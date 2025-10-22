Giriş
    Vodafone ve Samsung, Avrupa'da Open RAN teknolojisi için iş birliği yaptı

    Vodafone, Avrupa genelinde Open RAN altyapısını kurmak için Samsung Electronics ile stratejik iş birliğine gitti. Almanya'da Open RAN kurulumları başladı.       

    Vodafone ve Samsung Open RAN teknolojisi için iş birliği yaptı Tam Boyutta Gör
    Vodafone ve Samsung Electonics başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinde Open RAN teknolojisini yaygınlaştırmak için iş birliği yaptığını duyurdu. Open RAN teknolojisi, farklı üreticilerin donanım ve yazılımlarının bir arada çalışmasına imkan tanıyarak operatörlere daha esnek, yenilikçi ve maliyet açısından verimli bir altyapı sunuyor.

    İş birliğinin ilk uygulanacağı yer olan Almanya’da Samsung'un binlerce baz istasyonunu çözümleriyle donatmasıyla, Avrupa'nın en büyük Open RAN uygulamalarından birine ev sahipliği yapacak. Vodafone, beş yıllık plan dahilinde Avrupa geneline binlerce Open RAN baz istasyonu kuracak.

    Samsung’un sunduğu vRAN çözümü, 2G, 4G ve 5G gibi farklı nesil ağları aynı anda destekleyebiliyor. Ayrıca yapay zekâ destekli “Samsung CognitiV Network Operations Suite” (NOS) yazılımı sayesinde ağlar otomatik olarak yönetilip optimize ediliyor. Bu sistem, düşük trafik dönemlerinde baz istasyonlarını geçici olarak kapatarak enerji tasarrufu sağlıyor ve yoğunluk arttığında yeniden devreye alıyor. Samsung sunucular için Dell Technologies, işlemciler için Intel ve bulut platformlar için Wind River ile iş birliği yapacak.

    Vodafone Ağ Direktörü Alberto Ripepi, “Open RAN, geleceğin bağlantı teknolojilerinin temelini oluşturuyor. Samsung ile bu alandaki iş birliğimiz sayesinde ağlarımızı daha akıllı, verimli ve sürdürülebilir hale getiriyoruz” dedi.

    Samsung Şebekeler İş Birimi Başkanı Woojune Kim ise, “Yapay zekâ ve yazılım tabanlı ağlarda edindiğimiz deneyimle Avrupa’daki mobil iletişimin geleceğini şekillendirmekten gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

