vodafone Red’liler Havaist ile İstanbul Havalimanı’na ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na transferde %50 indirim; Budget araç kiralamada %40 indirim gibi ayrıcalıklardan yararlanabiliyor. Ayrıca, Seyahat Yanımda üzerinden de çeşitli ayrıcalıklara sahip oluyor. Buna göre, tüm Red müşterileri yurtiçi uçak biletinde 150 TL indirim, yurtdışı uçak biletinde 300 TL indirim, havalimanı transferinde %25 indirim, yurtdışı turlarda 1.500 TL indirim, yurtdışı otellerde 1.500 TL indirim, yurtdışı araç kiralamalarında %20 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

Yurt dışı ayrıcalıkları

Red’lilere yurt dışı seyahatlerinde önemli roaming (dolaşım) ayrıcalıkları sağlanıyor. Tüm Red müşterileri, yurt dışında Her Şey Dahil Pasaport paketleri ile Red tarifelerindeki her yöne internet, dakika ve SMS haklarını yurtiçindeymiş gibi rahatça kullanabiliyor. Avrupa dahil toplam 65 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport Red paketi günlük 172,55 TL, dünyanın her yerinden bir önceki paketten farklı 66 ülke içeren Her Şey Dahil Pasaport Dünya Red paketi ise günlük 233,49 TL’den sunuluyor. Red’liler, toplam 131 ülkede tarifelerini avantajlı yurtdışı aşım paketiyle kullanabiliyor. Red Eğlence Sınırsız 40 GB tarifesine yeni gelen müşterilere ise 65 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport Red paketi her ay 4 gün ücretsiz sunuluyor.

