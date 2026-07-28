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    Vodafone Türkiye, birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı: Servis gelirleri 38 milyar TL'yi aştı

    Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre 2026-27 mali yılın ilk çeyrek sonuçlarını paylaştı. Servis geliri, abone sayısı ve mobil data kullanımı belli oldu. 

    Vodafone Türkiye, 2026-27 birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı Tam Boyutta Gör
    Vodafone Türkiye, 2026-27 mali yılına ait ilk çeyrek sonuçlarını açıklarını açıkladı. Nisan, Mayıs ve Haziran 2026 aylarını kapsayan bu dönemde şirketin servis gelirleri 38,2 milyar TL’ye, mobil abone sayısı 25,4 milyona, M2M dahil abone sayısı 32,3 milyona ulaştı.

    Şirketin faturalı abone sayısı bu çeyrekte 88 bin artarak abonelerin %85,8’ini faturalı aboneler oluşturdu. Sabit geniş bant abone sayısı ise 1,3 milyon olarak devam etti.

    Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17 milyona ulaştı. Müşterilerinin aylık toplam etkileşimi ise 300 milyonu aştı.

    Mobil data kullanımı %24 arttı

    Nisan, Mayıs ve Haziran 2026 aylarında müşterilerin mobil veri kullanımı toplam 1.650 petabyte olarak açıklandı. Geçen yılın aynı döneminde ise 1.323 petabyte olarak açıklanmıştı. Ülkemizde 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 tarihinde kullanıma sunulmuştu. 5G’nin devreye girmesiyle birlikte aynı çeyrekteki mobil data kullanımındaki artış miktarı yüzde 24 oranında oldu.

    Vodafone Pay ürünlerinin toplam kullanıcı sayısı 10,44 milyona ulaştı. Vodafone’un yapay zeka tabanlı kişisel asistanı TOBi, ilk çeyrekte 6 milyon müşteriyle etkileşime geçti. 46 milyon kez sohbet başlattı. TOBi’ye gelen başvuruların yüzde 92’si ilk temas anında çözüme kavuştu. Müşterilerin TOBi Voice platformu üzerinden hizmet alma ve işlemlerini Sesli Yanıt Sistemi aracılığıyla gerçekleştirme oranı %57’ye yükseldi.

    Çeyrek sonuçlarını yorumlayan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şirketin bugüne kadar Türkiye’deki yatırımın reel değerinin 500 milyar TL’yi aştığını, mali yılın ilk çeyreğinde servis gelirlerinin 38,2 milyar TL olarak gerçekleştiğini ifade etti.

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