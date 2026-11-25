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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Vodafone Business ve İTÜ iş birliğiyle ücretsiz Siber Güvenlik Akademisi hayata geçirildi. Beş haftalık online program kapsamında 81 ilden 5 binin üzerinde başvuru alındı. Haziran 2027'ye kadar binden fazla katılımcıya ulaşması hedeflenen akademi, ağ güvenliğinden bilişim hukukuna kadar geniş bir alanda uygulamalı eğitimler sunacak. Programı başarıyla tamamlayanlar sertifika alacak ve Vodafone'da istihdam önceliği kazanacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Dijitalleşmenin ve yapay zeka teknolojilerinin hız kazanmasıyla birlikte siber saldırılar hem bireyler hem de işletmeler için ciddi bir risk haline geldi. Verilerin güvenliğinin sağlanabilmesi için siber güvenlik sektöründe nitelikli uzmanlara ihtiyaç duyuluyor.

Vodafone Business ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Türkiye’de siber güvenlik alanındaki nitelikli insan kaynağını geliştirmek amacıyla Siber Güvenlik Akademisi’ni hayata geçirdi. Siber güvenlik alanında kariyer yapmak veya bu alandaki teknik yetkinliklerini geliştirmek isteyenlere yönelik hazırlanan program, katılımcılara temel bilgiler ve uygulamalı eğitim sunacak. Beş haftalık online eğitim programına ilk bir ayda Türkiye’nin 81 ilinden 5 binin üzerinde başvuru yapıldı.

Siber Güvenlik Akademisi 1000 kişiye ulaşacak

Haziran 2027’ye kadar toplam 20 ayrı eğitim programı düzenlenmesi ve 1000 kişinin eğitim alması planlanıyor. Eğitimlerin maliyeti Vodafone Business tarafından karşılanacak.

Beş hafta süren program, beş cumartesi günü gerçekleştirilecek toplam 30 saatlik eğitimden oluşuyor. Online dersler 50 kişilik gruplar halinde verilecek. Böylece 81 ilden eğitimlere katılabilirsiniz.

Eğitim programında şu konular ele alınacak:

Siber güvenliğe giriş

Ağ ve işletim sistemleri güvenliği

Web uygulamalarının korunması

Güvenlik açıklarının tespit edilmesi

Sosyal mühendislik yöntemleri

Bilişim hukuku ve etik sorumluluklar

Teorik eğitimler, güvenli laboratuvar ortamlarında ve sanal sistemlerde gerçekleştirilen uygulamalarla desteklenecek. Katılımcılar, güvenlik açıklarının nasıl tespit edileceğini ve olası tehditlere karşı nasıl önlem alınabileceğini uygulamalı olarak öğrenebilecek.

Eğitime katılmak için temel bilgisayar bilgisi yeterli

Siber Güvenlik Akademisi'ne katılmak için ileri düzey teknik bilgi şartı bulunmuyor. Temel bilgisayar kullanımının yeterli olduğu programda ağ, işletim sistemi ve web teknolojileri gibi konular başlangıç seviyesinden itibaren ele alınıyor.

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Eğitim sonunda devam koşulunu sağlayan ve değerlendirme sınavında başarılı olan katılımcılar Başarı Sertifikası alabilecek. Devam koşulunu yerine getiren ancak sınavda başarı barajını geçemeyenlere ise Katılım Sertifikası verilecek. Programı başarıyla tamamlayan adaylar, Vodafone'un istihdam planlamasında önceliklendirilecek.

Başvuruların yüzde 43'ü kadınlardan geldi

Siber Güvenlik Akademisi'ne başvuruların açılmasının ardından geçen ilk bir ayda 5 binin üzerinde başvuru yapıldı. Başvuruların Türkiye'nin 81 ilinden gelmesi, siber güvenlik alanındaki eğitimlere yönelik ilginin ülke geneline yayıldığını gösterdi.

Başvuruların yüzde 43'ü kadın adaylardan oluştu. Programa bilgisayar ve yazılım mühendisliğinin yanı sıra elektronik ve haberleşme, elektrik-elektronik, yapay zekâ, endüstri ve matematik mühendisliği ile yönetim bilişim sistemleri gibi farklı alanlardan adaylar da ilgi gösterdi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, akademinin Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine uzun vadeli bir yatırım olduğunu belirterek, nitelikli insan kaynağının güçlü bir güvenlik altyapısının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal ise dijital dönüşümle birlikte siber güvenlik uzmanlarına duyulan ihtiyacın arttığına dikkat çekti. Mandal, üniversite ile sektörün bilgi ve deneyimini bir araya getiren iş birliğinin, katılımcıların teknik yetkinliklerini gerçek uygulama ortamlarında geliştirmelerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Vodafone Business'ın siber güvenlik hizmetleri

Vodafone Business, Siber Güvenlik Platformu kapsamında işletmelere farklı alanlarda güvenlik çözümleri sunuyor. Şirketin hizmetleri arasında zafiyet tarama ve yönetimi, ağ, bulut, e-posta ve uç nokta güvenliği ile erişim yönetimi bulunuyor.

Ayrıca Güvenlik Operasyon Merkezleri üzerinden 7 gün 24 saat izleme ve analiz hizmetleri sağlanıyor. Vodafone Business, Siber Güvenlik Akademisi ile teknik hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve yetkinlik geliştirme çalışmalarını da genişletmeyi hedefliyor.

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Vodafone ve İTÜ’den Siber Güvenlik Akademisi

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