    Vodafone ve Amazon’dan iletişimde uydu ortaklığı

    Vodafone, Amazon Leo uydu ağıyla Avrupa ve Afrika’daki uzak 4G ve 5G baz istasyonlarını bağlayacak. Sistem, baz istasyonlarına 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızı sunacak.

    Vodafone ve Amazon’dan iletişimde uydu ortaklığı Tam Boyutta Gör

    Vodafone, uzak bölgelerdeki 4G ve 5G baz istasyonlarını kapsayacak şekilde mobil altyapısını güçlendirmek amacıyla Amazon Leo ile iş birliği yaptığını açıkladı. ABD merkezli Amazon’un yörüngedeki uydu ağı Leo, özellikle fiber altyapının kurulmasının zor ve maliyetli olduğu bölgelerde yüksek hızlı bağlantı imkanı sağlayacak.

    Leo, baz istasyonlarına bağlantı sağlayacak

    Anlaşmaya göre Amazon Leo üzerinden sağlanacak bağlantılar ile baz istasyonlarına 1 Gbps indirme ve 400 Mbps yükleme hızı sunulacak. Bu sayede Vodafone, fiber veya sabit kablosuz hat kurulumuna gerek kalmadan uzak ve kırsal bölgelerdeki mobil şebekeyi hızlı ve ekonomik biçimde genişletebilecek. Ayrıca bu sistem acil durum ve kritik online servislerin devamlılığı açısından da önemli bir yedekleme çözümü sunacak.

    Vodafone, anlaşma kapsamında Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki baz istasyonlarını öncelikli olarak Amazon Leo’ya bağlamayı planlıyor. Ardından hizmetin Afrika kıtasına Vodacom üzerinden kademeli olarak yayılması hedefleniyor. Şirketler, ilk baz istasyonlarının 2026 yılında uydu ağına bağlanacağını ve Amazon Leo’nun uydu ağı büyüdükçe kapsamanın genişleyeceğini belirtti.

    Amazon Leo, halihazırda 200’ün üzerinde uyduya sahip. Vodafone ayrıca standart akıllı telefonlarla kullanılabilecek uydu bağlantısı hizmetini, AST SpaceMobile iş birliğiyle müşterilerine sunmayı planlıyor ancak hizmetin başlangıç tarihi henüz açıklanmadı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
