Vodafone Türkiye'nin 2026-2027 yarıyıl sonuçları ve abone sayısı açıklandı

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Vodafone Türkiye, 2026-2027 mali yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı. Dönem genelinde 84,8 milyar lira servis geliri sağlayan şirketin mobil abone sayısı 25,4 milyona ulaştı. Dijital kanalları kullanan müşteri sayısı 18,2 milyon olurken, İzmir’de açılan 100 milyon dolarlık veri merkezi ve yapay zekâ asistanı TOBi’nin yakaladığı yüksek başarı öne çıkan detaylar arasında yer aldı. CEO Engin Aksoy, Türkiye'ye yönelik teknoloji yatırımlarının süreceğini ifade etti. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Vodafone Türkiye, 2026-27 mali yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Nisan-Eylül 2026 döneminde 84,8 milyar TL servis geliri elde eden Vodafone'un Türkiye'deki mobil abone sayısı 25,4 milyona, dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı ise 18,2 milyona ulaştı. Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr (FAVÖK) 29,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

UMS 29'un yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlamaya ilişkin etkilerinden arındırılmış verilere göre ise Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 81,4 milyar TL, FAVÖK'ü 35,4 milyar TL oldu.

Vodafone Türkiye'nin abone sayısı 25,4 milyona ulaştı

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı 25,4 milyon olarak açıklanırken, M2M (makinelerarası iletişim) aboneleri dahil toplam mobil abone sayısı 32,7 milyona yükseldi. Şirketin faturalı abone sayısı 21,9 milyon olurken, mobil abone tabanının yüzde 86,3'ünü faturalı müşteriler oluşturdu.

Sabit genişbant tarafında ise şirketin abone sayısı 1,3 milyon olarak kaydedildi. Vodafone'un dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı da 18,2 milyona ulaştı. Bu kanallardaki aylık toplam müşteri etkileşimi 289 milyonu aştı.

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Vodafone Türkiye müşterilerinin ilk yarıdaki toplam mobil veri kullanımı 3.442 petabyte olarak gerçekleşti. Şirketin mobil finans çözümü Vodafone Pay'in ürünlerini kullanan toplam kullanıcı sayısı ise 10,7 milyona yükseldi.

TOBi ilk yarıda 6,2 milyon müşteriyle etkileşime geçti

Vodafone'un yapay zeka destekli dijital asistanı TOBi, 2026-27 mali yılının ilk yarısında aylık ortalama 6,2 milyon müşteriyle etkileşim kurdu. Yaklaşık 1.000 farklı işlem gerçekleştirebilen asistan, bu dönemde 16 milyon kez konuşma başlattı.

TOBi üzerinden iletilen temel müşteri süreçleri ve taleplerinin yüzde 92'si ilk temas sırasında çözüme kavuşturuldu. Tarife değişikliği, ek paket satın alma ve faturasız hatlara TL yükleme gibi işlemleri kapsayan self servis çözümlerin toplam işlem sayısı 1,2 milyona ulaştı.

Vodafone'un altıncı veri merkezi İzmir'de açıldı

Vodafone Türkiye'nin ilk yarıyıldaki yatırımları arasında İzmir Veri Merkezi de yer aldı. Vodafone ve DAMAC Digital işbirliğiyle hayata geçirilen merkezin 100 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan ilk fazı hizmete açıldı.

Şirketin Türkiye'deki altıncı veri merkezi olan tesis, 7.500 metrekarelik alana ve 650'den fazla kabinete sahip. Yapay zekâ iş yüklerine uyumlu ölçeklenebilir mimariyle tasarlanan veri merkezi, başlangıçta 4 MW kapasiteyle hizmet verecek. Kapasitenin kısa süre içinde 20 MW'a çıkarılması planlanıyor.

Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, şirketin 20 yıldır Türkiye'nin toplumsal ve ekonomik gelişimine katkı sağladığını belirterek bugüne kadar reel değeri 600 milyar TL'yi aşan yatırım yaptıklarını ifade etti.

Aksoy, 2026-27 mali yılının ilk yarısında servis gelirlerinin 84,8 milyar TL'ye ulaştığını, dijital kanalları kullanan aylık aktif müşteri sayısının da 18,2 milyon olarak gerçekleştiğini belirtti. Şirketin dijital teknolojilerle kullanıcıların hayatını kolaylaştırmaya ve geleceğin ihtiyaçlarına yönelik yatırımlarına devam edeceğini söyledi.

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