Vodafone Türkiye, 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, 2025-26 mali yılının Ekim-Aralık 2025 aylarını kapsayan 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Vodafone bu çeyrekte 36 milyar TL servis geliri elde etti. Aralık sonu itibarıyla mobil abone sayısı 25,1 milyona düşerken, sabit geniş bant abone sayısı ise 1,4 milyon olarak sabit kaldı.

Eylül 2025 sonu verilerine göre Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,5 milyon, olarak açıklanmıştı. Vodafone Türkiye, 3 ayda yaklaşık 400 bin abone kaybetti ve Aralık 2025 sonundaki abone sayısı 25,1 milyon olarak duyuruldu. Şirketin M2M dahil abone sayısı 31,6 milyon olarak sabit kalırken, faturalı abone sayısı 21,3 milyondan 21,5 milyona yükseldi.

Vodafone Türkiye 500’e yakın tedarikçisini İstanbul’da buluşturdu 1 hf. önce eklendi

Vodafone’un dijital müşteri sayısındaki artış trendi sürüyor. Vodafone Yanımda ve Online Self Servis gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 18,2 milyona ulaştı. Vodafone’un dijital kanallarını kullanan müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise 323 milyon oldu.

Müşterilerin Ekim-Aralık 2025 döneminde mobil data kullanımı 1,399 petabyte olarak kayıtlara geçti. Vodafone Pay’in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı 9,9 milyona, TOBi’nin aylık tekil kullanıcı sayısı 7 milyona yükseldi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: