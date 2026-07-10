Vodafone Türkiye’den örnek adım: AI organizasyonu doğrudan CEO’ya bağlandı

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Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, şirket genelindeki yapay zeka dönüşümünü hızlandırmak amacıyla organizasyon yapısında önemli bir değişikliğe gitti. Şirket, doğrudan CEO'ya bağlı çalışan yeni Veri ve Yapay Zeka organizasyonunu hayata geçirdiğini duyurdu. Daha önce farklı birimler altında faaliyet gösteren Veri, Analitik, Yapay Zeka ve Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ekiplerini tek çatı altında topladı.

"Yapay zeka artık opsiyon değil, zorunluluk"

150'yi aşkın çalışanın görev yaptığı yeni yapılanmanın şirket içinde daha hızlı karar alınmasını ve önceliklerin daha etkin belirlenmesini sağlaması hedefleniyor. Bu kapsamda Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şirketin yapay zeka yaklaşımına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka artık opsiyon değil, zorunluluk. Daha da önemlisi, yapay zekanın değere dönüşmesi gerekiyor. Yapay zekayı teknoloji olarak değil, iş dönüşümü olarak ele almak, küçük başlayıp hızlı ölçeklemek, güçlü yönetişim yapıları kurmak ve organizasyonu bu dönüşüme hazırlamak gerekiyor. Belki de en önemlisi, 'AI-first' yani 'önce yapay zeka' diye düşünmek gerekiyor."

Aksoy, şirketin ilk etapta raporlama, kontrol panelleri ve veri görünürlüğüne odaklandığını, ardından KPI tahminleri, satış tahminleri ve müşteri geçişlerini öngören kestirimci analiz modellerine geçildiğini belirtti.

100'den fazla yapay zeka modeli aktif

Şirket bünyesinde bugün 100'den fazla yapay zeka modeli aktif olarak kullanılıyor. Bu modeller müşteri kaybı tahminleri, kişiselleştirilmiş teklifler, müşteri deneyimi, şebeke optimizasyonu, dolandırıcılık ve anomali tespiti ile kredi riski gibi farklı alanlarda görev yapıyor.

Yapay zeka baz istasyonu optimizasyonu, Net Tavsiye Skoru (NPS) analizleri, cihaz satın alma eğilimi tahminleri, çağrı merkezi temsilci eşleştirmeleri, kredi risk modelleri ve batık tahminleri gibi birçok süreçte aktif olarak kullanılarak şirket operasyonlarına katkı sağlıyor.

Yapay zeka tabanlı Müşteri Değer Yönetimi

Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, Müşteri Değer Yönetimi (Customer Value Management) tarafında da dönüşümünü tamamladı. Daha önce segment bazlı ve manuel olarak yürütülen kampanya yönetimi yerine tamamen yapay zeka tarafından yönetilen gerçek zamanlı karar mekanizması kullanılmaya başlandı.

Bu sistemde müşteri geçişlerini tahmin eden modeller ile uyarlanabilir teklif sistemleri birlikte çalışarak müşteriye özel teklifleri anlık olarak oluşturuyor. Vodafone, bu yapının şirkete katkısının yaklaşık yüzde 5,9 EBITDA seviyesine ulaştığını açıkladı.

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Şirket, yapay zeka projelerini tek merkezden yönetmek amacıyla "AI Board" adını verdiği bir yapı da oluşturdu. Vodafone'a göre bu yapı aynı zamanda strateji ve yatırım motoru olarak görev yapacak. Burada her proje iş değeri, teknik efor ve risk açısından değerlendirilecek.

Vodafone Türkiye, yapay zeka dönüşümünü organizasyon geneline yaymak ve güçlü bir kültürel dönüşüm başlatmak amacıyla “Yapay Zeka Şampiyonları” yapısı da kurdu. Bu yapıyla yalnızca yapay zeka geliştiren ekiplerin değil, farklı departmanlarda görev yapan çalışanların da teknolojiyi doğru anlayıp etkin şekilde kullanabilmesi amaçlanıyor.

P3 araştırmasında “Yapay Zeka Hizmetleri Şampiyonu”

Vodafone Türkiye, Nisan ayında gerçekleştirilen P3 araştırmasında yalnızca 5G kapsamasında değil, şebeke performansı ve yapay zeka yetenekleri alanındaki liderliğini de ortaya koydu. P3 Mobil Karşılaştırma Raporu'nda en yüksek performans puanını alarak "P3 Test Şampiyonu" ve "P3 Yapay Zeka Hizmetleri Şampiyonu" seçilen şirket, hem şebeke kalitesi hem de yapay zeka odaklı hizmet sunumunda lider operatör konumunu teyit etti.

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