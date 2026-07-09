Volkswagen 100 koyunu işe aldı: Görevleri çimleri biçmek

Polonya'nın Poznan kentindeki Volkswagen fabrikasına enerji sağlayan 18,3 megavat (MW) kapasiteli güneş enerjisi santrali, Berlin merkezli Quanta Energy tarafından inşa edildi ve işletiliyor. Santral, güneşli günlerde fabrikanın tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilecek üretim kapasitesine ulaşırken yıllık bazda tesisin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 25'ini karşılıyor. Bu tesiste VW e-Crafter ticari aracı başta olmak üzere çeşitli modeller üretiliyor.
Agrivoltaik araştırmalarına da katkı sağlayacak
Bununla birlikte proje, Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile ortak yürütülüyor. Araştırmacılar, koyunların güneş panelleri altında otlamasının hayvan refahı, biyolojik çeşitlilik, toprak kalitesi, bitki örtüsü ve bölgenin mikroiklimi üzerindeki etkilerini inceliyor. Çalışmanın temel amacı, büyük ölçekli güneş enerjisi üretimi ile tarımsal faaliyetlerin aynı alanda sürdürülebilir biçimde nasıl entegre edilebileceğini ortaya koymak.
Sonbahara kadar santralde kalacaklar
Deneyimli yetiştiricilerin gözetiminde sonbahar boyunca güneş enerjisi santralinde kalacak olan koyunlar, mekanik çim biçme ihtiyacını ortadan kaldırmanın yanı sıra bakım maliyetlerinin ve emisyonların azaltılmasına katkı sağlıyor. Ayrıca böcekler ve diğer yaban hayatı için daha uygun yaşam alanlarının oluşmasına da destek oluyor.
Sürünün sahibi Justyna Nowak-Gajek, koyunların yeni ortama kısa sürede uyum sağladığını belirtti. Nowak-Gajek'e göre sürünün farklı gruplara ayrılarak sakin şekilde otlaması, hayvanların kendilerini güvende hissettiklerini ve güneş enerjisi santralindeki yaşam koşullarına başarıyla adapte olduklarını gösteriyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: