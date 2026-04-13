P3 raporu: Vodafone, Türkiye'de en geniş 5G kapsamasına sahip operatör

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından Türkiye’nin 81 ilinde yapılan tarama testlerine göre Türkiye’nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatör Vodafone oldu.

P3 araştırmacıları 1-8 Nisan tarihleri arasında toplam 30 bin kilometrelik rotada şehir içi ve şehir dışı bölgelerde 5G kapsama alanı testleri gerçekleştirdi. 5G kapsama alanının güvenilir ve anlamlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamak için birden fazla sinyal seviyesi eşik değeri uygulandı. Vodafone, tüm eşik seviyelerinde Turkcell ve Türk Telekom’a kıyasla daha yüksek kapsama oranı gösterdi.

Tam Boyutta Gör

Nasıl değerlendirildi?

P3 raporuna göre ölçümlerde 5G sinyal gücü SSB-RSRP bazında birden fazla eşik değeri üzerinden değerlendirildi. Bu eşik seviyeleri farklı sinyal güçlü noktaları temsil ediyor ve sonuçlar her operatör için ayrı ayrı hesaplandı. Ölçüm eşiklerine baktığımızda Vodafone’un yüzde 75’in üzerine çıkan kapsamasına karşın ismi açıklanmayan 3. operatörün yüzde 56-60 seviyesinde kalması dikkat çekti.

Araştırmada ölçüm yöntemi olarak yüksek çözünürlüklü RF tarayıcı ve tam donanımlı 15 araç kullanılarak global standartlara uygun metodolojiler ile çalışıldığı belirtildi. Araştırmanın sonuçları P3’ün web sitesinde yayımlandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: