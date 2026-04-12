Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Volkanik kayadan yapılan yeni çimento, emisyonları yüzde 67 azaltabilir

    Stanford’da geliştirilen volkanik kaya tabanlı yeni çimento, kireçtaşını devre dışı bırakarak üretim sürecindeki karbon emisyonlarını yüzde 67’ye kadar azaltmayı hedefliyor.

    Volkanik kayadan yapılan yeni çimento emisyonları azaltabilir Tam Boyutta Gör
    Sudan sonra dünyada en çok kullanılan ikinci ürün olan çimento, bugün dünyadaki karbon dioksit üretiminin yaklaşık yüzde 8'inden sorumlu. Üstelik önümüzdeki dönemde şehirleşme hız kazanarak devam edeceği için yakın gelecekte çimento kullanımının yüzde 50 artması bekleniyor. Bu da çimento üretimine bağlı karbon emisyonunun kayda değer ölçüde artacağı anlamına geliyor. Bu yüzden bu süreçte ortaya çıkan karbon salınımını azaltmak büyük önem taşıyor. Bunun yolu ise yüksek sıcaklıklarda işlenmesi gereken kireçtaşına daha çevre dostu alternatifler bulmaktan geçiyor.

    Volkanik Kayaçtan Yapılan Yeni Çimento, Antik Roma Betonundan İlham Alıyor

    Stanford Üniversitesi’nden jeofizikçi Tiziana Vanorio tarafından geliştirilen yeni bir çimento formülü, bu alandaki dengeleri değiştirebilecek potansiyele sahip. “Phlego” adı verilen bu yeni malzeme, geleneksel çimentoda kullanılan kireçtaşı yerine volkanik kayaçları temel alıyor ve üretim sürecinde karbon emisyonlarını %67’ye kadar azaltabiliyor. Üstelik bu yaklaşım tamamen yeni bir fikirden ziyade, geçmişten ilham alıyor. Antik Roma betonunun binlerce yıl ayakta kalabilmesini sağlayan volkanik kül (pozzolan) ve İtalya’nın Pozzuoli bölgesindeki doğal kaya oluşumları, bu çalışmanın temel referans noktalarını oluşturuyor.

    Günümüzde kullanılan çimentonun en sorunlu kısmı, kireçtaşının yüksek sıcaklıklarda yakılarak “klinker” adı verilen ara ürüne dönüştürülmesi. Bu süreçte hem fosil yakıt kullanımı nedeniyle ciddi bir karbon salımı gerçekleşiyor hem de kimyasal reaksiyon sonucu doğrudan karbondioksit açığa çıkıyor. Dahası, işlenen kireçtaşının neredeyse yarısı gaz formunda atmosfere karışarak tamamen kaybediliyor. Vanorio’nun geliştirdiği yöntem ise bu sürecin en kirletici aşamasını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Phlego’nun arkasındaki fikir, doğanın milyonlarca yıl içinde zaten “hazırladığı” kayaçları kullanmak. Araştırma ekibi, yer altındaki yüksek sıcaklık ve basınç koşullarında doğal olarak karbonunu kaybetmiş magmatik kayaçları inceleyerek bu süreci laboratuvar ortamına taşımayı başardı. Ortaya çıkan malzeme ısıtıldığında karbondioksit salımı yapmıyor; bunun yerine, İtalya’nın yer kabuğunda gözlemlenen lifsi ve çatlamaya dayanıklı mikro yapıları taklit eden yüksek performanslı bir yapı malzemesine dönüşüyor. Bu da hem daha dayanıklı hem de çok daha temiz bir üretim süreci anlamına geliyor.

    Yeni Formül, Mevcut Çimento Tesisleriyle Uyumlu Olacak Şekilde Tasarlandı

    Volkanik kayadan yapılan yeni çimento emisyonları azaltabilir Tam Boyutta Gör
    Bu tür çevreci teknolojilerin önündeki en büyük engellerden biri genellikle yüksek maliyet ve mevcut altyapıyla uyumsuzluk olurken, Phlego bu noktada da farklılaşıyor. Yeni formül, mevcut çimento üretim tesislerinde kullanılan fırınlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı. Bu da şirketlerin milyarlarca dolarlık yeni yatırımlar yapmadan bu teknolojiye geçiş yapabilmesini mümkün kılıyor. Vanorio’ya göre, çimento gibi dönüşümü zor sektörlerde en hızlı ilerleme radikal değişimlerden değil, mevcut sistemlerle uyumlu çözümlerden geçiyor.

    Stanford Sustainability Accelerator desteğiyle geliştirilen proje şu anda ölçek büyütme aşamasında. Araştırma ekibi kendi endüstriyel fırınını satın almış durumda ve Phlego’yu küresel pazara taşıyacak girişimciler arıyor. Eğer bu süreç başarıyla tamamlanırsa, antik Roma betonundan ilham alan bu fikir, geleceğin sürdürülebilir şehirlerinin temel yapı taşı hâline gelebilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Profil resmi
    emrahmt 3 gün önce

    [resim]

    G
    genconline 6 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 1 hafta önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 1 hafta önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    eski plakayı yeni araca aktarma ücreti infamous second son pc kredi kartı ile araba almak ebd arızası nedir call of duty modern warfare türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    VIVO X200 FE 5G
    VIVO X200 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
    CASPER Nirvana C370.4020-4C00B
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum