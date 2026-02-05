Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Vodafone'da veri sızıntısı: Ev interneti abonelerinin bilgileri satışa çıktı!

    Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş, KVKK'ya veri ihlali bildiriminde bulundu. VodafoneNet abonelerinin verileri sızdı ve dark web'de satışa çıktı.               

    VodafoneNet'te veri sızıntısı: Abonelerin verileri satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Vodafone müşterilerine sabit internet hizmeti sunan VodafoneNet’te veri sızıntısı yaşandı. Müşterilerin verileri dark web’de satışa çıktı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun web sitesinde veri ihlali bildirimi yayımlandı.

    KVKK’da yayımlanan veri ihlali bildirimine göre VodafoneNet aboneleri, çalışanları ve tedarikçilerin verileri DarkWeb üzerinden satışa çıktı. Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma süreci başlatıldı. Kayıtlar incelendiğinde olaya konu kişisel verilerin, veri işleyenin sisteminden elde edilmiş olabileceği kanısına varıldı.

    Şu an için kaç kişinin verisinin sızdığı tam olarak bilinmiyor. KVKK’ya bildirilene göre ihlalden etkilenen ilgili kişi sayısının çok daha az olduğu düşünülmekle birlikte en fazla 321 bin 504 kişi olabileceği düşünülüyor.

    Hangi veriler sızdı?

    İhlalden etkilenmiş olabilecek kişisel veriler arasında isim soyisim, iletişim, müşteri işlem ve hizmet bilgilerinin bulunduğu tahmin ediliyor. Müşterilerin T.C. kimlik numarası, finansal verileri ve özel nitelikli kişisel verilerinde herhangi bir sızıntı olmadığı duyuruldu.

    VodafoneNet, veri sızıntısı hakkındaki detaylı incelemelerini sürdürüyor. İhlalden etkilendiği tespit edilen kişilerin veriguvenligi@vodafone.com adresi üzerinden veri ihlali ile ilgili bilgi almalarının sağlanacağı; aynı zamanda çağrı merkezi kanalından da taleplerini iletebilecekleri belirtiliyor.

    VodafoneNet'ten KVKK'ya gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

    • İhlalin 10.01.2026 tarihinde başladığı ve 26.01.2026 tarihinde tespit edildiği,
    • Veri sorumlusunun elektronik haberleşme hizmetlerine bağlı kurulum, nakil, arıza, evrak toplama ve aktivasyon süreçlerinin bölgesel hizmet tedarikçisi olarak söz konusu yetki bölgesinde yerleşik Vodafone ev interneti abonelerine sunulması kapsamında hizmet tedarik ettiği,
    • VodafoneNet aboneleri, veri işleyen çalışanları ve veri işleyenin saha operasyonları adına hizmet aldığı tedarikçi çalışanı verilerinin DarkWeb üzerinden satışa sunulduğunun istihbar olunduğu,
    • İstihbar olunan ilgili kayıtların yer alabileceği sistemler üzerinde detaylı bir soruşturma süreci başlatıldığı; yapılan incelemeler sonucunda, olaya konu kişisel verilerin, veri işleyenin sisteminden elde edilmiş olabileceği kanısına varıldığı,
    • İhlalden etkilenen ilgili kişi sayısının tam olarak bilinemediği ve tespit etme çalışmalarının devam ettiği; ihlalden etkilenen ilgili kişi sayısının çok daha az olduğu düşünülmekle birlikte en fazla 321.504 olabileceği,
    • İhlalden etkilenmiş olabilecek kişisel veri kategorilerinin; kimlik, iletişim, müşteri işlem ve diğer (temin edilen ürün-hizmet kapsamında cihaz bilgileri) olduğu, bunların içerisinde herhangi bir özel nitelikli kişisel veri veya T.C. kimlik numarası, finansal veriler ve benzeri hassas nitelikte kişisel veri bulunmadığı,
    • İlgili kişilerin veriguvenligi@vodafone.com adresi üzerinden veri ihlali ile ilgili bilgi almalarının sağlanacağı; aynı zamanda çağrı merkezi kanalından da taleplerini iletebilecekleri bilgilerine yer verilmiştir.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli araçla buz pistinde sıra dışı gösteri

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes vaneo alınır mı ilyas güneş tyt matematik video ders notu pdf sat sınavı soruları mekke apple store en iyi salep markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum