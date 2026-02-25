Vodafone’dan ev interneti müşterilerine yeni hizmet: Sorun önceden tespit edilecek

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Vodafone, ev interneti hizmetlerinde müşteri deneyimini ileri taşımak amacıyla Nokia iş birliğiyle geliştirdiği Akıllı Müşteri Deneyimi Platformu’nu devreye aldı. Yeni sistemle birlikte, ev içi internet performansı anlık olarak analiz edilerek kullanıcı şikayeti oluşmadan önce sorunlara müdahale edilebilecek.

Platform, müşterilerin modemlerinden toplanan anonim verileri analiz ederek müşteri deneyimini günlük ve saatlik bazda görünür kılıyor. Böylece, hem tekil kullanıcıların internet deneyimi hem de genel servis trendleri anlık olarak takip edilebiliyor.

Sorunlar otomatik olarak belirlenecek

Platformun temelinde, Nokia tarafından sabit şebekeler için geliştirilen yapay zeka destekli analitik çözümü yer alıyor. Sistem, servis kalitesi ve deneyim göstergeleri üreterek ev içi internet performansını etkileyen unsurları otomatik biçimde tespit ediyor. Elde edilen veriler, hem operasyon ekiplerine hem de müşteri bakım birimlerine daha isabetli içgörüler sunuyor.

Paylaşılan verilere göre problem yaşayan müşterilerin %34’ü sistem tarafından otomatik olarak belirleniyor. Bu kullanıcıların yaşadığı sorunlar, proaktif aksiyonlarla henüz şikayet oluşmadan çözüme kavuşturuluyor. Vakaların yarısında sorunlar tamamen otomatik müdahalelerle giderilirken diğer yarısında saha ekiplerinin devreye girmesiyle çözüm sağlanıyor. Böylece olası kesintiler ve kalite düşüşleri, müşteri deneyimine yansımadan ortadan kaldırılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Konu hakkında açıklama yapan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Yago Lopez, şunları söyledi: “Ev İnterneti deneyimini iyileştirme vizyonumuza Akıllı Müşteri Deneyimi platformumuzla devam ediyoruz. Ev İnterneti müşterilerimizin yaşadıkları problemleri tespit ediyor, onlar daha farkına varmadan çözüme ulaştırıyoruz. Dijitalleşmeyi ve yapay zekâyı her yerde kullanmaya devam ederek Türkiye’deki ev internet deneyimini geliştirme vizyonumuza hız kesmeden devam ediyoruz.”

Türk Telekom’dan görme engelliler için 5G destekli tribün 21 sa. önce eklendi

Nokia Bulut ve Ağ Hizmetleri Avrupa Başkan Yardımcısı Fernando Rionegro ise şöyle konuştu: “İleri bağlantı teknolojileri Vodafone Türkiye’nin kritik altyapısını desteklemek için hayati öneme sahip. Vodafone gibi liderler bu teknolojiler için gerekli performans ve güvenilirliği sağlamak için Nokia’nın bu alandaki uzmanlığına itimat ediyor. Sabit ağlar için Yapay Zekâ Destekli Analitik çözümümüz, Vodafone Türkiye'ye bağlantı sorunlarını proaktif olarak tespit etme, giderme, ev içi Wi-Fi optimizasyon ve operasyonel otomasyon yeteneği sağlayarak önemli bir farklılaşma fırsatı sunuyor.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: