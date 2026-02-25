Vodafone’dan ev interneti müşterilerine yeni hizmet: Sorun önceden tespit edilecek

Platform, müşterilerin modemlerinden toplanan anonim verileri analiz ederek müşteri deneyimini günlük ve saatlik bazda görünür kılıyor. Böylece, hem tekil kullanıcıların internet deneyimi hem de genel servis trendleri anlık olarak takip edilebiliyor.
Sorunlar otomatik olarak belirlenecek
Platformun temelinde, Nokia tarafından sabit şebekeler için geliştirilen yapay zeka destekli analitik çözümü yer alıyor. Sistem, servis kalitesi ve deneyim göstergeleri üreterek ev içi internet performansını etkileyen unsurları otomatik biçimde tespit ediyor. Elde edilen veriler, hem operasyon ekiplerine hem de müşteri bakım birimlerine daha isabetli içgörüler sunuyor.
Paylaşılan verilere göre problem yaşayan müşterilerin %34’ü sistem tarafından otomatik olarak belirleniyor. Bu kullanıcıların yaşadığı sorunlar, proaktif aksiyonlarla henüz şikayet oluşmadan çözüme kavuşturuluyor. Vakaların yarısında sorunlar tamamen otomatik müdahalelerle giderilirken diğer yarısında saha ekiplerinin devreye girmesiyle çözüm sağlanıyor. Böylece olası kesintiler ve kalite düşüşleri, müşteri deneyimine yansımadan ortadan kaldırılabiliyor.
Nokia Bulut ve Ağ Hizmetleri Avrupa Başkan Yardımcısı Fernando Rionegro ise şöyle konuştu: "İleri bağlantı teknolojileri Vodafone Türkiye'nin kritik altyapısını desteklemek için hayati öneme sahip. Vodafone gibi liderler bu teknolojiler için gerekli performans ve güvenilirliği sağlamak için Nokia'nın bu alandaki uzmanlığına itimat ediyor. Sabit ağlar için Yapay Zekâ Destekli Analitik çözümümüz, Vodafone Türkiye'ye bağlantı sorunlarını proaktif olarak tespit etme, giderme, ev içi Wi-Fi optimizasyon ve operasyonel otomasyon yeteneği sağlayarak önemli bir farklılaşma fırsatı sunuyor."