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    Vodafone’un Dünya İçin Lazım projesiyle 40 ton e-atık dönüştürüldü

    Vodafone, COP31 kapsamında gençlerin iklim mücadelesine katılımını ve elektronik atık dönüşümünü ele aldı. Proje kapsamında şimdiye kadar 40 ton e-atık geri dönüştürüldü.

    Vodafone’un Dünya İçin Lazım projesi 40 ton e-atığı dönüştürdü Tam Boyutta Gör
    Vodafone, COP31 kapsamında düzenlediği panelde elektronik atıkların geri dönüşümü ve gençlerin iklim mücadelesine katılımını ele aldı. Şirketin WWF-Türkiye ve Habitat Derneği ile yürüttüğü Dünya İçin Lazım projesi kapsamında bugüne kadar 40 ton elektronik atık geri dönüştürüldü.

    Dünya İçin Lazım projesi COP31’de ele alındı

    Vodafone, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında “Sıfır Atığa Giden Yol: Elektronik Atık Dönüşümüyle Gençlerin İklim Eylemine Katılımı” başlıklı bir panel gerçekleştirdi.

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel'in moderatörlüğündeki panele Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu, WWF-Türkiye Gönüllü ve Eğitim Programı Koordinatörü Nazan Bekiroğlu, Vodafone Grubu Global Sürdürülebilirlik Programları Lideri Andrea McCormick ve projenin Doğa Elçisi Bengisu Dursun katıldı.

    Vodafone’un Dünya İçin Lazım projesi 40 ton e-atığı dönüştürdü Tam Boyutta Gör
    Panelde, elektronik atıkların döngüsel ekonomiye kazandırılmasında gençlerin rolü, davranış değişikliği ve gönüllülük mekanizmaları değerlendirildi. Ayrıca eğitim ve farklı paydaşlar arasındaki iş birliklerinin iklim farkındalığını somut adımlara dönüştürmedeki önemi tartışıldı.

    Hasan Süel, iklim kriziyle mücadelede teknoloji, geri dönüşüm ve eğitimin birlikte ele alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

    “Vodafone olarak, dünyanın gözünün iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ülkemize çevrildiği COP31’de yer almaktan mutluluk duyduk. İklim kriziyle mücadelede artık yalnızca hedefleri konuşmak değil, bu hedefleri somut uygulamalara dönüştürmek de büyük önem taşıyor. Bu krizin çözümünün sadece teknolojiyle, geri dönüşümle ya da eğitimle mümkün olmadığına inanıyoruz. Kalıcı dönüşüm için bunların birlikte çalışması gerekiyor.”

    Proje kapsamında 40 ton elektronik atık toplandı

    Mayıs 2025'te başlatılan Dünya İçin Lazım projesi, elektronik atıkların Türkiye genelindeki Vodafone mağazalarından toplanarak geri dönüşüme kazandırılmasını amaçlıyor. Proje, atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasının yanı sıra doğal kaynakların korunmasına da katkı sağlıyor.

    Çalışmanın eğitim ayağında ise WWF-Türkiye ve Habitat Derneği iş birliğiyle 7-14 yaş arasındaki çocuk ve gençlere yönelik doğayı koruma eğitimleri düzenleniyor.

    Projenin bugüne kadarki sonuçlarına göre 40 ton elektronik atık geri dönüşüme kazandırılırken doğayı koruma eğitimleriyle 87 bini aşkın kişiye ulaşıldı. İlk yılın sonunda gerçekleştirilen Sosyal Etki Analizi'nde ise projeye yapılan her 1 TL'lik yatırımın 4,56 TL sosyal değer oluşturduğu hesaplandı.

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